Guto Graça Mello, compositor e diretor musical da Globo, morre aos 78 anos

O compositor, produtor e diretor musical Guto Graça Mello morreu nesta terça-feira (5), aos 78 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O artista estava internado há mais de um mês em um hospital no Rio de Janeiro.

Com carreira voltada à música iniciada ainda nos anos 1960, Guto se destacou pelos trabalhos como produtor de álbuns de grandes nomes da MPB e, em especial, pela produção e direção musical de obras da TV Globo.

Guto foi diretor musical da emissora, tendo assinado o tema de abertura do programa “Fantástico”, utilizado até hoje, e sido responsável por trilhas sonoras de novelas como “Gabriela”, “Pecado Capital” e “Saramandaia”.

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O produtor atuou na Globo entre os anos 1970 e 1980, tendo se afastado da TV em 1989. Ele também ocupou cargo de direção na gravadora Som Livre, ligada à emissora, onde nomes como Cazuza e Lulu Santos iniciaram trajetória artística.

Guto Graça Mello trabalhou com nomes relevantes da MPB

Já como produtor musical, trabalhou com nomes importantes da MPB, como Rita Lee, Elis Regina, Roberto Carlos, Maria Bethânia e Alceu Valença, entre outros. Guto também produziu o primeiro disco de Xuxa.

No cinema, o carioca também compôs trilhas sonoras para diferentes filmes, como "O Beijo no Asfalto (1981), "O Cangaceiro Trapalhão" (1983), "Cazuza - O Tempo Não Para" (2004) e "Se Eu Fosse Você" (2006).