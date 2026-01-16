Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja imagens de como vão ficar os novos café e restaurante do Náutico

O projeto foi aprovado pelo pela Comissão Permanente de Avaliação do Plano Diretor em novembro de 2025.

Escrito por
Gabriela Custódio gabriela.custodio@svm.com.br
Ceará
Renderização de projeto arquitetônico com café anexo ao Náutico Atlético Cearense.
Legenda: Projeto prevê o rebaixamento do muro para maior integração entre o clube e a Beira Mar de Fortaleza.
Foto: Reprodução

Inaugurado em 1951, o edifício do Náutico Atlético Cearense, na Beira Mar de Fortaleza, vai ganhar uma nova expansão, com a construção de um café e de um restaurante. O projeto foi aprovado pela Comissão Permanente de Avaliação do Plano Diretor (CPPD) em novembro de 2025, e o clube divulgou, na última quarta-feira (14), que o processo para as obras já foi iniciado.

A proposta de ampliação tem como objetivo atender à sustentabilidade financeira do equipamento. O projeto, assinado pelos arquitetos Rafaela Vasconcelos e Arthur Fortaleza, contou com consultoria de patrimônio de Romeu Duarte, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Segundo foi documentado na ata da 182ª reunião extraordinária da CPPD, o projeto prevê que o café Caravela Portuguesa será instalado em um pavilhão com área construída de 302 m², sendo uma parte fechada e outra de varanda. A frente dele vai estar voltada diretamente para a avenida Beira Mar.

Para ampliar a integração a orla, o muro frontal dessa fachada será rebaixado e passará a ter 1,80 metros de altura. Segundo a ata da reunião, Vasconcelos apontou que se pretende utilizar pedras do próprio muro em uma parede na área de atendimento.

 “(Rafaela Vasconcelos) esclareceu que toda a construção do café será realizada em estrutura metálica e vidro, permitindo visibilidade para o interior do patrimônio tombado, mantendo o seu protagonismo frente ao minimalismo da nova arquitetura proposta do pavilhão do café”, diz a ata.

Renderização de área externa com mesas para clientes.
Legenda: A área de varanda terá entrada pela avenida Beira Mar.
Foto: Reprodução

O estabelecimento vai contar com área de balcão e mesas para atendimento, dois banheiros acessíveis e área de serviço nos fundos. O acesso ao café poderá ser feito tanto pela área interna, pelo estacionamento no Náutico, quando diretamente pela avenida Beira Mar.

Na reunião, a arquiteta observou que o projeto foi aprovado pela Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), junto ao Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico-Cultural (Comphic).

Já o restaurante Boteco Náutico vai funcionar no térreo do bloco projetado pelo arquiteto Neudson Braga, que já foi uma expansão do clube realizada em 1992.

Para isso, será reformada uma área de 1.259,36 m² no edifício já existente. Além disso, haverá renovação de materiais, conforme as orientações de Romeu Duarte e recomendações do Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico-Cultural.

Renderização mostra restaurante Boteco Náutico no térreo do edifício histórico.
Legenda: O projeto prevê uso de elementos reversíveis, distinguíveis e facilmente identificáveis, segundo os arquitetos.
Foto: Reprodução

Também será construída uma área, de 130 m², que será destinada à cozinha do restaurante. Será utilizada uma estrutura metálica com vidro, proporcionando reversibilidade.

“(Arthur Fortaleza) complementou que haverá uma proposta de laje-jardim para permitir a contemplação por parte de quem frequenta atualmente a área das colunatas do projeto do Emílio Hinko (na edificação de 1952)”, cita a ata da reunião da CPPD.

Na reunião, o consultor técnico, Romeu Duarte, pontuou que os novos espaços vão proporcionar mais conforto aos sócios e atrair o público externo, “a fim de buscar a sustentabilidade financeira do clube”.

Renderização simula vista aérea que mostra as áreas do café e do restaurante no Náutico.
Legenda: A área das intervenções estão na esquina entre as avenidas Beira Mar e Desembargador Moreira.
Foto: Reprodução

O arquiteto destacou que a ideia foi trabalhar com elementos reversíveis, distinguíveis e facilmente identificáveis, de modo que, se necessário, futuras intervenções possam ser modificadas, removidas ou substituídas.

“A opção por estruturas metálicas e vedações em vidro segue essa lógica, garantindo a contemporaneidade das intervenções e com o respeito à edificação tombada”, registra a ata.

Na quarta-feira, 14 de janeiro, o clube divulgou, por meio de uma publicação no Instagram, que o processo de obra já foi iniciado “para preparar o terreno e receber logo mais as reformas e construções”. A reportagem entrou em contato com o Náutico Atlético Cearense, mas não foi informado o prazo para conclusão das obras.

