Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Obras no Clube Náutico são retomadas após regularização de dívidas com a União

A paralisação das construções ocorreu na terça-feira (24).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Fachada do Clube Náutico Atlético Cearense com tapumes de obras.
Legenda: O Clube Náutico está com duas obras em andamento.
Foto: Divulgação/SPU.

As obras dos dois novos empreendimentos gastronômicos do Clube Náutico Atlético Cearense, na Avenida Beira Mar, em Fortaleza, foram retomadas após embargo da Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU).

A ordem de paralisação das construções ocorreu na terça-feira (24) por falta de pagamentos à União. 

O clube se comprometeu com o pagamento da dívida por meio do Programa de Recuperação Fiscal do Governo do Estado do Ceará (Refis) e pagou a primeira parcela, o que permitiu o desembargo pelo SPU.

O despacho foi publicado nessa sexta-feira (27). Os Registros Imobiliários Patrimoniais (RIP's) que foram cancelados pela inadimplência devem ser reativados. 

Segundo o Náutico Atlético Cearense, o embargo foi discutido em uma reunião com a SPU na quinta-feira (26).

Regularização do tombamento

Na ocasião, também foi tratada a regularização do cadastro considerando o tombamento do prédio. Segundo o Náutico, o clube não usufrui dos benefícios com a SPU que tem direito. 

"Condição que será devidamente cadastrada, considerando a relevância histórica e patrimonial do Clube, o que também contribuirá para a adequada regularização da situação", afirmou o empreendimento em nota.

O clube, um dos mais tradicionais do Estado, recebeu tombamento parcial pelo município de Fortaleza em 2012, restrito à ala social.

De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), podem ser tombados bens culturais móveis e imóveis cuja conservação seja de interesse público, seja por sua ligação com fatos históricos, seja por seu valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico.

Veja também

teaser image
Ceará

Larvas, baratas e comida no chão: restaurante em Fortaleza é interditado por risco à saúde pública

teaser image
Ceará

Zoológico de Fortaleza será reaberto para visitação em abril, diz prefeito

teaser image
Ceará

1ª 'Upinha' de Fortaleza inicia atendimentos de doenças gripais em crianças; veja onde

Em nota, o Clube disse reafirmar "seu compromisso com a transparência, com a regularização de suas pendências históricas e com a valorização de seu patrimônio, sempre em busca de oferecer melhores serviços, mais conforto e novas experiências aos seus associados e à cidade de Fortaleza". 

NOVOS RESTAURANTES NO CLUBE

Em dezembro do ano passado, o Clube divulgou a construção do Boteco Náutico — voltado à gastronomia de frutos do mar — e da Caravela Portuguesa — com foco em café e comidas rápidas — como forma de revitalizar o espaço e seu entorno.

O investimento divulgado na época foi de R$ 11 milhões, que pode gerar 155 empregos diretos.

Entre as intervenções previstas, estão o rebaixamento do muro frontal de 2,80 metros para 1,80 metro, substituição de trechos de gradil por áreas envidraçadas e criação de novos acessos visuais entre o Náutico e a cidade.

Como contrapartida, o empreendimento faria o paisagismo e revitalizaria os calçadões do entorno.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Fachada do Clube Náutico Atlético Cearense com tapumes de obras.
Ceará

Obras no Clube Náutico são retomadas após regularização de dívidas com a União

A paralisação das construções ocorreu na terça-feira (24).

Redação
Há 1 hora
Fiéis são orientados a evitar excessos e reforçar a espiritualidade na Semana Santa.
Ceará

O que não pode fazer durante a Semana Santa? Veja a lista

Período é marcado por reflexão, oração e práticas de penitência entre os fiéis.

Redação
Há 1 hora
foto mulher vitima
Projeto Elas

Mulheres do CE têm mais medo de violência sexual que de assalto, diz estudo

Emanoela Campelo de Melo
28 de Março de 2026
Montagem de três fotos mostra vegetais expostos, sacolas plásticas sujas e louça também suja.
Ceará

Larvas, baratas e comida no chão: restaurante em Fortaleza é interditado por risco à saúde pública

O estabelecimento é localizado no Álvaro Weyne e só poderá voltar a funcionar quando as irregularidades forem corrigidas.

Redação
27 de Março de 2026
Close de enfermeira com roupa azul preparando uma vacina com seringa e frasco. A mulher usa uma máscara séptica.
Ceará

Concurso Funsaúde perde validade e TCE convoca Secretaria para explicar vagas ociosas

A Sesa informou que responderá ao TCE dentro do prazo estabelecido e que já cumpriu “rigorosamente” a lei de convocação.

Nicolas Paulino
27 de Março de 2026
Cearense, mãe de autistas ganha geladeira após 3 dias de mobilização na internet
Ceará

Cearense, mãe de autistas ganha geladeira após 3 dias de mobilização na internet

Alimentos frios garantidos: geladeira nova traz alívio à mãe de crianças autistas em Baturité.

