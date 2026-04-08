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Fortaleza 300 anos: Mateus Fazeno Rock, Gabi Nunes e homenagem ao Pessoal do Ceará marcam celebração

Shows musicais e outras programações artísticas compõem agenda de aniversário da Cidade promovida pela Secretaria da Cultura e o Instituto Cultural Iracema.

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
(Atualizado às 16:08)
Verso
Uma montagem de três fotos destaca diferentes artistas: à esquerda, um músico com guitarra e maquiagem marcante encara a câmera, enquanto ao centro, uma mulher sorri com a mão no queixo revelando uma tatuagem no pulso. À direita, dois músicos se apresentam no palco vestindo roupas brancas e prateadas sob iluminação cênica, completando o painel de diversidade cultural.
Legenda: Programação em homenagem aos 300 anos de Fortaleza do Centro Cultural Belchior inclui shows e outras atividades.
Foto: Jorge Silvestre / Divulgação, Rayane Mainara / Divulgação e Divulgação.

Para marcar a celebração dos 300 anos de Fortaleza, a Secretaria da Cultura de Fortaleza realiza programação gratuita que inclui shows de Mateus Fazeno Rock, Gabi Nunes e uma homenagem ao movimento Pessoal do Ceará.

A agenda especial será promovida de 10 a 30 de abril e vai além da música, contando ainda com a abertura do 77º Salão de Abril, espetáculo de dança, oficina de artes visuais e atividades em diversas linguagens.

Intitulada “Fortaleza: território de invenções”, a iniciativa se soma à programação já divulgada pela Prefeitura de Fortaleza e irá se espalhar por equipamentos da Secultfor geridos em parceria com o Instituto Cultural Iracema (ICI)

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Um dos principais destaques será a apresentação musical “Pessoal do Ceará, meio século depois”, em homenagem ao célebre movimento cultural ocorrido nos anos 1970, que será realizada em 18 de abril no Centro Cultural Belchior (CCBel).

Rodger Rogério, um dos expoentes do Pessoal do Ceará, sobe ao palco ao lado de Paula Tesser, Soledad e Jonnata Doll em uma revisita ao repertório do disco “Meu Corpo Minha Embalagem Todo Gasto na Viagem” (1973).

Após a apresentação do projeto, é a vez de Mateus Fazeno Rock apresentar show de celebração dos seis anos do álbum “Rolê nas Ruínas” no CCBel.

Programação musical do Centro Cultural Belchior

A programação musical do centro cultural abre nesta sexta-feira (10), com a roda de samba Gabi na Calçada, com a cantora Gabi Nunes, às 19 horas. No dia 11, às 17 horas, ocorre o festival Brega Battle 085.

Já no dia 18, os DJs VICTORMSAT e BABER apresentam a discotecagem “Relance - Suco de Brasil”, a partir das 18 horas. 

No dia 23, ocorre a noite Raízes da Mandinga com Samba da Gratidão, Roda de Capoeira e Oficina de Maculelê, às 18 horas. Finalmente, no dia 24 o equipamento acolhe às 19 horas show do grupo Perimetrurbano e o Baile do 6utto.

Outro destaque musical da programação é o show de Mumutante, Ayla Lemos, Joana Lima e Zabeli que será apresentado em uma parceria entre a Secultfor e o aniversário de 27 anos do Dragão do Mar, ligado à Secretaria da Cultura do Ceará.

A iniciativa, apresentada pelo selo Iracema Sounds, ocorre na Praça Verde no próximo dia 25 de abril, a partir das 18 horas.

Outras linguagens

No campo das artes visuais, a programação traz como destaque a abertura do 77º Salão de Abril, um dos principais eventos da linguagem no Brasil. A mostra será aberta ao público em 30 de abril e reúne produções de 38 artistas nordestinos.

A Escola Pública de Dança da Vila das Artes apresenta o espetáculo “Grande Circular”, do Corpo Artístico Jovem de Dança, e a VII turma do Curso de Realização em Audiovisual da escola promove a abertura da mostra “Arquivos do Fim: uma coleção para o futuro”.

Haverá, ainda, programação voltada à literatura infantil, exibição de filme, apresentações de choro e samba, oficina de artes visuais e lançamento de coletânea, entre outras ações. 

“Fortaleza: território de invenções” - aniversário de 300 anos

  • Quando: de 10 a 30 de abril
  • Onde: Centro Cultural Belchior, Vila das Artes, Casa do Barão de Camocim, Pavilhão Atlântico do Poço da Draga e Praça Verde do Dragão do Mar
  • Gratuito e aberto ao público.
  • Mais informações: @institutoiracema e @culturadefortaleza

Confira programação completa

Rota do Patrimônio - percurso entre Mucuripe e Barra do Ceará

  • Quando: sábado, 11, a partir de 9 horas
  • Onde: Av. Beira Mar, na altura do nº 4293 - Mucuripe (Próximo ao Parque Bisão) 
  • Inscrições em @culturadefortaleza

Centro Cultural Belchior - rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema

Gabi na Calçada

  • Quando: sexta, 10, às 19 horas

Festival Brega Battle 085

  • Quando: sábado, 11, às 17 horas

Discotecagem | Relance - Suco de Brasil, com VICTORMSAT e BABER

  • Quando: sábado, 18, às 18 horas

Show “Pessoal do Ceará, meio século depois”, com Soledad, Paula Tesser, Jonnata Doll e participação especial de Rodger Rogério

  • Quando: sábado, 18, às 19h30

Show Mateus Fazeno Rock - Especial Rolê nas Ruínas

  • Quando: sábado, 18, às 21 horas

Raízes da Mandinga com Samba da Gratidão, Roda de Capoeira e Oficina de Maculelê

  • Quando: sábado, 23, às 18 horas

Perimetrurbano

  • Quando: sábado, 24, às 19 horas

Espetáculo Grande Circular, do Corpo Artístico Jovem de Dança da Escola Pública de Dança da Vila das Artes

  • Quando: sábado, 24, às 19h50

Baile do 6utto

  • Quando: sábado, 24, às 20h10

Abertura da Exposição "Arquivos do Fim: Uma Coleção para o Futuro”, uma realização da VII Turma de Audiovisual da Vila das Artes

  • Quando: sábado, 29, às 19 horas

Vila das Artes - Rua 24 de Maio, 1221 - Centro

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  • Quando: sábado, 11, às 16 horas

Pavilhão Atlântico do Poço da Draga

Battle Zone 85

  • Quando: sábado, 18, de 9 às 12 horas (aulas) e de 14 às 22 horas (Cypher e Batalhas)

Praça Verde - Dragão do Mar

Iracema Sounds apresenta Mumutante, Ayla Lemos, Joana Lima e Zabeli 

  • Quando: sábado, 25, 18 horas

Casa do Barão de Camocim - Rua General Sampaio, 1632 - Centro

Abertura do 77º Salão de Abril 

  • Quando: quinta, 30, às 18 horas
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