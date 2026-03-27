Larvas, baratas e comida no chão: restaurante em Fortaleza é interditado por risco à saúde pública
O estabelecimento é localizado no Álvaro Weyne e só poderá voltar a funcionar quando as irregularidades forem corrigidas.
Um restaurante localizado no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza, foi interditado pela Agência de Fiscalização (Agefis), na última terça-feira (24), por estar em "condições inadequadas de higiene". O nome do local não foi divulgado.
O órgão detalhou, nesta sexta-feira (27), que os fiscais identificaram sujeira na cozinha e em equipamentos, além de larvas de insetos, baratas e alimentos mal acondicionados.
No comunicado sobre o caso, o órgão relatou apenas que foram identificados ralos sem sistema de fechamento, alimentos e bebidas diretamente no chão e lixeiras abertas ou sem tampa.
Outro ponto identificado foi a ausência de pias exclusivas para a higienização das mãos nas áreas de manipulação de alimentos, em desacordo com as normas sanitárias.
Imagens da fiscalização acessadas pelo Diário do Nordeste mostram, ainda, pratos e talheres sujos no chão, cheios de larvas, além de carnes guardadas em sacos plásticos sem identificação, vegetais soltos e equipamentos oxidados.
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Local seguirá interditado até nova vistoria
O estabelecimento foi autuado com base na Lei Municipal nº 8.222/1998. A interdição cautelar foi aplicada com base no parágrafo 4º da Lei Federal nº 6.437/1977, que prevê a adoção de medidas imediatas em situações que representem risco à saúde pública.
Para desinterditar o local, os proprietários terão de corrigir todas as irregularidades apontadas pela fiscalização e solicitar uma nova vistoria. O funcionamento só será autorizado após a comprovação de que as adequações atendem às normas sanitárias vigentes.