Corpo do jornalista Renato Machado é velado em cerimônia aberta no RJ

O jornalista Renato Machado foi velado na manhã desta sexta-feira (17), em cerimônia aberta ao público, no Memorial do Carmo, no bairro Caju, na Zona Portuária do Rio de Janeiro. Já no início da tarde, em torno das 14h30, o corpo será encaminhado para cremação na capela 8 do Cemitério.
O ex-apresentador do Bom Dia Brasil morreu na manhã dessa quinta-feira (16), aos 83 anos, na Clínica São Vicente, na Gávea, na zona Sul do Rio. A causa da morte foi insuficiência cardíaca.
Conforme informações da revista Quem, a equipe da TV Globo enviou uma coroa de flores brancas com os dizeres "Homenagem eterna da Globo. Descanse em paz". O jornalista Edney Silvestre compareceu à despedida de Renato Machado.
Familiares e amigos também prestaram homenagens. "Você é nosso amor. De Princesa, filha, enteados, noras, genros, neta e pets", dizia uma das faixas da coroa de flores.
Vida e carreira
Filho do médico e oficial do Exército Álvaro Dodsworth Machado e da secretária bilíngue Fernanda Mattos Machado, Renato Machado nasceu em 21 de março de 1943 no Rio de Janeiro.
Ele se formou em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e chegou a ser aprovado na prova para Diplomata do Itamaraty. No entanto, boicotou o exame de vista e encerrou esse objetivo.
Antes de ingressar no jornalismo, Renato foi ator, dublador de cinema e atuou no Teatro Oficina, em São Paulo. Em 1967, aprovado em um concurso da BBC, foi para Londres trabalhar com rádio.
Em 1982, foi contratado como repórter pela Globo, onde construiu uma carreira de mais de quatro décadas. Na emissora, atuou como correspondente internacional e repórter especial, e chegou a apresentar o Jornal da Globo e o RJTV. Entre 1996 e 2010, Renato Machado atuou como editor-chefe e apresentador do Bom Dia Brasil.