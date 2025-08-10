Iguatemi Hall encerra atividades após fim de semana com shows da banda Roupa Nova e ‘Dominguinho’
Casa recebeu mais de 40 apresentações e atingiu a marca de mais 150 mil pessoas em um ano e quatro meses de funcionamento
Após pouco mais de um ano da inauguração, o Iguatemi Hall encerrou as atividades em Fortaleza. Localizada no shopping Iguatemi Bosque, a casa de shows recebeu as últimas apresentações neste fim de semana, quando a turnê Dominguinho — projeto musical dos cantores João Gomes, Jota.pê e Mestrinho — e a banda Roupa Nova subiram ao palco na sexta-feira (8) e no sábado (9), respectivamente.
O espaço foi inaugurado em 6 de abril do ano passado, com um show do cantor Fábio Jr. Desde então, foram 43 apresentações, reunindo mais de 150 mil pessoas no período.
é a capacidade de público da casa
Luísa Sonza, Fagner, Roberto Carlos, Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira, Ney Matogrosso e a ‘Superturnê’ de Jão foram alguns dos artistas que passaram pelo palco do Iguatemi Hall.
Veja também
O local tinha capacidade para 5 mil pessoas na área interna e 12 mil na área externa, contando com 31 camarotes privativos, dois mil lugares sentados e cinco mil lugares em pé. Além de shows, a casa recebeu eventos corporativos e particulares.
ENTENDA ENCERRAMENTO DA CASA DE SHOWS
A informação de que o local seria um empreendimento com duração de apenas 12 meses foi compartilhada pelas produtoras Multi Entretenimento, Arte Produções e Camarote Shows, que administram o espaço em parceria, já no lançamento do Iguatemi Hall.
Conforme mostrou uma reportagem do Diário do Nordeste, o motivo é que o espaço foi erguido em terreno cedido pelo shopping Iguatemi, em acordo com uma empresa que irá, a partir de outubro, erguer duas torres residenciais no local.
Em meio às tratativas com a construtora, o período em atividade passou de 12 para 16 meses, com entrega final do espaço até 30 de setembro.
Ao Diário do Nordeste, o diretor do Iguatemi Hall, Marcelo Rocha – que também é diretor da produtora de eventos Multi Entretenimento –, havia dito que, nesse período, a fatia de eventos corporativos compôs 25% da grade do espaço, mas foi o setor musical que teve maior impacto com a chegada do novo palco.