Veja imagens do projeto para o café Caravela Portuguesa

Renderização da vista externa do café, com fachada envidraçada e o casarão histórico do Náutico ao fundo.
Legenda: O café terá área construída de 302 m², sendo uma parte fechada e outra de varanda
Foto: Reprodução

Renderização mostra áreas interna e externa do café.
Legenda: O café vai contar com área de balcão e mesas para atendimento, dois banheiros acessíveis e área de serviço nos fundos.
Foto: Reprodução

Renderização mostra estacionamento, próximo à área do café.
Legenda: O café também terá acesso pelo estacionamento do Náutico.
Foto: Reprodução

Confira mais imagens do projeto para o restaurante Boteco Náutico

Renderização mostra mesas do restaurante com mais detalhe.
Legenda: Deck com área do restaurante.
Foto: Reprodução

Renderização mostra estacionamento próximo às mesas do restaurante.
Legenda: Para o restaurante, será construída uma área de 130 m², em estrutura metálica com vidro, que será destinada à cozinha.
Foto: Reprodução.

Renderização mostra vista de laje-jardim.
Legenda: O projeto prevê a criação de uma laje-jardim para contemplação por quem frequenta a área das colunatas.
Foto: Reprodução

Projeto previu implantação de Hard Rock Cafe Fortaleza no Náutico

No Náutico, a área tombada é pela Secultfor é apenas a parte histórica da torre, onde fica o Salão Nobre, no edifício projetado por Emílio Hinko e voltado para a Avenida Abolição.

Em 2023, um projeto previa outra intervenção no muro da fachada do clube voltada para a Avenida Beira-Mar, assim como em trecho das quadras que estão no entorno da área protegida.

A ideia inicial era implementar um stand de vendas do Hard Rock Cafe no espaço que não é mais utilizado pelo clube, abrindo espaço para a fachada e implementando paisagismo e área de convivência.

A proposta chegou a ser aprovada pelo Comphic, conforme publicação no Diário Oficial do Município (DOM) de 16 de outubro daquele ano. Originalmente, haveria a instalação de uma guitarra gigante para sinalizar o local, mas o plano foi negado pelos conselheiros.

Veja também

teaser image
Ceará

Em parceria com a Nasa, Uece usa 'minicérebro' e testa remédio disponível no SUS para Síndrome de Rett

teaser image
Ceará

31 alunos de escolas públicas do CE ganham Ouro em Olimpíada de Matemática

Em uma reunião do Comphic no dia 20 de dezembro de 2024, quando foi debatido o projeto atual de instalação do café Caravela Portuguesa e do restaurante Boteco Náutico, a geógrafa e membro titular deste conselho pelo Instituto Histórico e Geográfico do Ceará (IHGAC) Clelia Lustosa questionou sobre o antigo projeto de instalação do Hard Rock.

Diego Amora, coordenador do Patrimônio Histórico-Cultural, informou que ele foi cancelado e não seria mais instalado — o que foi reforçado por um dos representantes do Náutico presentes na reunião.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Estudantes entrando para fazer provas.
Ceará

Resultado do Enem 2025 é divulgado; saiba como conferir

Os candidatos podem acessar a nota da redação e a pontuação em cada área de conhecimento avaliada.

Redação
Há 27 minutos
Renderização de projeto arquitetônico com café anexo ao Náutico Atlético Cearense.
Ceará

Veja imagens de como vão ficar os novos café e restaurante do Náutico

O projeto foi aprovado pelo pela Comissão Permanente de Avaliação do Plano Diretor em novembro de 2025.

Gabriela Custódio
Há 56 minutos
Retrato de Ana Rafaely sorrindo, com cabelos cacheados e usando aparelho. Ela veste uniforme escolar azul e amarelo. Ao fundo, outros estudantes aparecem desfocados em um ambiente amplo.
Ceará

Filha de montador de móveis e auxiliar de serviços gerais é aprovada em Medicina na Uece

Jovem de 18 anos se torna a primeira da família a cursar o Ensino Superior.

Clarice Nascimento
15 de Janeiro de 2026
Círculo colorido similar a arco-íris ao redor do sol, com nuvens ao redor.
Ceará

Halo solar é visto no céu de Fortaleza e do interior do CE; entenda fenômeno

“Arco-íris” circular foi registrado nesta quinta-feira (15).

Theyse Viana
15 de Janeiro de 2026
Profissional de saúde e paciente adolescente caminham de mãos dadas em corredor da ala de psiquiatria infantojuvenil do hospital SOPAI. Murais coloridos decoram as paredes laterais.
Ceará

55 crianças ou adolescentes são internados por mês por causa psiquiátrica em hospital de Fortaleza

Índice acende alerta a sociedade sobre uso excessivo de telas e lacunas na atenção primária.

Clarice Nascimento
15 de Janeiro de 2026
Imagem de dois rapazes jovens, Davi à esquerda e Willyan à direita, um usando uma camiseta cinza e o outro uma camisa escura, ambos exibindo medalhas penduradas no pescoço, em um cenário de casa do interior simples.
Ceará

31 alunos de escolas públicas do CE ganham Ouro em Olimpíada de Matemática

Este foi o 6º melhor resultado do país no exame.

