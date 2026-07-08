Confira programações gratuitas para crianças curtirem nas férias de julho em Fortaleza

Com a chegada das férias escolares, equipamentos culturais de Fortaleza organizaram programações culturais gratuitas para a criançada. As opções são diversas e vão desde apresentações infantis até oficinas que unem diversão e aprendizado.

Esse é um momento ideal para curtir com as crianças e estimular atividades para além das realizadas no ambiente escolar. Pensando nisso, o Diário do Nordeste mostra algumas das atrações disponíveis para aproveitar o período. Confira!

Veja também Verso Cearense Rosemberg Cariry ganha mostra especial na TV pelos 50 anos de carreira Verso Quer escrever melhor? Coleção reúne dicas e transforma o erro em ferramenta criativa

Ateliê infantil de criação, na Pinacoteca do Ceará

No domingo (12), a Pinacoteca do Ceará conta com atividade infantil e música.

10h30 e 15h (duas turmas): Ateliê Criança Cria “Caderninhos Sensíveis”;

Ateliê Criança Cria “Caderninhos Sensíveis”; 15h: Concerto “Mozart em cena” com a Camerata de Cordas da UFC.

A oficina conta com 15 vagas e é voltada para crianças a partir de 5 anos acompanhadas de responsáveis. Nela, as crianças vão criar cadernos de registro lúdico. Já o concerto de música conta com 100 vagas, e terá peças clássicas de Mozart e Joseph Haydn.

Oficinas e espetáculos no Parque Estadual do Cocó

O Parque Estadual do Cocó, por meio do projeto "Vem pro Parque", realiza diversas atividades especiais de férias do mês de julho. A iniciativa reúne ações de educação ambiental, cultura, lazer, saúde e bem-estar, com oficinas, aulas temáticas e apresentações culturais.

10 de julho (sexta-feira)

Oficina “Horta em Garrafas PET”, com Daniel Muskito;

11 de julho (sábado)

8h às 12h: Continuação da oficina “Voltar e Acreditar: Bordando Memórias”, com Yasmin Lengruber;

Continuação da oficina “Voltar e Acreditar: Bordando Memórias”, com Yasmin Lengruber; 9h às 11h: Aula “O Papel da Ciência na Conservação Ambiental”, com Anne Braga.

12 de julho (domingo)

9h às 11h: Trilha Guiada “Conhecendo a Fauna e a Flora do Cocó”, com Felipe Bottona;

Trilha Guiada “Conhecendo a Fauna e a Flora do Cocó”, com Felipe Bottona; 10h30 às 12h: Espetáculo “Histórias que Vovó Contava”, com Jaene Mariá;

Espetáculo “Histórias que Vovó Contava”, com Jaene Mariá; 8h às 12h: Continuação da oficina “Voltar e Acreditar: Bordando Memórias”, com Yasmin Lengruber.

17 de julho (sexta-feira)

9h às 11h: Oficina “Ciência no Dia a Dia”, com Andreza Viana.

18 de julho (sábado)

9h às 11h: Oficina “Brinquedos com Materiais Recicláveis”, com Carla Nilana.

19 de julho (domingo)

9h às 11h: Trilha Guiada “Conhecendo a Fauna e a Flora do Cocó”, com Igor Bulhões;

Trilha Guiada “Conhecendo a Fauna e a Flora do Cocó”, com Igor Bulhões; 10h30 às 11h30: Apresentação da Quadrilha Junina Cordapés.

24 de julho (sexta-feira)

9h às 11h: Aula “Saneamento Básico e Qualidade de Vida”, com Profª Wladiane.

25 de julho (sábado)

9h às 11h: Oficina de Móbiles “A Imaginação é um Espaço Livre”, com Arina Azevedo.

26 de julho (domingo)

9h às 11h: Trilha Guiada “Conhecendo a Fauna e a Flora do Cocó”, com Felipe Bottona;

Trilha Guiada “Conhecendo a Fauna e a Flora do Cocó”, com Felipe Bottona; 10h30 às 11h30: Apresentação musical com a Banda Carambola.

31 de julho (sexta-feira)

Oficina “Agricultura Sustentável: A Esperança no Amanhã Colorido”, com Paulo Jerônimo.

Oficinas e ações educativas no Museu da Imagem e do Som (MIS)

9 de julho (quinta-feira)

15h: Oficina de Tecelagem em Papel, com Rebeca Eloi.

A "Oficina de Tecelagem em Papel" é voltada para público de 10 a 12 anos. Ao todo, são 10 vagas, por ordem de chegada. A atividade propõe a experimentação de técnicas básicas de tecelagem utilizando o papel como suporte, possibilitando a criação de padronagens simples e a experimentação de Op Art.

