Conheça Albertine Sarrazin, escritora francesa por trás do romance cult 'O astrágalo'

Deliquente, rebelde e inconformista. Albertine Sarrazin abriu seu prórpio caminho dentro da literatura. Conhecida como a alma gêmea de Jean Genet e sendo elogiada por Simone de Beauvoir pelo ineditismo de "falar de suas prisões" enquanto mulher. Em 1965, Albertine publicou o romance cult "O Astrágalo", que volta ao Brasil pela Editora 34 com uma nova tradução da Mônica Kalil.

A obra carrega uma narrativa embebida de fatos biográficos de Albertine. Ela nasceu na Argélia, território considerado francês até 1962, e cresceu em um lar adotivo. Na juventude, sua trajetória foi marcada pela rebeldia, chegando a flertar com o crime e a prostituição.

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Em 1957, foi presa por furto em Paris e, saltando do muro da prisão, fraturou o astrágalo, um osso do tornozelo. A partir dessa experiência, construiu os romances "O Astrágalo" e "La Cavale".

Na escrita, Albertine encontrou inspiração em versos do poeta francês Rimbaud e, anos depois, se tornou fonte de inspiração de Patti Smith. "Minha Albertine. Ela foi a minha guia através das noites dos mil sonos. E, agora, ela é sua", escreveu Patti no prefácio da última edição.

Apesar de ter vivido a efervescência boêmia da Paris dos anos 1960, Albertine morreu ainda jovem, aos 29 anos.

Qual o enredo de 'O astrágalo'?

O romance “O astragálo" foi publicado em outubro de 1965, tendo inspiração em diversos acontecimentos da vida de Albertine. No livro, os leitores acompanham a jovem delinquente Anne.

Depois de fugir da prisão e quebrar um pequeno osso do calcanhar, ela conhece Julian, um grande amor. Sua escrita é marcada pelo senso de humor, assim como pela dimensão profunda e complexa dos personagens.

Legenda: Livro teve influência direta na juventude de Patti Smith e de jovens da geração de 1970. Foto: Divulgação/Editora 34.

A obra evoca Michel e Patricia, protagonistas de "Acossado" (1960), de Godard, assim como a clássica dupla Bonnie & Clyde. Após a publicação, Albertine conseguiu lançar o livro em outros países da Europa e nos Estados Unidos.

Adaptação cinematográfica de 'O astrágalo'

Devido ao sucesso da obra, "O astragálo" ganhou uma adaptação cinematográfica dirigida por Guy Casaril. O filme francês foi lançado em 1968 e, como no romance, a obra acompanha a trajetória de Anne. Na produção, o público acompanha a vida da protagonista marcada pela clandestinidade e pela marginalização.

Na produção, o público acompanha a vida da protagonista marcada pela clandestinidade e pela marginalização. Com um tom intimista e sensível, o filme explora temas como liberdade, paixão e sobrevivência.

Em 2015, foi lançada uma nova versão do filme, dirigida por Brigitte Sy. A produção conta com os irmãos Esther e Louis Garrel, assim como Damien Bonnard. Albertine é interpretada por Leila Bekthi, enquanto Julien é Reda Kateb.

Serviço

Livro "O astrágalo"

Quanto: R$ 79,90

Onde comprar: Editora 34