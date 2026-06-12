Confira 10 produções brasileiras sobre futebol para acompanhar durante a Copa de 2026

Vai acompanhar os jogos do Brasil, mas quer assistir algo sobre futebol brasileiro e mundial nos intervalos das partidas da Seleção? O Diário do Nordeste organizou uma lista de produções que celebram esse esporte tão amado nacionalmente.

Vai, Brasil - Série

Sinopse: após uma derrota histórica, o Brasil aposta em Ancelotti para reconstruir a Seleção. Entre desafios, lesões e novas promessas, a equipe busca confiança rumo ao sonho do hexa.

Disponível gratuitamente na Globoplay.

Brasil 70, A Saga do Tri - Série

Sinopse: a minissérie de ficção recria a campanha dos jogadores brasileiros rumo ao tricampeonato mundial, mostrando os bastidores, as pressões e os desafios enfrentados por uma das equipes mais marcantes da história do futebol.

Disponível na Netflix.

Convocadas - Filme

Sinopse: especial exibido no dia 3 de junho, no horário nobre, com a apresentação de Luciele Di Camargo, ouvindo as esposas dos jogadores que brigam por uma vaga na Copa do Mundo, mostra o papel delas no sucesso na carreira desses atletas.

Disponível gratuitamente na Globoplay.

Ronaldinho Gaúcho - Documentário

Sinopse: um retrato íntimo de um dos jogadores mais carismáticos da história do futebol. A série documental acompanha sua trajetória dentro e fora dos gramados, revisitando momentos que ajudaram a transformá-lo em um ícone global do esporte.

Disponível na Netflix.

Que Copa é Essa? - Série

Sinopse: fatos relevantes e curiosos das 21 edições das Copas desde 1930 num clima descontraído e de conversa leve, com acesso a arquivos raros e entrevistas exclusivas.

Disponível no plano Padrão da Globoplay com Anúncios.

Baila, Vini! - Documentário

Sinopse: a trajetória de Vinícius Júnior até se tornar um dos principais nomes do futebol mundial, acompanhando sua ascensão dentro e fora de campo.

Disponível na Netflix.

Pelé - Documentário

Sinopse: a história do jogador que virou lenda. Com imagens de arquivo e depoimentos inéditos, o documentário revisita a carreira do atleta que ajudou a consolidar o Brasil como potência do futebol.

Disponível na Netflix.

As Primeiras - Documentário

Sinopse: um grupo de mulheres vivem nos subúrbios do Rio de Janeiro, estão perto dos 60 anos e guardam um passado comum: são a base da primeira seleção feminina de futebol do Brasil.

Disponível gratuitamente na Globoplay.

Baú do Esporte, Copa do Mundo - Documentário

Sinopse: a faixa Baú do Esporte vai relembrar momentos e personagens que entraram para a história. Confira um especial com momentos marcantes das Copas do Mundo.

Disponível no plano Padrão da Globoplay com Anúncios.

Brasil 2002, Os Bastidores do Penta - Documentário

Sinopse: o documentário mostra os bastidores da campanha de 2002, com imagens inéditas e entrevistas com os jogadores.