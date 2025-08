15 bares e restaurantes com happy hour para você comemorar o Dia da Cerveja em Fortaleza

Não é por acaso que o Dia Internacional da Cerveja — data criada em 2007 por um grupo de amigos da Califórnia, nos Estados Unidos — ficou estabelecido como sendo sempre na primeira sexta-feira de agosto — afinal, não há dia melhor da semana para aproveitar a bebida, ainda mais com happy hour.

Pensando nisso, o Verso preparou uma lista com 12 bares em Fortaleza que oferecem preços e horários convidativos ao brinde com amigos e família. Confira as opções para celebrar o Dia da Cerveja!

88 Bier

Com happy hour nas duas unidades (Aldeota e Parquelândia), o bar 88 Bier tem como diferencial as terças-feiras. Neste dia, os preços promocionais das bebidas são válidos para a noite toda.

Entre as promoções de chope e cerveja, um dos destaques é o valor da Amstel de 600 ml, que sai a R$ 9,90, e também há chope a partir de R$ 7,90. Para acompanhar, a batata frita fica por R$ 17 e a porção de bolinha de queijo por R$ 19,90, entre outros petiscos.

Unidade Aldeota

Quando: segunda, de 17 às 22 horas; terça, a noite toda; quinta, de 17 às 20 horas; sexta e domingo, de 17 às 19 horas

segunda, de 17 às 22 horas; terça, a noite toda; quinta, de 17 às 20 horas; sexta e domingo, de 17 às 19 horas Onde: rua Nunes Valente, 1355, Aldeota

rua Nunes Valente, 1355, Aldeota Quanto: Amstel de 600 ml a R$ 9,90

Amstel de 600 ml a R$ 9,90 Mais informações: @88bier ou no número (85) 3035-0151

Unidade Parquelândia

Quando: terça, a noite toda; quarta, de 17 às 22 horas; quinta, de 17 às 20 horas; sexta e domingo, de 17 às 19 horas

terça, a noite toda; quarta, de 17 às 22 horas; quinta, de 17 às 20 horas; sexta e domingo, de 17 às 19 horas Onde: av. Humberto Monte, 2535A, Parquelândia

av. Humberto Monte, 2535A, Parquelândia Quanto: Amstel de 600 ml a R$ 9,90

Amstel de 600 ml a R$ 9,90 Mais informações: @88bier ou no número (85) 3035-0151

Bang’s Sul

Na unidade sul do restaurante Bang’s, o happy é “esticado”. Recentemente, o local alargou o horário de duração dos preços promocionais.

A casa oferece aos clientes as cervejas Spaten de 600ml a R$ 15,00 e Stella Artois de 600ml a R$ 15,50, além dos descontos nos valores de petiscos — como caldo de feijão (R$ 13), mini feijão verde (R$ 21) e chips de batata (R$ 18), por exemplo.

Quando: segunda a quinta, de 17 às 22 horas, e sextas e domingos, de 11 às 19 horas

segunda a quinta, de 17 às 22 horas, e sextas e domingos, de 11 às 19 horas Onde: rua Crisanto Moreira da Rocha, 1230, Cambeba

rua Crisanto Moreira da Rocha, 1230, Cambeba Quanto: Spaten 600ml a R$ 15,00 e Stella Artois 600ml a R$ 15,50

Spaten 600ml a R$ 15,00 e Stella Artois 600ml a R$ 15,50 Mais informações: @bangs.sul ou no número (85) 9 9121-2791

Boteco do Illa

Foto: Divulgação

Para aproveitar o happy hour com uma atmosfera litorânea e a brisa do mar, o Boteco do Illa é a pedida. Nele, a garrafa de Eisenbahn sai a R$ 11,90 e o chope de Amstel fica R$ 6,90.

Para acompanhar, há opções como caldo de peixe (R$ 8,90), porção de pastel de carne de sol (R$ 22,90) ou croquete de salmão (R$ 29,90), entre outros petiscos.

Quando: segunda a sexta, de 16h30 às 19h30

segunda a sexta, de 16h30 às 19h30 Onde: av. Beira Mar, 1800, Praia de Iracema

av. Beira Mar, 1800, Praia de Iracema Quanto: Eisenbahn a R$ 11,90 e chope de Amstel a R$ 6,90

Eisenbahn a R$ 11,90 e chope de Amstel a R$ 6,90 Mais informações: @botecodoilla ou no número (85) 98215-1834

Boteco do Murici

Recém-inaugurado bar da Aldeota, o Boteco do Murici também tem happy hour de cerveja em todos os dias de funcionamento do estabelecimento.

