Iguatemi Hall encerra atividades após fim de semana com shows da banda Roupa Nova e ‘Dominguinho’

Casa recebeu mais de 40 apresentações e atingiu a marca de mais 150 mil pessoas em um ano e quatro meses de funcionamento

Redação producaodiario@svm.com.br
Show da turnê 'Dominguinho' com João Gomes, Jota.pê e Mestrinho foi o penúltimo antes do encerramento da casa
Legenda: Show da turnê 'Dominguinho' com João Gomes, Jota.pê e Mestrinho foi o penúltimo antes do encerramento da casa
Foto: Ismael Soares/SVM

Após pouco mais de um ano da inauguração, o Iguatemi Hall encerrou as atividades em Fortaleza. Localizada no shopping Iguatemi Bosque, a casa de shows recebeu as últimas apresentações neste fim de semana, quando a turnê Dominguinho — projeto musical dos cantores João Gomes, Jota.pê e Mestrinho — e a banda Roupa Nova subiram ao palco na sexta-feira (8) e no sábado (9), respectivamente. 

O espaço foi inaugurado em 6 de abril do ano passado, com um show do cantor Fábio Jr. Desde então, foram 43 apresentações, reunindo mais de 150 mil pessoas no período. 

5 mil
é a capacidade de público da casa

Luísa Sonza, Fagner, Roberto Carlos, Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira, Ney Matogrosso e a ‘Superturnê’ de Jão foram alguns dos artistas que passaram pelo palco do Iguatemi Hall. 

O local tinha capacidade para 5 mil pessoas na área interna e 12 mil na área externa, contando com 31 camarotes privativos, dois mil lugares sentados e cinco mil lugares em pé. Além de shows, a casa recebeu eventos corporativos e particulares. 

ENTENDA ENCERRAMENTO DA CASA DE SHOWS

A informação de que o local seria um empreendimento com duração de apenas 12 meses foi compartilhada pelas produtoras Multi Entretenimento, Arte Produções e Camarote Shows, que administram o espaço em parceria, já no lançamento do Iguatemi Hall.

Conforme mostrou uma reportagem do Diário do Nordeste, o motivo é que o espaço foi erguido em terreno cedido pelo shopping Iguatemi, em acordo com uma empresa que irá, a partir de outubro, erguer duas torres residenciais no local.

Fachada do Iguatemi Hall, no estacionamento do Iguatemi Bosque
Legenda: Fachada do Iguatemi Hall, no estacionamento do Iguatemi Bosque
Foto: Harisson Neri/Divulgação
 

Em meio às tratativas com a construtora, o período em atividade passou de 12 para 16 meses, com entrega final do espaço até 30 de setembro.

Ao Diário do Nordeste, o diretor do Iguatemi Hall, Marcelo Rocha – que também é diretor da produtora de eventos Multi Entretenimento –, havia dito que, nesse período, a fatia de eventos corporativos compôs 25% da grade do espaço, mas foi o setor musical que teve maior impacto com a chegada do novo palco.

