Dragão do Mar celebra 27 anos com programação cultural gratuita; confira

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) promove entre os dias 23 e 26 de abril programação gratuita para celebrar 27 anos de fundação.

A partir da vocação múltipla do espaço, o aniversário do Dragão do Mar terá atrações de música, artes cênicas, tradição, economia criativa e cinema.

A programação foi repassada ao Verso em primeira mão pelo CDMAC, que completa os 27 anos no domingo (28). A agenda especial ocorre sob a temática “Não existe Chico sem Matilde”, evocando a memória de Matilde Maria da Conceição, mãe de Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar.

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Entre as apresentações musicais da programação, estão nomes como o icone do brega Priscila Senna, os shows dos álbuns novos da banda cearense Cidadão Instigado e de Karina Buhr e a força rock com a banda Devotos e o grupo cearense Haru e a Corja.

Haverá também momento de ancestralidade indígena no programa Dragão das Encantarias, realização do VII Chora Iracema, visita à comunidade Graviola, espetáculos cênicos com nomes como Ricardo Guilherme e o Grupo Dança das Antigas e, ainda, realização de edição da Feira Auê e do tradicional Fuxico Dragão.

Confira abaixo a programação completa (sujeita a alterações):

23 de abril (quinta-feira)

Dragão das Encantarias - Atrações: Coco do Povo Anacé; Thynia Thudya Cafurnas e Samba de Coco Fulni-ô

Quando: 19h

Onde: Palco Rogaciano Leite Filho

Gratuito.

VII Chora Iracema — Encontro Orquestra Cabulosa + Orquestra Popular do Nordeste

Quando: 19h30

Onde: Minianfiteatro

Gratuito.

24 de abril (sexta-feira)

Expresso Dragão - Percurso educativo sobre os territórios vizinhos ao Centro Dragão do Mar e sua importância cultural

Quando: 9h

9h Onde: Comunidade Graviola

Comunidade Graviola Gratuito; inscrições em formulário on-line (link na bio @dragaodomar)

Economia Criativa - Feira Auê

Quando: 18 horas à meia-noite

18 horas à meia-noite Onde: Praça Almirante Saldanha

Praça Almirante Saldanha Gratuito.

Espetáculo Ramadança, com Ricardo Guilherme

Quando: 19h30

Onde: Teatro Dragão do Mar

Gratuito, com retirada de ingressos 1h antes do evento na bilheteria física (até 02 por CPF)

Shows de Tamara Lacerda e Felipe Costta + Lívia Mattos

Quando: 19h30 e 21h30, respectivamente

19h30 e 21h30, respectivamente Onde: Anfiteatro Sérgio Motta

Anfiteatro Sérgio Motta Gratuito, mediante doação de 1kg de alimento (exceto sal)

Shows de Forró Briseira + Priscila Senna

Quando: 20 e 22 horas, respectivamente

20 e 22 horas, respectivamente Onde: Praça Verde

Praça Verde Gratuito, acesso mediante doação de 1kg de alimento (exceto sal)

25 de abril (sábado)

Olhares sobre o Dragão: Encontros de Desenho de Observação, com Raony R. Bernardo

Quando: 9 às 12 horas

9 às 12 horas Onde: Arena Dragão do Mar

Arena Dragão do Mar Gratuito, com inscrições até 23/04 (link na bio @mccdragao) – 14 vagas.

Economia criativa - Fuxico no Dragão

Quando: 17 horas

17 horas Onde: Arena Dragão do Mar

Arena Dragão do Mar Gratuito.

Economia Criativa - Feira Auê

Quando: 17 horas à meia-noite

17 horas à meia-noite Onde: Praça Almirante Saldanha

Praça Almirante Saldanha Gratuito.

Espetáculo Vazante, com Grupo Dança das Antigas (PI)

Quando: 19h30

19h30 Onde: Teatro Dragão do Mar

Teatro Dragão do Mar Gratuito, com retirada de ingressos 1h antes do evento na bilheteria física (até 02 por CPF)

Shows de Iracema Sounds + Buhr + Cidadão Instigado

Quando: 19 horas, 20h30 e 22h30, respectivamente

19 horas, 20h30 e 22h30, respectivamente Onde: Praça Verde

Praça Verde Gratuito, acesso mediante doação de 1kg de alimento (exceto sal)

Shows de Haru e Corja + Devotos

Quando: 19h30 e 21h, respectivamente

19h30 e 21h, respectivamente Onde: Anfiteatro Sérgio Motta

Anfiteatro Sérgio Motta Gratuito, mediante doação de 1kg de alimento (exceto sal).

26 de abril (domingo)

Economia criativa - Fuxico no Dragão

Quando: 17 horas

17 horas Onde: Arena Dragão do Mar

Arena Dragão do Mar Gratuito.

Espetáculo Vozes Bárbaras (Cariri)