CAPTEI: Ministro Raul Araújo é homenageado com lançamento de livro pelos 15 anos no STJ

O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, foi palco de uma noite marcada pelo prestígio e pela celebração da trajetória jurídica do ministro Raul Araújo. Em homenagem aos 15 anos de atuação no STJ, o magistrado recebeu convidados, autoridades e nomes de destaque do Judiciário brasileiro para o lançamento do livro "Jurisprudência e Desenvolvimento do Direito Brasileiro", obra que revisita sua carreira, pensamento jurídico e contribuições à corte.

Legenda: Raul Araújo, Maria José Fontenelle Barreira Araújo e Camilo Santana Foto: Equipe STJ

Na cerimônia, a procuradora Maria José Araújo Fontenelle emocionou convidados ao destacar a dedicação do marido à segurança jurídica e à justiça.

Legenda: Maria José Fontenelle Barreira Araújo Foto: Equipe STJ

Coordenada por Maria José Fontenelle Barreira Araújo, Aline Gomes Caselato, José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque, Cinthia Araújo Portela Guimarães e Cristiane Brito Chaves Frota, a publicação reúne artigos assinados por ministros, juristas e pesquisadores. Entre os autores estão nomes como Luiz Fux, Luis Felipe Salomão, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Mauro Campbell Marques.

Durante o evento, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, destacou a relevância da atuação de Raul Araújo ao longo de uma década e meia na corte.

Legenda: Os ministros Raul Araújo e Herman Benjamin Foto: Equipe STJ

Emocionado, o homenageado resumiu a noite em “alegria, orgulho e gratidão”, reforçando sua ligação afetiva com o tribunal. Confira os flashes da equipe do STJ.

Legenda: Homenagem ao ministro Raul Araújo no STJ Foto: Equipe STJ

Legenda: Homenagem ao ministro Raul Araújo no STJ Foto: Equipe STJ

Legenda: Homenagem ao ministro Raul Araújo no STJ Foto: Equipe STJ

Legenda: Homenagem ao ministro Raul Araújo no STJ Foto: Equipe STJ

Legenda: Homenagem ao ministro Raul Araújo no STJ Foto: Equipe STJ

Legenda: Homenagem ao ministro Raul Araújo no STJ Foto: Equipe STJ

Legenda: Homenagem ao ministro Raul Araújo no STJ Foto: Equipe STJ

Legenda: Homenagem ao ministro Raul Araújo no STJ Foto: Equipe STJ

Legenda: Homenagem ao ministro Raul Araújo no STJ Foto: Equipe STJ

Legenda: Homenagem ao ministro Raul Araújo no STJ Foto: Equipe STJ

Legenda: Homenagem ao ministro Raul Araújo no STJ Foto: Equipe STJ

Legenda: Homenagem ao ministro Raul Araújo no STJ Foto: Equipe STJ

Legenda: Homenagem ao ministro Raul Araújo no STJ Foto: Equipe STJ

Legenda: Homenagem ao ministro Raul Araújo no STJ Foto: Equipe STJ

Legenda: Homenagem ao ministro Raul Araújo no STJ Foto: Equipe STJ

Legenda: Homenagem ao ministro Raul Araújo no STJ Foto: Equipe STJ

Legenda: Homenagem ao ministro Raul Araújo no STJ Foto: Equipe STJ

Legenda: Homenagem ao ministro Raul Araújo no STJ Foto: Equipe STJ

Legenda: Homenagem ao ministro Raul Araújo no STJ Foto: Equipe STJ

Legenda: Homenagem ao ministro Raul Araújo no STJ Foto: Equipe STJ