No preço promocional, a casa oferece, sempre de 15 às 19 horas, Heineken de 600 ml a R$ 14,90 e Devassa também de 600 ml a R$ 8,90. Entre petiscos, há espetos de diferentes carnes, como coração, suíno e camarão, entre R$ 10,90 e R$ 18,90, por exemplo.

Quando: todos os dias, de 15 às 19 horas

todos os dias, de 15 às 19 horas Onde: rua Afonso Celo, 70, Aldeota

rua Afonso Celo, 70, Aldeota Quanto: Heineken de 600 ml a R$ 14,90 e Devassa de 600 ml a R$ 8,90

Heineken de 600 ml a R$ 14,90 e Devassa de 600 ml a R$ 8,90 Mais informações: @botecodomurici

Cervejaria Turatti

Foto: Cervejaria Turatti / Divulgação

Nas três unidades da Cervejaria Turatti em Fortaleza, o happy hour acontece sempre de segunda a sexta (à exceção de feriados) e abarca o período da tarde e da noite, sempre de 14 às 20 horas.

É possível, nessa faixa de horário, aproveitar chopes pagando valores entre R$ 5 e R$ 10. Há, ainda, preços atrativos em mais bebidas, como drinques e doses, e petiscos como chips de macaxeira (R$ 15), caldinho de feijão (R$ 17) e porção de 12 pastéis (R$ 19).

Quando: segunda a sexta, de 14 às 20 horas (à exceção de feriados)

segunda a sexta, de 14 às 20 horas (à exceção de feriados) Onde: Unidade Varjota (rua Ana Bilhar, 1178, Varjota), RioMar Papicu (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu) e North Shopping (av. Bezerra de Menezes, 2450)

Unidade Varjota (rua Ana Bilhar, 1178, Varjota), RioMar Papicu (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu) e North Shopping (av. Bezerra de Menezes, 2450) Quanto: Chopes Premium Lager a R$ 5; Weiss, Red Lager e Session IPA a R$ 9; e IPA a R$ 10 (canecas de 340 ml)

Chopes Premium Lager a R$ 5; Weiss, Red Lager e Session IPA a R$ 9; e IPA a R$ 10 (canecas de 340 ml) Mais informações: @cervejariaturatti

Grupo Coco Bambu

Foto: Divulgação

Com seis unidades em Fortaleza (incluindo o restaurante Vasto), o Coco Bambu tem happy hour de cerveja em todas as casas. Os preços e horários variam, mas em todas há chopes variando entre R$ 6,90 e R$ 7,99.

Para acompanhar, é possível aproveitar os descontos de 25% em entradas selecionadas, válido nas unidades Sul, Beira Mar e Iguatemi.

Coco Bambu Beira Mar

Quando: todos os dias de 16h30 às 19h30

todos os dias de 16h30 às 19h30 Onde: av. Beira Mar, 3698

av. Beira Mar, 3698 Quanto: chope a R$ 7,95

chope a R$ 7,95 Mais informações: @cocobambubeiramar ou nos números (85) 9 8101-3698 e (85) 3198-6000

Coco Bambu Iguatemi

Quando: todos os dias de 16h30 às 19h30

todos os dias de 16h30 às 19h30 Onde: av. Washington Soares, 85

av. Washington Soares, 85 Quanto: chope a R$ 6,90

chope a R$ 6,90 Mais informações: @cocobambuiguatemi ou nos números (85) 99141-5939 e (85) 2180-7710

Coco Bambu Dom Pastel

Quando: domingo a quarta e sextas, de 16h30 às 19h30; quintas, de 16h30 às 23 horas; sábados, de 12 às 19h30

domingo a quarta e sextas, de 16h30 às 19h30; quintas, de 16h30 às 23 horas; sábados, de 12 às 19h30 Onde: rua Carlos Vasconcelos, 996

rua Carlos Vasconcelos, 996 Quanto: chope a R$ 7,99

chope a R$ 7,99 Mais informações: @cocobambudompastel ou no número (85) 3261-1019

Coco Bambu Sul

Quando: segundas, terças e quartas, de 16h30 às 19h30; quintas, de 16h30 à meia-noite; sábados e domingos, de 12 às 19h30

segundas, terças e quartas, de 16h30 às 19h30; quintas, de 16h30 à meia-noite; sábados e domingos, de 12 às 19h30 Onde: rua República da Armênia, 1154, Parque Manibura

rua República da Armênia, 1154, Parque Manibura Quanto: chope a R$ 6,99

chope a R$ 6,99 Mais informações: @cocobambusuloficial ou nos números (85) 99429-9691 e (85) 98570-0777

