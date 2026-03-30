Aniversário de 300 anos de Fortaleza terá shows em três bairros; veja atrações

Alcione, Simone Mendes, Nattan e Alexandre Pires são atrações confirmadas na programação comemorativa aos 300 anos de Fortaleza, cujo aniversário ocorre no próximo dia 13 de abril.

As informações foram divulgadas pela Prefeitura em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (30), no auditório do Paço Municipal. Os shows serão dia 12 de abril.

Na ocasião, o prefeito Evandro Leitão apresentou o calendário de eventos, as intervenções urbanas e as atrações culturais que marcarão o aniversário da Capital.

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Segundo o gestor, os shows ocorrerão em três polos descentralizados pela cidade, nos bairros Praia de Iracema, Jangurussu e Granja Portugal, e tiveram 80% dos custos financiados pela iniciativa privada.

Confira a programação do aniversário de Fortaleza:

Terça-feira (7)

A primeira ação oficial do aniversário da Capital será a inauguração do Centro de Videomonitoramento de Fortaleza, que contará com mais de 7 mil câmeras integradas com a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e uso de inteligência artificial.

Sexta-feira (10)

A cerimônia de entrega da Medalha Iracema, mais alta concedida pela Prefeitura de Fortaleza, será realizada no Cineteatro São Luiz e homenageará quatro nomes: o governador Elmano de Freitas; Maria da Conceição Dias de Albuquerque, a Irmã Conceição, fundadora do Lar Amigos de Jesus; o memorialista Miguel Ângelo de Azevedo (Nirez); e o Grupo Edson Queiroz.

Sábado (11)

No sábado (11), haverá a reabertura do Parque Zoobotânico de Fortaleza, no bairro Passaré, com entrada gratuita. O novo espaço terá 49 recintos e 352 animais de 86 espécies.

Já na Praia de Iracema, a atração é a abertura da Feira 300, uma feira de economia criativa e gastronomia com foco no empreendedorismo e na arte local. Na ocasião, se apresentam o grupo Samba Maioral e o cantor Belinho da Silva.

Domingo (12)

A manhã começa com a primeira Maratona Internacional de Fortaleza, com percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km.

Na Cidade da Criança, no Centro, haverá programação voltada para os pequenos, com pintura facial, recreação, contação de histórias e apresentações artísticas.

Na Praia de Iracema, o segundo dia da Feira 300 terá, além dos expositores, shows de Theresa Rachel e Vits.

À noite, a festa ocorre em três palcos:

Aterrinho da Praia de Iracema - Marcos Lessa, Superbanda, Alcione, Simone Mendes, Alexandre Pires e Nattan;

Marcos Lessa, Superbanda, Alcione, Simone Mendes, Alexandre Pires e Nattan; Jangurussu - Os Transacionais, Diego Facó, Zé Vaqueiro e Amado Batista;

Os Transacionais, Diego Facó, Zé Vaqueiro e Amado Batista; Granja Portugal - Dipas, Laninha Show, Felipe Amorim e Rey Vaqueiro.

Segunda-feira (13)

No dia 13, dia do aniversário de Fortaleza, haverá o lançamento do Selo Correios - Fortaleza 300 anos, no Memorial do Paço Municipal.

À tarde, a programação do "Entardecer dos 300" começa com um espetáculo especial apresentado pelos artistas da Casa de Vovó Dedé, na Ponte dos Ingleses. Já à noite haverá um show de luzes no Estoril, encerrando a programação oficial.