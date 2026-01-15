31 alunos de escolas públicas do CE ganham Ouro em Olimpíada de Matemática

Os resultados da 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep 2025), divulgados no fim de dezembro, consolidam o Ceará como uma das principais potências educacionais do país.

Com um total de 31 medalhistas nacionais de ouro, o Estado ocupa a sexta posição no ranking nacional, situando-se logo após grandes polos das regiões Sul e Sudeste, como São Paulo (115), Minas Gerais (63) e Rio Grande do Sul (56).

No contexto regional, o desempenho cearense é absoluto: o estado lidera o Nordeste com vantagem sobre a Bahia (20 medalhas) e Pernambuco (18 medalhas), reafirmando sua relevância no ensino de Ciências Exatas na região.

Em 2025, a primeira fase da Olimpíada teve o maior número de escolas e municípios participantes desde sua criação, em 2005. Ao todo, participaram 57.222 escolas de 5.566 municípios (99,93% de cobertura do território nacional). A edição reuniu 18,6 milhões de estudantes.

Veja também Ceará O que mudou após 1 ano sem celular nas escolas do Ceará Ceará Como é a operação para impedir que os rios fiquem secos no Ceará?

A força da educação pública cearense também se destaca pela capilaridade das premiações, que não se restringem à capital, Fortaleza. A lista de medalhistas de ouro também inclui alunos do interior, como Barreira, Ararendá, Jijoca de Jericoacoara, Mucambo, Cariré e Reriutaba.

A consistência do Ceará é comprovada pela presença de medalhistas de ouro em todos os níveis da competição. No Nível 3, voltado ao Ensino Médio, o estado obteve resultados expressivos em Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) localizadas em municípios como Farias Brito e Sobral, além de unidades de tempo integral em Caririaçu e Crateús.

Instituições da rede regular figuram ao lado de unidades militares, mostrando que o ensino estadual consegue produzir excelência em diferentes realidades e metodologias.

Veja os alunos premiados:

Nível 1 (6º e 7º anos do Fundamental)

Augusto Josué de Oliveira Silva - EMEIEF Francisco das Chagas Ferreira / Barreira Lucca Fontes Aragão - Colégio Militar de Fortaleza / Fortaleza Arthur Queiroz Carvalho - Colégio Militar de Fortaleza / Fortaleza Daviniel Vasconcelos Carvalho da Silva - Colégio da Polícia Militar do Ceará General Edgard Facó / Fortaleza Davi Teixeira Sobrinho - EEF Firmino José / Ararendá Emanuel Kelvyn Silvestre da Costa - EMEF Francico Sales de Carvalho / Jijoca De Jericoacoara Gustavo Miguel da Costa Rodrigues - EMEIEF José Assis de Oliveira (Jari) / Maracanaú Benjamim Kalil de Sousa Brandão - EMEF Senador Carlos Jereissati / Jijoca de Jericoacoara Luis Arquelau de Paiva Caxias - Escola Dona Livramento Araujo / Santa Quitéria Vinicius Lorhan Maia Viana - ETI Maria Dorilene Arruda Aragão / Sobral Kaike Gomes Aguiar - EMTI Maria Vania Farias Linhares / Mucambo Isadora Dutra Muniz - EEB Dr. Geraldo Gomes Azevedo / Itapipoca João Gabriel Rodrigues Miranda - EEIEF Lucas Rodrigues Brito / Cariré

Nível 2 (8º e 9º anos do Fundamental)

Daniel Leite Mendes - Colégio Militar de Fortaleza / Fortaleza Yasmin Pinheiro Barreto - Colégio Militar de Fortaleza / Fortaleza Davi Guimarães T. N. de Araújo - Colégio Militar de Fortaleza / Fortaleza Benjamim Vieira de Araújo - 3º CPM Tenente Mario Lima / Maracanaú Joao Carlos de Souza Nunes - EEF João Luís Maia / Limoeiro do Norte Leonardo Bezerra Peixoto - Colégio Militar de Fortaleza / Fortaleza Gabriel Ferreira de Lima - EEF Zila Zilda Carneiro / Quixeramobim Kauan Gomes Cordeiro - ETI João de Deus Do Nascimento / Sobral Naum Ariel Teixeira da Silva - Escola Municipal Raimundo Soares de Souza / Fortaleza Davi Luiz de Brito Tavares - EEIF Nossa Senhora das Graças / Reriutaba Murillo Maia da Silva - Benigna - EEBM Pacheco / Cascavel Pedro Murilo de Sousa Paulino - Ginásio e Escola Normal Divino Salvador / Mombaça