Coco Bambu Meireles

Quando: todos os dias, de 17 às 20 horas

todos os dias, de 17 às 20 horas Onde: rua Canuto de Aguiar, 1317, Meireles

rua Canuto de Aguiar, 1317, Meireles Quanto: chope a R$ 7,95

chope a R$ 7,95 Mais informações: @cocobambumeireles ou no número (85) 9 9697-3646

Vasto Fortaleza

Quando: segunda a quinta, de 17 às 20 horas; e sexta a domingo, de 12 às 19 horas

segunda a quinta, de 17 às 20 horas; e sexta a domingo, de 12 às 19 horas Onde: av. Senador Virgílio Távora, 511, Meireles

av. Senador Virgílio Távora, 511, Meireles Quanto: chope a R$ 6,99,

chope a R$ 6,99, Mais informações: @vastofortaleza ou no número (85) 99413-0650

Donkey Head Cervejaria

Reconhecido gastropub de Fortaleza com foco em cerveja, o Donkey Head tem o chope como destaque do happy hour da casa.

A preço promocional de R$ 5,99, é possível aproveitar o chope Premium Lager. O valor está disponível durante todos os dias de funcionamento da casa, de terça a domingo, em diferentes horários.

Quando: de terça a quinta e domingo, de 17 às 20 horas; sexta e sábado, de 17 às 19 horas

de terça a quinta e domingo, de 17 às 20 horas; sexta e sábado, de 17 às 19 horas Onde: rua Norvinda Pires, 42, Aldeota

rua Norvinda Pires, 42, Aldeota Quanto: Chope Premium Lager por R$5,99

Chope Premium Lager por R$5,99 Mais informações: @donkeyheadcervejaria

Espetim do Tio

No bar e restaurante Espetim do Tio, o happy hour não tem hora. Na casa, de segunda a quinta, em qualquer horário, há promoção especial em todas as cervejas de 600 ml.

Lá, comprou quatro cerveja, a quinta sai sempre por conta da casa. No cardápio disponível, há como opções Brahma Duplo Malte, Heineken, Petra, Itaipava, Amstel, Devassa e Eisenbarh.

Quando: segunda a quinta, sem limite de horário

segunda a quinta, sem limite de horário Onde: rua Rio Grande do Sul, 1154, Demócrito Rocha

rua Rio Grande do Sul, 1154, Demócrito Rocha Quanto: comprando 4 cervejas, a 5 sai de graça

comprando 4 cervejas, a 5 sai de graça Mais informações: @espetimdotio ou no número (85) 9 8558-6682

Garden Gastrobar

Com happy hour todos os dias, o Garden Gastrobar promete preços promocionais de forma estendida: a partir das 17 horas e “até o último cliente”. De domingo a quinta, o bar e restaurante segue em funcionamento até 23 horas. Já às sextas e sábados, o horário se estende até meia-noite.

Além de chope Amstel a R$ 7, há também balde com cinco Heinekens por R$ 59. Para forrar a barriga enquanto aproveita a cerveja, é possível pedir petiscos como croquete de picanha (R$ 36) e mini bruschettas (R$ 42), ou até um yakisoba de costela (R$ 62).

Quando: todos os dias, a partir de 17 horas

todos os dias, a partir de 17 horas Onde: av. Engenheiro Santana Jr, 2977, Cocó

av. Engenheiro Santana Jr, 2977, Cocó Quanto: chope Amstel a R$ 7 e balde com 5 Heinekens (330 ml) por R$ 59

chope Amstel a R$ 7 e balde com 5 Heinekens (330 ml) por R$ 59 Mais informações: @gardenfortaleza ou no número (85) 9 9292-2597

Jardins Lounge Bar

No restaurante da Cidade dos Funcionários, o happy hour está disponível de terça-feira a domingo, sempre das 17 horas às 19h30. Um dos destaques é a Heineken de 600 ml saindo a R$ 12,90.

Para beliscar, as opções incluem batata frita (R$ 13,90), feijão verde (R$ 15,90) e camarão especial (R$ 29,90), entre outras.

