Dylan Thomas, poeta e ícone modernista, revisita juventude em coletânea de contos

Há um mistério que rodeia Dylan Thomas e todos os icônicos artistas que habitaram o lendário Chelsea Hotel. Em uma época em que Nova York fervilhava de arte, literatura e boemia, o processo de criação parecia fluir quase naturalmente. É dessa atmosfera efervescente que surge a coletânea "Os pêssegos e outros contos".

Publicados pela WMF Martins Fontes, com tradução de Odorico Leal, o livro reúne quatro contos: "Os pêssegos", "Como cães de rua", "A velha garbo" e "Escola para bruxas".

Legenda: O galpão de escrita histórico usado por Dylan Thomas. Foto: Shutterstock/James Hime.

Pequeno e conciso. O livro de bolso pode ser uma boa porta de entrada para a obra do escritor. Dylan Thomas faz parte dos modernistas, tendo um estilo marcado pela experimentação, liberdade na escrita e uso de humor na narrativa.

Não é à toa que o poeta se tornou uma figura lendária. Inspirou Bob Dylan, Patti Smith e os Beatles. E sua potente escrita tem conquistado até as novas gerações. O escritor foi mencionado em canções de artistas contemporâneas, como Phoebe Bridgers e Taylor Swift, que diz "você não é Dylan Thomas e eu não sou a Patti Smith".

Contos breves sobre infância e juventude

Os quatro contos da coletânea abordam episódios inspirados na infância, na passagem para a juventude e nas primeiras experiências profissionais. São breves. Leituras para uma tarde na varanda. Mas há algo na escrita que captura o leitor. Misturas de emoção, lembrança e estranhamento.

E isso pode ser percebido em um trecho do conto "Os pêssegos", em que descreve um personagem sentando "em sua cadeira especial, o trono decrépito de um bardo falido", que ao acender o cachimbo e esticar as pernas, sopra "nuvens para o teto".

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Dylan Thomas morreu em 9 de novembro de 1953, em Nova York. Dentre os mistérios que o rodeiam, há uma lenda de que ele teria bebido diversas doses de uísque antes de morrer. Faleceu no Quarto 205 do icônico Chelsea Hotel em Nova York, nos Estados Unidos.

O poeta galês ficou conhecido principalmente por seu poema "Do Not Go Gentle into That Good Night" ("Não entres nessa noite acolhedora com doçura", traduzido para o português). Os versos chegaram a entrar no filme "Interestelar", de Christopher Nolan.

Para quem não o conhece, a coletânea é um convite, mas para aqueles que já são familiarizados com ele, os contos são uma forma de expandir no universo de Dylan.

Serviço

Livro "Os pêssegos e outros contos"

Quanto: R$ 39,90

Onde comprar: WMF Martins Fontes