*Clara Cezarino
27 de Março de 2026
Onça-pintada deitada na sombra em zoológico de Fortaleza.
Ceará

Zoológico de Fortaleza será reaberto para visitação em abril, diz prefeito

O parque estava fechado desde 2023 para obras de reforma e modernização.

Redação
27 de Março de 2026
As datas da Semana Santa variam a cada ano conforme o calendário lunar adotado pela Igreja.
Ceará

Entenda por que a Semana Santa muda de data todo ano

Celebração é definida a partir das fases da Lua e pode ocorrer entre março e abril.

Redação
27 de Março de 2026
Ceará

Honda Nossamoto promove ofertas de moto 0km com juros zero e entrega rápida

Os clientes contam com acesso a benefícios exclusivos e facilidade no acesso aos veículos.

Agência de Conteúdo DN
27 de Março de 2026
Ceará

Operação Capital Limpa e Ordenada amplia ações em Fortaleza

Propondo qualidade de vida ao cidadão, iniciativa combina coleta, educação ambiental e ordenamento urbano

Agência de Conteúdo DN
27 de Março de 2026
imagem de árvores e plantas em bosque do paço municipal, em fortaleza.
P.A. Damasceno

Entre a política e as árvores: o Paço Municipal e o coração verde de Fortaleza

P. A. Damasceno
27 de Março de 2026
Primeiro plano das mãos de uma mulher entrelaçadas sobre o colo, com expressão de tensão. Ela está sentada no banco traseiro de um veículo escuro.
Projeto Elas

Transporte por app: estupro é a violência mais temida pelas mulheres do CE, diz pesquisa

Clarice Nascimento
27 de Março de 2026
criança de costas, sendo examinada por profissional de saúde. ao lado, uma mulher de costas observa. o espaço é uma sala de atendimento de saúde.
Ceará

1ª 'Upinha' de Fortaleza inicia atendimentos de doenças gripais em crianças; veja onde

Unidade pedriátrica complementa rede pública durante a quadra chuvosa.

Nicolas Paulino e Ana Alice Freire*
26 de Março de 2026
Profissional de saúde preparando uma vacina com seringa para vacinação em ambiente clínico.
Ceará

Profissionais de saúde de Fortaleza terão acesso à vacina contra influenza nos hospitais

Trabalhadores fazem parte dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde (MS).

Redação
26 de Março de 2026
Ciclistas pedalam em ciclovia arborizada ao entardecer, com luz dourada do sol e pedestres ao fundo.
Projeto Elas

Projeto Elas: Diário do Nordeste lança estudo inédito sobre medos das mulheres no Ceará

A pesquisa ouviu 2.032 mulheres, a partir de 16 anos, moradoras da Capital e mais 76 municípios.

Clarice Nascimento, Theyse Viana e Emanoela Campelo de Melo
26 de Março de 2026
Cidade da Criança amplia convivência no Centro de Fortaleza
Ceará

Cidade da Criança amplia convivência no Centro de Fortaleza

Circuitos lúdicos e educativos estimulam convivência e uso contínuo do espaço

Agência de Conteúdo DN
26 de Março de 2026
Vista aérea do Parque do Cocó coberto por densas nuvens de fumaça branca e cinza subindo da vegetação. Ao fundo, prédios urbanos aparecem sob um céu nublado, evidenciando a proximidade do incêndio com a cidade.
Ceará

CE inaugura vara contra crimes ambientais com mais de 2 mil processos tramitando

Unidade passa a concentrar demandas em temas como fauna e flora.

Nicolas Paulino
26 de Março de 2026
Foto do Professor Assis Filho de braços cruzados em frente a uma estante cheia de livros.
Ceará

UFC decreta luto oficial de três dias pela morte do professor Assis Filho

Veja horários das cerimônias de despedida do profissional, referência na gestão de recursos hídricos no Brasil.

Redação
25 de Março de 2026
Uma pessoa usando roupas de frio, incluindo um casaco escuro e um cachecol estampado com cores como verde e tons terrosos, aparece em uma área externa pavimentada com blocos retangulares. A pessoa está posicionada próxima ao canto inferior da imagem, e parte de um objeto amarelo aparece em primeiro plano. Ao fundo, há estruturas metálicas verticais iluminadas por luz artificial.
Ceará

Polícia apura novas imagens, de câmeras privadas, de cearense desparecida na Inglaterra

Autoridades acreditam que Vitória Figueiredo Barreto tenha sido vista às 15h33 do dia 3 de março em Back Waterside Lane e Mill Street.

Redação
25 de Março de 2026
Imagem aérea da praça da Catedral de Nossa Senhora da Palma, com milhares de pessoas ocupando os espaços para acompanhar no palco montado em frente à porta da igreja, a fundação da Diocese de Baturité.
Ceará

Primeira diocese criada pelo Papa Leão XIV no Brasil entra em atividade no Ceará

Aprovada em tempo recorde, nova sede eclesiástica em Baturité fortalece a missão pastoral em 14 cidades do Maciço.

Redação
25 de Março de 2026