Wagner Moura confirma papel em novo ‘Onze Homens e Um Segredo’ e aborda rumores sobre X-Men e 007

O ator baiano Wagner Moura confirmou que irá participar do novo filme da franquia de “Onze Homens e Um Segredo” em entrevista à revista GQ. A produção será um prelúdio do primeiro filme, de 2001.

A futura produção será gravada na França em agosto e terá direção do ator e cineasta Bradley Cooper, além de Margot Robbie no elenco. Rumores apontam que o brasileiro fará o vilão.

“Só posso dizer que estou muito animado. Isso é algo que só poderia ter acontecido depois de ‘O Agente Secreto’ e foi uma oportunidade que eu simplesmente agarrei”, afirmou à publicação, referenciando o filme brasileiro pelo qual foi indicado ao Oscar em 2026.

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O baiano também explicou que irá começar as gravações da produção após encerrar uma temporada teatral na Europa. Wagner elogiou, ainda, a “conexão muito boa” que teve com Bradley Cooper.

“Ele é alguém que eu realmente admiro; é um ator e diretor fantástico. Conversando com ele, seu entusiasmo, a maneira como ele vê as coisas... ele é um artista realmente incrível”, elogiou.

Wagner Moura como vilão em X-Men?

Além dos rumores, agora confirmados, da participação no novo filme da franquia, Wagner também tem sido ventilado nas redes sociais como possível vilão de novas produções do universo de X-Men e do agente secreto James Bond.

“Um amigo meu me mandou uma mensagem sobre tudo isso. Não sei se meus agentes sabem de alguma coisa — eu não sei. Não entendo nada dessas coisas, mas é legal, né? (risos) Gostei. Mas, até onde eu sei, não há nada concreto”, despistou.

O próximo trabalho de Wagner Moura a ser lançado será o longa de suspense da Netflix "A Última Casa", com Greta Lee, que chega à plataforma no próximo dia 7 de agosto.