Quando: de terça a domingo, de 17 horas às 19h30

de terça a domingo, de 17 horas às 19h30 Onde: av. Oliveira Paiva, 2061, Cidade dos Funcionários

av. Oliveira Paiva, 2061, Cidade dos Funcionários Quanto: Heineken de 600 ml por R$ 12,90

Heineken de 600 ml por R$ 12,90 Mais informações: @jardinsloungebar ou no número (85) 9 8221-5555

Sir Fisher Pub

Inspirado na proposta de pubs britânicos tradicionais, o Sir Fisher Pub traz happy hour em todos os dias de funcionamento da casa.

Na “king hour” do estabelecimento, que é válida de terça a domingo sempre de 17h30 às 20 horas, todas as cervejas saem com 20% de desconto. Além delas, drinques e entradas também entram na promoção.

A experiência britânica pode ser aprofundada com petiscos como crab coquille (carne de caranguejo com molho de cream cheese e queijo provolone ) e crispy spicy chicken (porção de frangos empanados, ambos a R$ 27.

Quando: terça a domingo, de 17h30 às 20 horas

terça a domingo, de 17h30 às 20 horas Onde: rua Frederico Borges, 336, Meireles

rua Frederico Borges, 336, Meireles Quanto: 20% em todas as cervejas

20% em todas as cervejas Mais informações: @sirfisherpub

Sr. Petisco

Com foco em petiscos e drinques, o Sr. Petisco tem happy hour às quartas, quintas e sextas, com horários mais extensos nos dois primeiros dias.

Além de chope Brahma a R$ 5,99, o estabelecimento tem outra promoção: em dias de jogos de futebol do Ceará, do Fortaleza ou do Flamengo, sócios dos times podem ter chope em dobro durante a partida.

Quando: quarta, de 18 às 22 horas; quinta, de 17 às 22 horas; e sexta, de 17 às 20 horas

quarta, de 18 às 22 horas; quinta, de 17 às 22 horas; e sexta, de 17 às 20 horas Onde: rua Barão de Aratanha, 1251, Fátima

rua Barão de Aratanha, 1251, Fátima Quanto: chope a R$5,99

chope a R$5,99 Mais informações: @srpetisco

Tasquinha Portuguesa

Na cafeteria e petiscaria Tasquinha Portuguesa, no bairro São Gerardo, o cardápio vai além do café e abre espaço para happy hour de cerveja toda quarta-feira.

No dia, a cada três cervejas Eisenbahn pedidas, a quarta sai de graça. É possível combinar a bebida com clássicos portugueses, como a francesinha e o prego.

Quando: às quartas-feiras

às quartas-feiras Onde: rua Barão de Aratanha, 1251, Fátima

rua Barão de Aratanha, 1251, Fátima Quanto: chope a R$5,99

chope a R$5,99 Mais informações: @tasquinhaportuguesa ou no número (85) 9 9853-5297

Tropicanos

O bar da Aldeota traz happy hour em todos os dias de funcionamento. Às segundas (com exceção de feriados e vésperas de feriados), os preços promocionais são válidos à noite inteira.

Na “hora feliz” do Tropicanos, a Amstel de 600 ml sai a R$ 9,97 e a Devassa de 600 ml a R$ 8,97, além de promoções em petiscos e drinks. Espetinho por R$ 12,97, feijão verde com camarão por R$ 28,97 ou choripan a R$ 20,97 estão entre as comidas para compor o momento.

Quando: segunda, a noite toda; terça e quarta, de 17 às 20 horas; e de quinta a sábado, de 17 às 19 horas

segunda, a noite toda; terça e quarta, de 17 às 20 horas; e de quinta a sábado, de 17 às 19 horas Onde: rua João Carvalho, 785, Aldeota

rua João Carvalho, 785, Aldeota Quanto: Amstel de 600 ml a R$ 9,97 e Devassa de 600 ml a R$ 8,97

Amstel de 600 ml a R$ 9,97 e Devassa de 600 ml a R$ 8,97 Mais informações: @somos.tropicanos

Vignoli

Foto: Vignoli / Divulgação

São três restaurantes do Grupo Vignoli em Fortaleza e, em todas as unidades, há happy hour sempre de segunda a sexta, de 18 horas às 19h30.

Entre as promoções da casa, há chopes saindo a R$ 7,90 e desconto de 40% em cervejas. Além disso, também há preços promocionais em outras bebidas e em entradas do cardápio, como casquinha do chef (R$ 23,25) ou de calabresa (R$ 25,25), filezinho gorgonzola (R$ 54) e arancini (R$ 29,25).