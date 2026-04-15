Dragão do Mar celebra 27 anos com programação cultural gratuita; confira
Cidadão Instigado, Karina Buhr, Devotos, Haru e a Corja são algumas das atrações musicais.
O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) promove entre os dias 23 e 26 de abril programação gratuita para celebrar 27 anos de fundação.
A partir da vocação múltipla do espaço, o aniversário do Dragão do Mar terá atrações de música, artes cênicas, tradição, economia criativa e cinema.
A programação foi repassada ao Verso em primeira mão pelo CDMAC, que completa os 27 anos no domingo (28). A agenda especial ocorre sob a temática “Não existe Chico sem Matilde”, evocando a memória de Matilde Maria da Conceição, mãe de Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar.
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Entre as apresentações musicais da programação, estão nomes como o icone do brega Priscila Senna, os shows dos álbuns novos da banda cearense Cidadão Instigado e de Karina Buhr e a força rock com a banda Devotos e o grupo cearense Haru e a Corja.
Haverá também momento de ancestralidade indígena no programa Dragão das Encantarias, realização do VII Chora Iracema, visita à comunidade Graviola, espetáculos cênicos com nomes como Ricardo Guilherme e o Grupo Dança das Antigas e, ainda, realização de edição da Feira Auê e do tradicional Fuxico Dragão.
Confira abaixo a programação completa (sujeita a alterações):
23 de abril (quinta-feira)
Dragão das Encantarias - Atrações: Coco do Povo Anacé; Thynia Thudya Cafurnas e Samba de Coco Fulni-ô
- Quando: 19h
- Onde: Palco Rogaciano Leite Filho
- Gratuito.
VII Chora Iracema — Encontro Orquestra Cabulosa + Orquestra Popular do Nordeste
- Quando: 19h30
- Onde: Minianfiteatro
- Gratuito.
24 de abril (sexta-feira)
Expresso Dragão - Percurso educativo sobre os territórios vizinhos ao Centro Dragão do Mar e sua importância cultural
- Quando: 9h
- Onde: Comunidade Graviola
- Gratuito; inscrições em formulário on-line (link na bio @dragaodomar)
Economia Criativa - Feira Auê
- Quando: 18 horas à meia-noite
- Onde: Praça Almirante Saldanha
- Gratuito.
Espetáculo Ramadança, com Ricardo Guilherme
- Quando: 19h30
- Onde: Teatro Dragão do Mar
- Gratuito, com retirada de ingressos 1h antes do evento na bilheteria física (até 02 por CPF)
Shows de Tamara Lacerda e Felipe Costta + Lívia Mattos
- Quando: 19h30 e 21h30, respectivamente
- Onde: Anfiteatro Sérgio Motta
- Gratuito, mediante doação de 1kg de alimento (exceto sal)
Shows de Forró Briseira + Priscila Senna
- Quando: 20 e 22 horas, respectivamente
- Onde: Praça Verde
- Gratuito, acesso mediante doação de 1kg de alimento (exceto sal)
25 de abril (sábado)
Olhares sobre o Dragão: Encontros de Desenho de Observação, com Raony R. Bernardo
- Quando: 9 às 12 horas
- Onde: Arena Dragão do Mar
- Gratuito, com inscrições até 23/04 (link na bio @mccdragao) – 14 vagas.
Economia criativa - Fuxico no Dragão
- Quando: 17 horas
- Onde: Arena Dragão do Mar
- Gratuito.
Economia Criativa - Feira Auê
- Quando: 17 horas à meia-noite
- Onde: Praça Almirante Saldanha
- Gratuito.
Espetáculo Vazante, com Grupo Dança das Antigas (PI)
- Quando: 19h30
- Onde: Teatro Dragão do Mar
- Gratuito, com retirada de ingressos 1h antes do evento na bilheteria física (até 02 por CPF)
Shows de Iracema Sounds + Buhr + Cidadão Instigado
- Quando: 19 horas, 20h30 e 22h30, respectivamente
- Onde: Praça Verde
- Gratuito, acesso mediante doação de 1kg de alimento (exceto sal)
Shows de Haru e Corja + Devotos
- Quando: 19h30 e 21h, respectivamente
- Onde: Anfiteatro Sérgio Motta
- Gratuito, mediante doação de 1kg de alimento (exceto sal).
26 de abril (domingo)
Economia criativa - Fuxico no Dragão
- Quando: 17 horas
- Onde: Arena Dragão do Mar
- Gratuito.
Espetáculo Vozes Bárbaras (Cariri)
- Quando: 19 horas
- Onde: Anfiteatro Sérgio Motta
- Gratuito, acessível em Libras.