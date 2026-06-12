Confira 10 produções brasileiras sobre futebol para acompanhar durante a Copa de 2026
As produções estão disponíveis na Netflix e Globoplay.
Vai acompanhar os jogos do Brasil, mas quer assistir algo sobre futebol brasileiro e mundial nos intervalos das partidas da Seleção? O Diário do Nordeste organizou uma lista de produções que celebram esse esporte tão amado nacionalmente.
Vai, Brasil - Série
Sinopse: após uma derrota histórica, o Brasil aposta em Ancelotti para reconstruir a Seleção. Entre desafios, lesões e novas promessas, a equipe busca confiança rumo ao sonho do hexa.
- Disponível gratuitamente na Globoplay.
Brasil 70, A Saga do Tri - Série
Sinopse: a minissérie de ficção recria a campanha dos jogadores brasileiros rumo ao tricampeonato mundial, mostrando os bastidores, as pressões e os desafios enfrentados por uma das equipes mais marcantes da história do futebol.
- Disponível na Netflix.
Convocadas - Filme
Sinopse: especial exibido no dia 3 de junho, no horário nobre, com a apresentação de Luciele Di Camargo, ouvindo as esposas dos jogadores que brigam por uma vaga na Copa do Mundo, mostra o papel delas no sucesso na carreira desses atletas.
- Disponível gratuitamente na Globoplay.
Ronaldinho Gaúcho - Documentário
Sinopse: um retrato íntimo de um dos jogadores mais carismáticos da história do futebol. A série documental acompanha sua trajetória dentro e fora dos gramados, revisitando momentos que ajudaram a transformá-lo em um ícone global do esporte.
- Disponível na Netflix.
Que Copa é Essa? - Série
Sinopse: fatos relevantes e curiosos das 21 edições das Copas desde 1930 num clima descontraído e de conversa leve, com acesso a arquivos raros e entrevistas exclusivas.
- Disponível no plano Padrão da Globoplay com Anúncios.
Baila, Vini! - Documentário
Sinopse: a trajetória de Vinícius Júnior até se tornar um dos principais nomes do futebol mundial, acompanhando sua ascensão dentro e fora de campo.
- Disponível na Netflix.
Pelé - Documentário
Sinopse: a história do jogador que virou lenda. Com imagens de arquivo e depoimentos inéditos, o documentário revisita a carreira do atleta que ajudou a consolidar o Brasil como potência do futebol.
- Disponível na Netflix.
As Primeiras - Documentário
Sinopse: um grupo de mulheres vivem nos subúrbios do Rio de Janeiro, estão perto dos 60 anos e guardam um passado comum: são a base da primeira seleção feminina de futebol do Brasil.
- Disponível gratuitamente na Globoplay.
Baú do Esporte, Copa do Mundo - Documentário
Sinopse: a faixa Baú do Esporte vai relembrar momentos e personagens que entraram para a história. Confira um especial com momentos marcantes das Copas do Mundo.
- Disponível no plano Padrão da Globoplay com Anúncios.
Brasil 2002, Os Bastidores do Penta - Documentário
Sinopse: o documentário mostra os bastidores da campanha de 2002, com imagens inéditas e entrevistas com os jogadores.
- Disponível na Netflix.