Dragão do Mar exibe mais de 30 filmes em programação de aniversário; veja lista completa

A programação cinematográfica do aniversário de 27 anos do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) promove a exibição de 32 filmes, incluindo mostra em homenagem aos 300 anos de Fortaleza, longas de Kleber Mendonça Filho em 35mm e realização do 2º Festival de Cinema Europeu Imovision.

A agenda majoritariamente gratuita ocorre entre os dias 23 e 29 de abril, no Cinema do Dragão, e se soma à programação multilinguagens já anunciada pelo Centro Cultural. As informações foram repassadas em primeira mão à coluna pelo CDMAC.

O Dragão do Mar completa 27 anos no próximo dia 28 de abril e comemora sob a temática “Não existe Chico sem Matilde” — que evoca a memória de Matilde Maria da Conceição, mãe de Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar.

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Destaques da programação

A faixa curatorial Sessão Supermemórias apresenta no dia 23 de abril três filmes do pernambucano Kleber Mendonça Filho em 35mm, incluindo “O Agente Secreto”. No mesmo dia, o cinema exibe “O Som ao Redor” e “Retratos Fantasmas”.

Já a Mostra Fortalezas exibe 14 filmes, entre curtas e longas, feitos no Ceará e que evidenciam a capital do Estado de diversas formas, de cenário à invenção. As obras serão exibidas entre 24 e 28 de abril.

Compõem a seleção produções como “Vampiro”, de Nolí Levi e Emilly Guilherme, “Tremor Iê”, de Elena Meirelles e Lívia de Paiva, “Pedro”, de Leo Silva, e “Aquele que Veio do Oeste”, de Wes Maria.

Outros destaques da agenda incluem sessão comentada do filme brasileiro “Papagaios” no dia 26, com a presença do diretor Douglas Soares e do ator cearense Gero Camilo, e a nova edição do Festival de Cinema Europeu Imovision, de 23 a 29.

Confira abaixo a programação completa (sujeita a alterações):

Cinema do Dragão no aniversário de 27 anos do Dragão

Quando: de 23 a 29 de abril

de 23 a 29 de abril Onde: rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema

rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema Mais informações: no site ou no Instagram @cinemadodragao

Sessão Supermemórias: KMF 35mm - Exibição de filmes do diretor Kleber Mendonça Filho

Quando: 23 de abril; 14h – O Som ao Redor / 17h – Retratos Fantasmas / 19h – O Agente Secreto

23 de abril; 14h – O Som ao Redor / 17h – Retratos Fantasmas / 19h – O Agente Secreto Onde: Cinema do Dragão

Cinema do Dragão Gratuito, com retirada de ingressos uma hora antes de cada sessão na bilheteria física (até 02 por CPF)

Mostra Fortalezas

"Vampiro”, de Nolí Levi e Emily Guilherme, e “Tremor Iê”, de Elena Meirelles e Lívia de Paiva

Quando: sexta, 24, às 17 horas

sexta, 24, às 17 horas Gratuito, com retirada de ingressos uma hora antes de cada sessão na bilheteria física (até 02 por CPF).

"Supermemórias", de Danilo Carvalho, "Saravá", de Hector Isaias, “Onde nasce um peixe roncador”, de Naya Oliveira e Letícia Viana, e “Self Portrait”, de Ivo Lopes Araújo

Quando: sábado, 25, às 17 horas

sábado, 25, às 17 horas Gratuito, com retirada de ingressos uma hora antes de cada sessão na bilheteria física (até 02 por CPF).

"A Primeira Foto", de Tiago Pedro, “Bruma marinha à costa de mil salinas”, de Kulumym-Açu, “Onde nasce um peixe roncador”, de Naya Oliveira e Letícia Viana, “P.I.”, de Ivo Lopes Araújo, e "Cidade Postal", de Clara Bastos, Tarcísio Rocha Filho e Victor Costa Lopes

Quando: domingo, 26, às 17 horas

domingo, 26, às 17 horas Gratuito, com retirada de ingressos uma hora antes de cada sessão na bilheteria física (até 02 por CPF).

Especial Se Achegue! Cinema na Praça! - “Urubu Aterrado”, de Cris Sousa e Weslley Oliveira; “Pedro”, de Leo Silva; e “Aquele que Veio do Oeste”, de Wes Maria

Quando: terça, 28, às 18 horas

terça, 28, às 18 horas Gratuito, com retirada de ingressos uma hora antes de cada sessão na bilheteria física (até 02 por CPF).

com retirada de ingressos uma hora antes de cada sessão na bilheteria física (até 02 por CPF). Onde: Largo da Matilde (ao lado da sala 2)

Sessão comentada de “Papagaios”, com o diretor Douglas Soares e o ator Gero Camilo

Quando: domingo, 26, às 17 horas

domingo, 26, às 17 horas Onde: Cinema do Dragão

Cinema do Dragão Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia)

2º Festival de Cinema Europeu Imovision

Quando: de 23 a 29 de abril

de 23 a 29 de abril Onde: Cinema do Dragão

Cinema do Dragão Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); preço promocional às terças: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

"Rebelião Silenciosa", de Marie-Elsa Sgualdo

Quando: quinta, 23, às 16h20

"Amiga Silenciosa", de Ildikó Enyedi

Quando: quinta, 23, às 19h10

"Beladona", de Alanté Kavaïté

Quando: sexta, 24, às 18h20

"Mirrors No. 3", de Christian Petzold

Quando: sexta, 24, às 20h10

"Querendo ou não", de Gianni Di Gregorio

Quando: sábado, 25, às 15 horas

"Uma Infância Alemã", de Fatih Akin

Quando: sábado, 25, às 17 horas

"Diva Futura", de Giulia Louise Steigerwalt

Quando: sábado, 25, às 19h30

"E seus filhos depois deles", de Ludovic Boukherma e Zoran Boukherma

Quando: domingo, 26, às 15 horas

"As cores do tempo", de Cédric Klapisch

Quando: domingo, 26, às 17h40

"Erupcja", de Pete Oh

Quando: domingo, 26, às 20h10

"O Grande Arco de Paris", de Stéphane Demoustier

Quando: terça, 28, às 18 horas

"A Divina Sarah Bernhardt", de Guillaume Nicloux

Quando: terça, 28, às 20 horas

"Cinco Segundos", de Paolo Virzì

Quando: quarta, 29, às 17 horas

"Oito décadas de amor", de Julio Medem