10 de julho (sexta-feira)

15h: Anima MIS: oficina de animação em stop motion e sonoplastia, com Carol Rodrigues, Rebeca, Val Araujo e Viviane Lima.

Juntamente com a exposição “Laboratório dos Sentidosˮ, em cartaz no Casarão, a ação propõe a criação de objetos, animais e seres imaginários que ganharão “vidaˮ através do stop motion. São 20 vagas, por ordem de chegada, voltadas para público a partir de 10 anos.

Legenda: Atividades estimulam a criatividade e ensinam novos recursos para as crianças. Foto: Divulgação/MIS/Sergio Lima.

16 de julho (quinta-feira)

15h: Oficina Isogravura: memórias gravadas, com Hitalo Pandit.

A atividade propõe uma jornada artística com a técnica da isogravura, que utiliza placas de isopor como matriz para criação de imagens. São 20 vagas, por ordem de chegada, para público de mais de oito anos.

17 de julho (sexta-feira)

15h: Ação educativa Video Mapping no Casarão, com Aires, Carol Rodrigues, Viviane Lima e Yan Belém.

Os participantes da ação irão “pintarˮ a fachada do Casarão do MIS a partir do mapeamento em vídeo do local. Os participantes experimentarão a possibilidade de juntar desenhos, imagens e texturas à tecnologia.

Ao todo, serão três sessões de 30 minutos, com 30 inscritos por sessão. Além de crianças, atividade também é voltada para jovens e adultos.

22 de julho (quarta-feira)

15h: Oficina As Aves do Ceará em Stencil, com Rafael Fernandes e Francisca Silva

Nesta oficina lúdica e sensorial, as crianças são convidadas a explorar a riqueza da fauna cearense através da técnica do estêncil. Elas vão utilizar o algodão cru como tela e aprenderão a manipular moldes vazados e tintas para tecido, aprendendo mais sobre aves como Soldadinho-do-Araripe, a Jandaia e o Periquito-da-cara-suja.

A atividade é voltada para público de até 9 anos, com 10 vagas disponíveis por ordem de chegada.

23 de julho (quinta-feira)

15h: Oficina Retalhos de tecidos, fios de memória, com Naiany Menezes e Nair Beatriz.

Nesta oficina, por meio da criação com retalhos, texturas e pequenos objetos, os participantes são convidados a construir narrativas visuais que representem cenas do cotidiano, lembranças pessoais ou fragmentos do patrimônio cultural. Ao todo, são 15 vagas voltadas para público com mais de 10 anos.

24 de julho (sexta-feira)

15h: Oficina Trilhas de Liberdade: Colagem e Memória Negra, com Elen Beatriz Andrade.

Através da técnica da colagem, os participantes irão criar narrativas a partir das trajetórias de mulheres negras que lutaram pela liberdade, do período colonial aos dias atuais.

Utilizando imagens de figuras como Tereza de Benguela, Tia Preta Simoa e Marielle Franco, a oficina promove um diálogo entre gerações e identidades. Ao todo, são 15 vagas voltadas para público com mais de 6 anos.

29 de julho (quarta-feira)

15h: A floresta que habito, com Elen Andrade e Aladia Vieira.

Os participantes criarão colagens sobre fotografias impressas de seus rostos utilizando folhas, flores secas e outros materiais orgânicos coletados no entorno do museu. A atividade convida crianças e familiares a refletirem, de forma lúdica e criativa, sobre a relação entre seres humanos e natureza, estimulando a percepção de que fazemos parte de um mesmo ecossistema. São 15 vagas, por ordem de chegada, voltada para público de 8 a 12 anos.

30 de julho (quinta-feira)

15h: Luz em Movimento – Oficina de Light Paint, com Keli Pereira.

As crianças irão aprender técnicas de pintura com luz, manipulando lanternas, LEDs e outros dispositivos luminosos para criar composições únicas e impressionantes. São 20 vagas, por ordem de chegada, para público de 10 a 12 anos.

31 de julho (sexta-feira)

15h: Oficina Páginas Descoladas: criando novos mundos literários através da colagem, com Leilane Lucena.

A oficina é um convite para mergulhar nos universos da literatura fantástica de Harry Potter, O Senhor dos Anéis, Percy Jackson, As Crônicas de Nárnia e Alice no País das Maravilhas. Por meio da arte da colagem, os adolescentes irão criar cenários inéditos e novas composições visuais. São 20 vagas, por ordem de chegada, para público com mais de 14 anos.