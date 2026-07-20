Edisca realiza bazar com mais de 3 mil peças a partir de R$ 15 até domingo (26)

Todo lucro obtido com a venda das peças será destinado à manutenção dos programas da Edisca.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
20 de Julho de 2026 - 12:48
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Legenda: Espaço conta com mais de três mil peças de diferentes marcas.
Foto: Divulgação.

A Escola de Dança e Integração Social para Crianças e Adolescentes (Edisca) realiza, até o próximo domingo (26), mais uma edição do Brechó Segundo Ato, com mais de três mil peças a partir de R$ 15. Dessa vez, a loja temporária do brechó está localizada no Shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza.

O espaço do brechó reúne roupas, calçados, acessórios e outras peças selecionadas, provenientes de doações de marcas reconhecidas no cenário cearense. 

Segundo a Edisca, todo o lucro obtido com as vendas das peças será destinado à manutenção dos programas e projetos desenvolvidos pela escola, que tem como foco crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social.

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A loja do Brechó Segundo Ato funciona das 13h às 22h, com peças de diferentes valores. Entre as marcas dos produtos presentes na ação estarão Água de Coco, Lasso, Iury Costa, Lenita, Rio de Jas e outras.

Estimulando a moda circular

O objetivo do brechó foi, desde o início, contribuir para a autonomia e a sustentabilidade financeira da Edisca, pensado como uma forma de reduzir a dependência da escola de fontes tradicionais de financiamento.

Brechó conta com roupas, calçados, acessórios e outras peças selecionadas.
Legenda: Brechó conta com roupas, calçados, acessórios e outras peças selecionadas.
Foto: Divulgação.

Além disso, aponta a escola, a iniciativa "estimula a moda circular, prolonga a vida útil das peças e fortalece uma cultura de consumo mais consciente e comprometida com causas sociais e ambientais".

Serviço

Brechó Segundo Ato por Edisca

  • Período: de 17 a 26 de julho de 2026;
  • Horário: das 13h às 22h;
  • Local: Shopping RioMar Kennedy (Avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100 — Presidente Kennedy, Fortaleza).
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