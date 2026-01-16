Veja imagens de como vão ficar os novos café e restaurante do Náutico

Inaugurado em 1951, o edifício do Náutico Atlético Cearense, na Beira Mar de Fortaleza, vai ganhar uma nova expansão, com a construção de um café e de um restaurante. O projeto foi aprovado pela Comissão Permanente de Avaliação do Plano Diretor (CPPD) em novembro de 2025, e o clube divulgou, na última quarta-feira (14), que o processo para as obras já foi iniciado.

A proposta de ampliação tem como objetivo atender à sustentabilidade financeira do equipamento. O projeto, assinado pelos arquitetos Rafaela Vasconcelos e Arthur Fortaleza, contou com consultoria de patrimônio de Romeu Duarte, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Segundo foi documentado na ata da 182ª reunião extraordinária da CPPD, o projeto prevê que o café Caravela Portuguesa será instalado em um pavilhão com área construída de 302 m², sendo uma parte fechada e outra de varanda. A frente dele vai estar voltada diretamente para a avenida Beira Mar.

Para ampliar a integração a orla, o muro frontal dessa fachada será rebaixado e passará a ter 1,80 metros de altura. Segundo a ata da reunião, Vasconcelos apontou que se pretende utilizar pedras do próprio muro em uma parede na área de atendimento.

“(Rafaela Vasconcelos) esclareceu que toda a construção do café será realizada em estrutura metálica e vidro, permitindo visibilidade para o interior do patrimônio tombado, mantendo o seu protagonismo frente ao minimalismo da nova arquitetura proposta do pavilhão do café”, diz a ata.

Legenda: A área de varanda terá entrada pela avenida Beira Mar. Foto: Reprodução

O estabelecimento vai contar com área de balcão e mesas para atendimento, dois banheiros acessíveis e área de serviço nos fundos. O acesso ao café poderá ser feito tanto pela área interna, pelo estacionamento no Náutico, quando diretamente pela avenida Beira Mar.

Na reunião, a arquiteta observou que o projeto foi aprovado pela Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), junto ao Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico-Cultural (Comphic).

Já o restaurante Boteco Náutico vai funcionar no térreo do bloco projetado pelo arquiteto Neudson Braga, que já foi uma expansão do clube realizada em 1992.

Para isso, será reformada uma área de 1.259,36 m² no edifício já existente. Além disso, haverá renovação de materiais, conforme as orientações de Romeu Duarte e recomendações do Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico-Cultural.

Legenda: O projeto prevê uso de elementos reversíveis, distinguíveis e facilmente identificáveis, segundo os arquitetos. Foto: Reprodução

Também será construída uma área, de 130 m², que será destinada à cozinha do restaurante. Será utilizada uma estrutura metálica com vidro, proporcionando reversibilidade.

“(Arthur Fortaleza) complementou que haverá uma proposta de laje-jardim para permitir a contemplação por parte de quem frequenta atualmente a área das colunatas do projeto do Emílio Hinko (na edificação de 1952)”, cita a ata da reunião da CPPD.

Na reunião, o consultor técnico, Romeu Duarte, pontuou que os novos espaços vão proporcionar mais conforto aos sócios e atrair o público externo, “a fim de buscar a sustentabilidade financeira do clube”.

Legenda: A área das intervenções estão na esquina entre as avenidas Beira Mar e Desembargador Moreira. Foto: Reprodução

O arquiteto destacou que a ideia foi trabalhar com elementos reversíveis, distinguíveis e facilmente identificáveis, de modo que, se necessário, futuras intervenções possam ser modificadas, removidas ou substituídas.

“A opção por estruturas metálicas e vedações em vidro segue essa lógica, garantindo a contemporaneidade das intervenções e com o respeito à edificação tombada”, registra a ata.

Na quarta-feira, 14 de janeiro, o clube divulgou, por meio de uma publicação no Instagram, que o processo de obra já foi iniciado “para preparar o terreno e receber logo mais as reformas e construções”. A reportagem entrou em contato com o Náutico Atlético Cearense, mas não foi informado o prazo para conclusão das obras.

Veja imagens do projeto para o café Caravela Portuguesa

Legenda: O café terá área construída de 302 m², sendo uma parte fechada e outra de varanda Foto: Reprodução

Legenda: O café vai contar com área de balcão e mesas para atendimento, dois banheiros acessíveis e área de serviço nos fundos. Foto: Reprodução

Legenda: O café também terá acesso pelo estacionamento do Náutico. Foto: Reprodução

Confira mais imagens do projeto para o restaurante Boteco Náutico

Legenda: Deck com área do restaurante. Foto: Reprodução

Legenda: Para o restaurante, será construída uma área de 130 m², em estrutura metálica com vidro, que será destinada à cozinha. Foto: Reprodução.

Legenda: O projeto prevê a criação de uma laje-jardim para contemplação por quem frequenta a área das colunatas. Foto: Reprodução

Projeto previu implantação de Hard Rock Cafe Fortaleza no Náutico

No Náutico, a área tombada é pela Secultfor é apenas a parte histórica da torre, onde fica o Salão Nobre, no edifício projetado por Emílio Hinko e voltado para a Avenida Abolição.

Em 2023, um projeto previa outra intervenção no muro da fachada do clube voltada para a Avenida Beira-Mar, assim como em trecho das quadras que estão no entorno da área protegida.

A ideia inicial era implementar um stand de vendas do Hard Rock Cafe no espaço que não é mais utilizado pelo clube, abrindo espaço para a fachada e implementando paisagismo e área de convivência.

A proposta chegou a ser aprovada pelo Comphic, conforme publicação no Diário Oficial do Município (DOM) de 16 de outubro daquele ano. Originalmente, haveria a instalação de uma guitarra gigante para sinalizar o local, mas o plano foi negado pelos conselheiros.

Em uma reunião do Comphic no dia 20 de dezembro de 2024, quando foi debatido o projeto atual de instalação do café Caravela Portuguesa e do restaurante Boteco Náutico, a geógrafa e membro titular deste conselho pelo Instituto Histórico e Geográfico do Ceará (IHGAC) Clelia Lustosa questionou sobre o antigo projeto de instalação do Hard Rock.

Diego Amora, coordenador do Patrimônio Histórico-Cultural, informou que ele foi cancelado e não seria mais instalado — o que foi reforçado por um dos representantes do Náutico presentes na reunião.