Dragão do Mar exibe mais de 30 filmes em programação de aniversário; veja lista completa
Com agenda majoritariamente gratuita, Cinema do Dragão homenageia 27 anos do Centro Cultural.
A programação cinematográfica do aniversário de 27 anos do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) promove a exibição de 32 filmes, incluindo mostra em homenagem aos 300 anos de Fortaleza, longas de Kleber Mendonça Filho em 35mm e realização do 2º Festival de Cinema Europeu Imovision.
A agenda majoritariamente gratuita ocorre entre os dias 23 e 29 de abril, no Cinema do Dragão, e se soma à programação multilinguagens já anunciada pelo Centro Cultural. As informações foram repassadas em primeira mão à coluna pelo CDMAC.
O Dragão do Mar completa 27 anos no próximo dia 28 de abril e comemora sob a temática “Não existe Chico sem Matilde” — que evoca a memória de Matilde Maria da Conceição, mãe de Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar.
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Destaques da programação
A faixa curatorial Sessão Supermemórias apresenta no dia 23 de abril três filmes do pernambucano Kleber Mendonça Filho em 35mm, incluindo “O Agente Secreto”. No mesmo dia, o cinema exibe “O Som ao Redor” e “Retratos Fantasmas”.
Já a Mostra Fortalezas exibe 14 filmes, entre curtas e longas, feitos no Ceará e que evidenciam a capital do Estado de diversas formas, de cenário à invenção. As obras serão exibidas entre 24 e 28 de abril.
Compõem a seleção produções como “Vampiro”, de Nolí Levi e Emilly Guilherme, “Tremor Iê”, de Elena Meirelles e Lívia de Paiva, “Pedro”, de Leo Silva, e “Aquele que Veio do Oeste”, de Wes Maria.
Outros destaques da agenda incluem sessão comentada do filme brasileiro “Papagaios” no dia 26, com a presença do diretor Douglas Soares e do ator cearense Gero Camilo, e a nova edição do Festival de Cinema Europeu Imovision, de 23 a 29.
Confira abaixo a programação completa (sujeita a alterações):
Cinema do Dragão no aniversário de 27 anos do Dragão
- Quando: de 23 a 29 de abril
- Onde: rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema
- Mais informações: no site ou no Instagram @cinemadodragao
Sessão Supermemórias: KMF 35mm - Exibição de filmes do diretor Kleber Mendonça Filho
- Quando: 23 de abril; 14h – O Som ao Redor / 17h – Retratos Fantasmas / 19h – O Agente Secreto
- Onde: Cinema do Dragão
- Gratuito, com retirada de ingressos uma hora antes de cada sessão na bilheteria física (até 02 por CPF)
Mostra Fortalezas
"Vampiro”, de Nolí Levi e Emily Guilherme, e “Tremor Iê”, de Elena Meirelles e Lívia de Paiva
- Quando: sexta, 24, às 17 horas
- Gratuito, com retirada de ingressos uma hora antes de cada sessão na bilheteria física (até 02 por CPF).
"Supermemórias", de Danilo Carvalho, "Saravá", de Hector Isaias, “Onde nasce um peixe roncador”, de Naya Oliveira e Letícia Viana, e “Self Portrait”, de Ivo Lopes Araújo
- Quando: sábado, 25, às 17 horas
- Gratuito, com retirada de ingressos uma hora antes de cada sessão na bilheteria física (até 02 por CPF).
"A Primeira Foto", de Tiago Pedro, “Bruma marinha à costa de mil salinas”, de Kulumym-Açu, “Onde nasce um peixe roncador”, de Naya Oliveira e Letícia Viana, “P.I.”, de Ivo Lopes Araújo, e "Cidade Postal", de Clara Bastos, Tarcísio Rocha Filho e Victor Costa Lopes
- Quando: domingo, 26, às 17 horas
- Gratuito, com retirada de ingressos uma hora antes de cada sessão na bilheteria física (até 02 por CPF).
Especial Se Achegue! Cinema na Praça! - “Urubu Aterrado”, de Cris Sousa e Weslley Oliveira; “Pedro”, de Leo Silva; e “Aquele que Veio do Oeste”, de Wes Maria
- Quando: terça, 28, às 18 horas
- Gratuito, com retirada de ingressos uma hora antes de cada sessão na bilheteria física (até 02 por CPF).
- Onde: Largo da Matilde (ao lado da sala 2)
Sessão comentada de “Papagaios”, com o diretor Douglas Soares e o ator Gero Camilo
- Quando: domingo, 26, às 17 horas
- Onde: Cinema do Dragão
- Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia)
2º Festival de Cinema Europeu Imovision
- Quando: de 23 a 29 de abril
- Onde: Cinema do Dragão
- Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); preço promocional às terças: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)
"Rebelião Silenciosa", de Marie-Elsa Sgualdo
- Quando: quinta, 23, às 16h20
"Amiga Silenciosa", de Ildikó Enyedi
- Quando: quinta, 23, às 19h10
"Beladona", de Alanté Kavaïté
- Quando: sexta, 24, às 18h20
"Mirrors No. 3", de Christian Petzold
- Quando: sexta, 24, às 20h10
"Querendo ou não", de Gianni Di Gregorio
- Quando: sábado, 25, às 15 horas
"Uma Infância Alemã", de Fatih Akin
- Quando: sábado, 25, às 17 horas
"Diva Futura", de Giulia Louise Steigerwalt
- Quando: sábado, 25, às 19h30
"E seus filhos depois deles", de Ludovic Boukherma e Zoran Boukherma
- Quando: domingo, 26, às 15 horas
"As cores do tempo", de Cédric Klapisch
- Quando: domingo, 26, às 17h40
"Erupcja", de Pete Oh
- Quando: domingo, 26, às 20h10
"O Grande Arco de Paris", de Stéphane Demoustier
- Quando: terça, 28, às 18 horas
"A Divina Sarah Bernhardt", de Guillaume Nicloux
- Quando: terça, 28, às 20 horas
"Cinco Segundos", de Paolo Virzì
- Quando: quarta, 29, às 17 horas
"Oito décadas de amor", de Julio Medem
- Quando: quarta, 29, às 19h30