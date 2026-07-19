Baixista da banda L7, Jennifer Finch, morre aos 59 anos

A banda norte-americana L7 anunciou, nesse sábado (18), a morte da baixista Jennifer Finch, aos 59 anos. A informação foi divulgada por meio das redes sociais do grupo, que prestou homenagem à integrante. A musicista enfrentava um câncer no cérebro que veio a público há poucos dias.

Em nota, a banda lamentou a perda da artista e destacou sua trajetória pessoal e profissional.

"Com o coração muito pesado, anunciamos que nossa querida companheira de banda, amiga e parceira de confusões, Jennifer Finch, faleceu hoje. Ela teve uma longa e corajosa batalha contra o câncer no cérebro e foi amada por muitos amigos maravilhosos, colegas músicos e fãs em todo o mundo. Nós te amamos, Jennifer", publicou o L7.

Cinco dias antes da morte, a página oficial da baixista havia informado, pela primeira vez, que ela enfrentava um câncer cerebral agressivo. Na ocasião, foi lançada uma campanha de arrecadação de recursos para ajudar a custear o tratamento e as despesas médicas.

Veja também Milton Nascimento é internado para tratar pneumonia Corpo do jornalista Renato Machado é velado em cerimônia aberta no RJ

Segundo o comunicado divulgado pela equipe da artista, complicações provocadas pela doença levaram Jennifer Finch a passar por diversas cirurgias e causaram limitações físicas significativas. A campanha tinha como objetivo financiar cuidados de enfermagem domiciliar, sessões de fisioterapia, terapia da fala, equipamentos médicos e outros custos relacionados ao tratamento.

Carreira

Jennifer Finch integrou a formação mais conhecida do L7, banda criada em Los Angeles no fim da década de 1980 e que se tornou uma das principais representantes do rock alternativo e do movimento grunge nos anos 1990.

Com a baixista, o grupo lançou discos de destaque, entre eles Bricks Are Heavy (1992), considerado um dos trabalhos mais importantes da carreira da banda.

A musicista deixou o L7 durante a década de 1990, mas retornou à formação em 2014, quando o grupo retomou as atividades. Cinco anos depois, participou do lançamento de Scatter the Rats, primeiro álbum de estúdio da banda desde Slap-Happy, de 1999.

Em 2025, Jennifer Finch esteve no Brasil para uma série de apresentações do L7 ao lado da banda Garbage. A passagem pelo Brasil reuniu duas das principais bandas do rock alternativo da década de 1990, em uma turnê que percorreu diferentes cidades brasileiras.

Ao longo da carreira, o L7 ganhou reconhecimento por músicas como Pretend We're Dead e por sua sonoridade que mistura punk, grunge e rock alternativo, além de consolidar uma forte presença feminina em um cenário historicamente dominado por bandas masculinas.