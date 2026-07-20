Morre cineasta Ricardo Spencer, aos 49 anos, em São Paulo

Ricardo Spencer, diretor, roteirista e cineasta baiano, foi encontrado morto aos 49 anos, nesta segunda-feira (20), em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo do artista foi encontrado em um apartamento alugado no centro da capital paulista. Não havia sinais de violência.

O caso foi registrado como morte suspeita e está sendo investigado no 2º Distrito Policial. As informações são do portal g1.

Segundo a publicação, o cineasta havia se mudado recentemente do Rio de Janeiro para São Paulo.

Ele estaria se preparando para começar as gravações de uma nova série para uma plataforma de streaming.

Além disso, Ricardo integrou a equipe de direção da TV Globo nos últimos 10 anos.

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Quem foi Ricardo Spencer

Ricardo Spencer era formado em Artes e especialista em Estética do Cinema pela Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), nos Estados Unidos.

A trajetória do artista foi marcada pela atuação como diretor e roteirista.

Já dirigiu videoclipes de artistas brasileiros e internacionais como Pitty, Criolo, Rita Lee, Sandy, Emicida, Johnny Hooker, Liniker, Cachorro Grande, Vanguart, além da cantora norueguesa Aurora e da banda norte-americana Sebadoh.

Ele chegou a ser premiado pelos trabalhos como diretor, inclusive com indicações ao Emmy Internacional, uma das maiores premiações da televisão mundial.

Na equipe de direção da TV Globo, dirigiu projetos como as séries "Mister Brau", "Shippados", "Segunda Chamada", "Todas as Mulheres do Mundo", "Amor e Sorte", "Cine Holliúdy" e "Vermelho Sangue", além da novela "Segundo Sol".

Em nota, a Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA) lamentou a morte do cineasta e prestou condolências à família Spencer.

"A SecultBA manifesta, neste momento de tristeza e saudade, sua solidariedade aos familiares, amigos e admiradores de Ricardo Spencer. Que a comunidade artística do estado encontre conforto neste momento doloroso", disse a entidade.