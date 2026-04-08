Fortaleza 300 anos: Mateus Fazeno Rock, Gabi Nunes e homenagem ao Pessoal do Ceará marcam celebração

Para marcar a celebração dos 300 anos de Fortaleza, a Secretaria da Cultura de Fortaleza realiza programação gratuita que inclui shows de Mateus Fazeno Rock, Gabi Nunes e uma homenagem ao movimento Pessoal do Ceará.

A agenda especial será promovida de 10 a 30 de abril e vai além da música, contando ainda com a abertura do 77º Salão de Abril, espetáculo de dança, oficina de artes visuais e atividades em diversas linguagens.

Intitulada “Fortaleza: território de invenções”, a iniciativa se soma à programação já divulgada pela Prefeitura de Fortaleza e irá se espalhar por equipamentos da Secultfor geridos em parceria com o Instituto Cultural Iracema (ICI).

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Um dos principais destaques será a apresentação musical “Pessoal do Ceará, meio século depois”, em homenagem ao célebre movimento cultural ocorrido nos anos 1970, que será realizada em 18 de abril no Centro Cultural Belchior (CCBel).

Rodger Rogério, um dos expoentes do Pessoal do Ceará, sobe ao palco ao lado de Paula Tesser, Soledad e Jonnata Doll em uma revisita ao repertório do disco “Meu Corpo Minha Embalagem Todo Gasto na Viagem” (1973).

Após a apresentação do projeto, é a vez de Mateus Fazeno Rock apresentar show de celebração dos seis anos do álbum “Rolê nas Ruínas” no CCBel.

Programação musical do Centro Cultural Belchior

A programação musical do centro cultural abre nesta sexta-feira (10), com a roda de samba Gabi na Calçada, com a cantora Gabi Nunes, às 19 horas. No dia 11, às 17 horas, ocorre o festival Brega Battle 085.

Já no dia 18, os DJs VICTORMSAT e BABER apresentam a discotecagem “Relance - Suco de Brasil”, a partir das 18 horas.

No dia 23, ocorre a noite Raízes da Mandinga com Samba da Gratidão, Roda de Capoeira e Oficina de Maculelê, às 18 horas. Finalmente, no dia 24 o equipamento acolhe às 19 horas show do grupo Perimetrurbano e o Baile do 6utto.

Outro destaque musical da programação é o show de Mumutante, Ayla Lemos, Joana Lima e Zabeli que será apresentado em uma parceria entre a Secultfor e o aniversário de 27 anos do Dragão do Mar, ligado à Secretaria da Cultura do Ceará.

A iniciativa, apresentada pelo selo Iracema Sounds, ocorre na Praça Verde no próximo dia 25 de abril, a partir das 18 horas.

Outras linguagens

No campo das artes visuais, a programação traz como destaque a abertura do 77º Salão de Abril, um dos principais eventos da linguagem no Brasil. A mostra será aberta ao público em 30 de abril e reúne produções de 38 artistas nordestinos.

A Escola Pública de Dança da Vila das Artes apresenta o espetáculo “Grande Circular”, do Corpo Artístico Jovem de Dança, e a VII turma do Curso de Realização em Audiovisual da escola promove a abertura da mostra “Arquivos do Fim: uma coleção para o futuro”.

Haverá, ainda, programação voltada à literatura infantil, exibição de filme, apresentações de choro e samba, oficina de artes visuais e lançamento de coletânea, entre outras ações.

“Fortaleza: território de invenções” - aniversário de 300 anos

Quando: de 10 a 30 de abril

de 10 a 30 de abril Onde: Centro Cultural Belchior, Vila das Artes, Casa do Barão de Camocim, Pavilhão Atlântico do Poço da Draga e Praça Verde do Dragão do Mar

Centro Cultural Belchior, Vila das Artes, Casa do Barão de Camocim, Pavilhão Atlântico do Poço da Draga e Praça Verde do Dragão do Mar Gratuito e aberto ao público.