Nicolas Paulino
15 de Janeiro de 2026
Ex-prefeito Sarto e sua mãe.
Ceará

Morre mãe do ex-prefeito José Sarto, Maria Alice, aos 96 anos

O velório de Maria Alice Nogueira de Oliveira acontecerá nesta quinta-feira (15).

Bergson Araujo Costa
14 de Janeiro de 2026
Bombeiros do Ceará.
Ceará

Cães e bombeiros do CE são enviados para ajudar na busca de crianças desaparecidas no Maranhão

Apenas uma das três desaparecidas foi encontrada.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Área de embarque do Aeroporto de Fortaleza.
Ceará

Aeroporto de Fortaleza é notificado pelo Procon por retirar cadeiras da área de desembarque

A Fraport, que administra o terminal de passageiros, tem até cinco dias para justificar tecnicamente a mudança.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Colagem de duas fotos. À esquerda, parte traseira do ônibus e janela quebrada, com pessoas pulando para fora do veículo. À direita, parte dianteira de ônibus danificada após colisão com poste.
Ceará

Ônibus colide em poste e passageiros deixam veículo por janela em Fortaleza

Veículo fazia a linha 315, que faz o trajeto Messejana-Parangaba.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Vista aérea do Rio Jaguaribe, no Ceará, serpenteando por uma paisagem com campos verdes, áreas de cultivo e tanques de aquicultura em suas margens.
Ceará

Como é a operação para impedir que os rios fiquem secos no Ceará?

Companhia mantém quase 2 mil km de água correndo todo ano.

Nicolas Paulino
14 de Janeiro de 2026
Um casal sênior troca um olhar afetuoso à beira-mar, transmitindo cuidado, confiança e bem-estar. A cena reforça a ideia de viver a maturidade com tranquilidade e qualidade de vida.
Ceará

Plano de saúde sem coparticipação traz previsibilidade financeira para quem tem 44+

Modalidade elimina gastos extras a cada consulta ou exame, permitindo um controle financeiro mais claro.

Agência de Conteúdo DN
14 de Janeiro de 2026
Beach Park lança Promoção Residentes do Ceará com ingressos promocionais nas férias
Ceará

Beach Park lança Promoção Residentes do Ceará com ingressos promocionais nas férias

Os ingressos podem ser utilizados até 12 de abril, sendo válidos para as férias escolares de janeiro e datas como Carnaval e Semana Santa

Agência de Conteúdo DN
14 de Janeiro de 2026
Reunião de trabalhadores com o sindicato de classe nos jardins da Reitoria da UFC, em Fortaleza.
Ceará

Zeladores terceirizados da UFC paralisam atividades por atraso de salários e benefícios

A Universidade instaurou processos administrativos para apurar descumprimentos contratuais pelas empresas terceirizadas.

Gabriela Custódio
13 de Janeiro de 2026
Mulher tem cachorros atacados por pitbull e é agredida pelo dono do animal
Ceará

Mulher tem cachorros atacados por pitbull e é agredida pelo dono do animal

Mulher abriu Boletim de Ocorrência após ter mão lesionada.

João Lima Neto
13 de Janeiro de 2026
Página do Sisu.
Ceará

Sisu 2026: veja como consultar vagas no Ceará

Do total de vagas, 14,2 mil serão ofertadas para o estado.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Professora Denise Carvalho, do Laboratório de Genética Médica (Lagem), da Universidade Estadual do Ceará (Uece).
Ceará

Em parceria com a Nasa, Uece usa 'minicérebro' e testa remédio disponível no SUS para Síndrome de Rett

Pesquisa também pode ampliar estudos sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Gabriela Custódio
13 de Janeiro de 2026
Grupo de jovens concentrados em seus telefones celulares, destacando o uso generalizado de dispositivos móveis entre adolescentes em escolas.
Ceará

O que mudou após 1 ano sem celular nas escolas do Ceará

Lei que proíbe uso do aparelho enfrentou resistência, mas teve efeitos sensíveis nas salas de aula.

Theyse Viana
13 de Janeiro de 2026
Veja como é a ‘Paradinha’, espaço de descanso para motoristas e entregadores de app em Fortaleza
Ceará

Veja como é a ‘Paradinha’, espaço de descanso para motoristas e entregadores de app em Fortaleza

Equipamento, inaugurado hoje, oferece banheiros, bebedouros e outras comodidades para o público.

Clarice Nascimento
12 de Janeiro de 2026
Imagem desfocada mostrando a interação próxima entre duas pessoas, com detalhes de cores vivas em suas roupas (azul, branco e vermelho) contra um fundo escuro. Uma mulher adulta segura as mãos de uma estudante fardada em Itatira.
Ceará

Mistério de Itatira: fenômeno causou pânico em escola do Sertão do CE em 2010

Estudantes entraram em transe, mudaram voz e criaram força extrema.

Nicolas Paulino
12 de Janeiro de 2026