Baixista da banda L7, Jennifer Finch, morre aos 59 anos

Informação foi divulgada pelo grupo musical via redes sociais.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
19 de Julho de 2026 - 14:45
capa da noticia
Legenda: Jennifer enfrentava um câncer de cérebro em estágio avançado.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

A banda norte-americana L7 anunciou, nesse sábado (18), a morte da baixista Jennifer Finch, aos 59 anos. A informação foi divulgada por meio das redes sociais do grupo, que prestou homenagem à integrante. A musicista enfrentava um câncer no cérebro que veio a público há poucos dias.

Em nota, a banda lamentou a perda da artista e destacou sua trajetória pessoal e profissional.

"Com o coração muito pesado, anunciamos que nossa querida companheira de banda, amiga e parceira de confusões, Jennifer Finch, faleceu hoje. Ela teve uma longa e corajosa batalha contra o câncer no cérebro e foi amada por muitos amigos maravilhosos, colegas músicos e fãs em todo o mundo. Nós te amamos, Jennifer", publicou o L7.

Cinco dias antes da morte, a página oficial da baixista havia informado, pela primeira vez, que ela enfrentava um câncer cerebral agressivo. Na ocasião, foi lançada uma campanha de arrecadação de recursos para ajudar a custear o tratamento e as despesas médicas.

Veja também

Imagem da notícia: Milton Nascimento é internado para tratar pneumonia

Milton Nascimento é internado para tratar pneumonia
Imagem da notícia: Corpo do jornalista Renato Machado é velado em cerimônia aberta no RJ

Corpo do jornalista Renato Machado é velado em cerimônia aberta no RJ

Segundo o comunicado divulgado pela equipe da artista, complicações provocadas pela doença levaram Jennifer Finch a passar por diversas cirurgias e causaram limitações físicas significativas. A campanha tinha como objetivo financiar cuidados de enfermagem domiciliar, sessões de fisioterapia, terapia da fala, equipamentos médicos e outros custos relacionados ao tratamento.

Carreira

Jennifer Finch integrou a formação mais conhecida do L7, banda criada em Los Angeles no fim da década de 1980 e que se tornou uma das principais representantes do rock alternativo e do movimento grunge nos anos 1990.

Com a baixista, o grupo lançou discos de destaque, entre eles Bricks Are Heavy (1992), considerado um dos trabalhos mais importantes da carreira da banda.

A musicista deixou o L7 durante a década de 1990, mas retornou à formação em 2014, quando o grupo retomou as atividades. Cinco anos depois, participou do lançamento de Scatter the Rats, primeiro álbum de estúdio da banda desde Slap-Happy, de 1999.

Em 2025, Jennifer Finch esteve no Brasil para uma série de apresentações do L7 ao lado da banda Garbage. A passagem pelo Brasil reuniu duas das principais bandas do rock alternativo da década de 1990, em uma turnê que percorreu diferentes cidades brasileiras.

Ao longo da carreira, o L7 ganhou reconhecimento por músicas como Pretend We're Dead e por sua sonoridade que mistura punk, grunge e rock alternativo, além de consolidar uma forte presença feminina em um cenário historicamente dominado por bandas masculinas.

Assuntos Relacionados
Artes Cultura e Entretenimento

VC Repórter

Imagem da notícia Baixista da banda L7, Jennifer Finch, morre aos 59 anos
Verso

Baixista da banda L7, Jennifer Finch, morre aos 59 anos

Informação foi divulgada pelo grupo musical via redes sociais.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Corpo do jornalista Renato Machado é velado em cerimônia aberta no RJ
Verso

Corpo do jornalista Renato Machado é velado em cerimônia aberta no RJ

Familiares e amigos se despediram do comunicador na manhã desta sexta-feira (17).

Redação

Imagem da notícia Milton Nascimento é internado para tratar pneumonia
Verso

Milton Nascimento é internado para tratar pneumonia

Cantor de 83 anos deve receber alta nos próximos dias.

Beatriz Rabelo

Imagem da notícia Morre Brenda Fricker, de 'Esqueceram de Mim 2’, aos 81 anos
Verso

Morre Brenda Fricker, de 'Esqueceram de Mim 2’, aos 81 anos

Causa da morte da atriz não foi revelada.

Redação

Imagem da notícia Livro de terror torna o leitor um investigador ao usar formatos de celular e pasta de arquivos
Verso

Livro de terror torna o leitor um investigador ao usar formatos de celular e pasta de arquivos

Obra "Não mexa", de Mikito Chinen, foca no thriller japonês para criar narrativa imersiva.

Beatriz Rabelo

Imagem da notícia Filha de Renato Machado se despede do pai em mensagem: 'Deu tempo de tudo'
Verso

Filha de Renato Machado se despede do pai em mensagem: 'Deu tempo de tudo'

Jornalista faleceu nesta quinta-feira (16) no Rio de Janeiro.

Carol Melo

Imagem da notícia Morre jornalista Renato Machado, aos 83 anos, no Rio de Janeiro
Verso

Morre jornalista Renato Machado, aos 83 anos, no Rio de Janeiro

A causa da morte não foi revelada.

Redação

Imagem da notícia Causa da morte de Sam Neill é divulgada
Verso

Causa da morte de Sam Neill é divulgada

Ator morreu aos 78 anos, na última segunda-feira (13).

Redação

 e 

AFP

Imagem da notícia Jardim América tem festival de quadrilhas até domingo (19) em Fortaleza; veja programação
Verso

Jardim América tem festival de quadrilhas até domingo (19) em Fortaleza; veja programação

Serão mais de 70 apresentações de quadrilhas juninas e 20 atrações musicais.

Redação

Imagem da notícia Morre aos 78 anos Sam Neill, ator de 'Jurassic Park'
Verso

Morre aos 78 anos Sam Neill, ator de 'Jurassic Park'

Astro anunciou em abril estar livre do câncer que enfrentava.

Redação

 e 

AFP