Mais informações: @institutoiracema e @culturadefortaleza

Confira programação completa

Rota do Patrimônio - percurso entre Mucuripe e Barra do Ceará

Quando: sábado, 11, a partir de 9 horas

sábado, 11, a partir de 9 horas Onde: Av. Beira Mar, na altura do nº 4293 - Mucuripe (Próximo ao Parque Bisão)

Av. Beira Mar, na altura do nº 4293 - Mucuripe (Próximo ao Parque Bisão) Inscrições em @culturadefortaleza

Centro Cultural Belchior - rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema

Gabi na Calçada

Quando: sexta, 10, às 19 horas

Festival Brega Battle 085

Quando: sábado, 11, às 17 horas

Discotecagem | Relance - Suco de Brasil, com VICTORMSAT e BABER

Quando: sábado, 18, às 18 horas

Show “Pessoal do Ceará, meio século depois”, com Soledad, Paula Tesser, Jonnata Doll e participação especial de Rodger Rogério

Quando: sábado, 18, às 19h30

Show Mateus Fazeno Rock - Especial Rolê nas Ruínas

Quando: sábado, 18, às 21 horas

Raízes da Mandinga com Samba da Gratidão, Roda de Capoeira e Oficina de Maculelê

Quando: sábado, 23, às 18 horas

Perimetrurbano

Quando: sábado, 24, às 19 horas

Espetáculo Grande Circular, do Corpo Artístico Jovem de Dança da Escola Pública de Dança da Vila das Artes

Quando: sábado, 24, às 19h50

Baile do 6utto

Quando: sábado, 24, às 20h10

Abertura da Exposição "Arquivos do Fim: Uma Coleção para o Futuro”, uma realização da VII Turma de Audiovisual da Vila das Artes

Quando: sábado, 29, às 19 horas

Vila das Artes - Rua 24 de Maio, 1221 - Centro

Jogo de Tabuleiro Gigante: Pelos Caminhos de Fortaleza (Semana do Livro Infantil: "Era uma vez Fortaleza: 300 anos de histórias")

Quando: terça, 14, de 14 horas às 15h25 e de 15h40 às 17 horas

Quiz Literário: Fortaleza em Perguntas e Histórias (Semana do Livro Infantil: "Era uma vez Fortaleza: 300 anos de histórias")

Quando: quarta, 15, de 14 horas às 15h25 e de 15h40 às 17 horas

Serenata Invertida, com Grupo de Choro da Escola Pública de Música

Quando: quarta, 15, às 17 horas

Mapa Literário de Fortaleza: Conhecendo Lugares e Construindo Memórias (Semana do Livro Infantil: "Era uma vez Fortaleza: 300 anos de histórias")

Quando: quinta, 16, de 14 horas às 15h25 e de 15h40 às 17 horas

Cine da Vila - Mostra "Fortaleza Identidade", com estreia do filme ‘Cavalo Serpente’, de Priscila Smith, e partilha do processo de realização do filme ‘O Plano Secreto de Alie’, de Lux Farr

Quando: quinta,16, às 18 horas

Oficina "Fortaleza Lambe-lambe: Arte, cidade e efemeridade", com Bruna Beserra

Quando: quinta, 16, e sexta, 17, de 14 às 18 horas

Mural Fortaleza 300 Anos, com o artista visual Berin

Quando: sexta, 17, às 9 horas

Oficina Criativa: marcadores de página temáticos (Semana do Livro Infantil: "Era uma vez Fortaleza: 300 anos de histórias")

Quando: sexta, 17, de 14 horas às 15h25

Lançamento coletânea "Fortaleza Identidade", com Bruno Lobo La Loba e Jota Amancio | Mediação de Ana Cecília Soares e Junior Pimenta

Quando: sexta, 17, às 16 horas

Espetáculo 100M RASOS, da Digavoce Cia.

Quando: sexta, 17, às 15h30

Mesa de diálogo: "Fortaleza, Território de Invenções: 300 anos de uma cidade movida pela criatividade", com Arth3mis, Angelo William, Leo Silva e Jean dos Anjos e fala de abertura com Helena Barbosa, secretária da Cultura de Fortaleza

Quando: sexta, 17, às 17 horas

Varieté da Escola Pública de Circo

Quando: sexta, 17, às 18h30

Maré Session, com coletivo MarÉHouse + videomapping com Trojany

Quando: sexta, 17, às 19h30

Cine da Vila - Exibição de filmes

Quando: quinta, 23, às 18 horas

Rua dos Tabajaras - em frente à loja Negro Piche

Fortaleza em Samba: 300 anos de história, com DJ Lua Magnética e Samba Kanjerê, com participações de Gabi Nunes e Babá Ilá + Feirinha Violeta

Quando: sábado, 11, às 16 horas

Pavilhão Atlântico do Poço da Draga

Battle Zone 85

Quando: sábado, 18, de 9 às 12 horas (aulas) e de 14 às 22 horas (Cypher e Batalhas)

Praça Verde - Dragão do Mar

Iracema Sounds apresenta Mumutante, Ayla Lemos, Joana Lima e Zabeli

Quando: sábado, 25, 18 horas

Casa do Barão de Camocim - Rua General Sampaio, 1632 - Centro

Abertura do 77º Salão de Abril