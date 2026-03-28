Obras no Clube Náutico são retomadas após regularização de dívidas com a União

As obras dos dois novos empreendimentos gastronômicos do Clube Náutico Atlético Cearense, na Avenida Beira Mar, em Fortaleza, foram retomadas após embargo da Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU).

A ordem de paralisação das construções ocorreu na terça-feira (24) por falta de pagamentos à União.

O clube se comprometeu com o pagamento da dívida por meio do Programa de Recuperação Fiscal do Governo do Estado do Ceará (Refis) e pagou a primeira parcela, o que permitiu o desembargo pelo SPU.

O despacho foi publicado nessa sexta-feira (27). Os Registros Imobiliários Patrimoniais (RIP's) que foram cancelados pela inadimplência devem ser reativados.

Segundo o Náutico Atlético Cearense, o embargo foi discutido em uma reunião com a SPU na quinta-feira (26).

Regularização do tombamento

Na ocasião, também foi tratada a regularização do cadastro considerando o tombamento do prédio. Segundo o Náutico, o clube não usufrui dos benefícios com a SPU que tem direito.

"Condição que será devidamente cadastrada, considerando a relevância histórica e patrimonial do Clube, o que também contribuirá para a adequada regularização da situação", afirmou o empreendimento em nota.

O clube, um dos mais tradicionais do Estado, recebeu tombamento parcial pelo município de Fortaleza em 2012, restrito à ala social.

De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), podem ser tombados bens culturais móveis e imóveis cuja conservação seja de interesse público, seja por sua ligação com fatos históricos, seja por seu valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico.

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Em nota, o Clube disse reafirmar "seu compromisso com a transparência, com a regularização de suas pendências históricas e com a valorização de seu patrimônio, sempre em busca de oferecer melhores serviços, mais conforto e novas experiências aos seus associados e à cidade de Fortaleza".

NOVOS RESTAURANTES NO CLUBE

Em dezembro do ano passado, o Clube divulgou a construção do Boteco Náutico — voltado à gastronomia de frutos do mar — e da Caravela Portuguesa — com foco em café e comidas rápidas — como forma de revitalizar o espaço e seu entorno.

O investimento divulgado na época foi de R$ 11 milhões, que pode gerar 155 empregos diretos.

Entre as intervenções previstas, estão o rebaixamento do muro frontal de 2,80 metros para 1,80 metro, substituição de trechos de gradil por áreas envidraçadas e criação de novos acessos visuais entre o Náutico e a cidade.

Como contrapartida, o empreendimento faria o paisagismo e revitalizaria os calçadões do entorno.