Nível 3 (Ensino Médio)

Cícero Davi Duarte Sousa - EEEP Antonio Valmir Ribeiro / Farias Brito Jose Willyan Ferreira Sobrinho - EEEP Antonio Valmir Ribeiro / Farias Brito Francisco Otávio de Vasconcelos Filho - EEEP Lysia Pimentel Gomes Sampaio Sales / Sobral Paulo Roger Santos de Menezes - EEM Maria José Magalhães / Morrinhos Diogo Ismael Ferreira da Silva - EEMTI São Pedro / Caririaçu José Levi Alexandre de P. Silva - EEMTI Lions Club / Crateús

Legenda: Estudantes cearenses se destacaram entre milhões de concorrentes desde a primeira fase do exame. Foto: Karola G/Pexels.

Preparação intensa para a prova

O governador Elmano de Freitas divulgou que fez uma videochamada para parabenizar os dois alunos cearenses que mais se destacaram na Olimpíada. Davi e Willyan são filhos de agricultores e colegas na turma de Desenvolvimento de Sistemas na Escola Antonio Valmir, em Farias Brito, que foi inaugurada em 2024 e já tem resultados de excelência.

“A primeira fase tinha 19 milhões (de candidatos), para a segunda passam cerca de 900 mil”, conta Willyan. “Foi bem difícil, mas a gente acreditou, estudou pra caramba e deu certo”.

Atualmente no 3º ano, o estudante de 17 anos lembra que a preparação começou ainda no 1º ano, quando passou pela primeira vez para a segunda fase. Mesmo com a competitividade e a rotina “um pouco cansativa”, ele obteve a prata em 2024.

Já em 2025, a escola montou um grupo de estudos com aulas semanais que o ajudou a conseguir uma boa pontuação na prova. “Planejo continuar estudando e me aperfeiçoando cada vez mais, acho que essa conquista vai me trazer muitas oportunidades e espero conseguir aproveitar todas”, disse ao Diário do Nordeste.

Segundo Cícero Davi, que obteve a maior nota da rede estadual, a preparação contou com a participação de professor do Programa de Iniciação Científica (PIC) da região do Cariri, que toda semana dava uma aula e resolvia questões com os alunos.

“Minha preparação foi focada principalmente em resolver muitas questões de provas anteriores e tentar entender os erros para não cometer em provas seguintes”, ilustra. O curso de Desenvolvimento de Sistemas, focado em programação, “ajudou muito no raciocínio lógico, algo que é fundamental em Olimpíadas”.

“Para o futuro, quero continuar estudando, me aprofundar e usar esse aprendizado tanto em outras olimpíadas quanto na minha formação profissional”, entende.

Veja o ranking Geral de Ouros:

São Paulo: 115 Minas Gerais: 63 Rio Grande do Sul: 56 Santa Catarina: 42 Paraná: 33 Ceará: 31 Espírito Santo: 27 Bahia: 20 Distrito Federal: 20 Pernambuco: 18 Pará: 15 Rio de Janeiro: 15 Paraíba: 13 Piauí: 11 Goiás: 8 Amazonas: 7 Alagoas: 6 Maranhão: 6 Mato Grosso: 4 Mato Grosso do Sul: 4 Tocantins: 3 Amapá: 2 Sergipe: 2 Rio Grande do Norte: 1 Roraima: 1

Os Estados de Acre e Rondônia não tiveram Ouros nesta edição.

O que é a Obmep?

Há 20 anos, a Obmep tem o objetivo principal de estimular o estudo e o ensino da Matemática por meio de problemas que despertem o raciocínio lógico e a criatividade dos alunos.

Alunos inscritos em escolas públicas municipais, estaduais e federais ou em escolas privadas brasileiras (do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental e o Ensino Médio) podem participar da OBMEP.

Para as escolas públicas, a inscrição é totalmente gratuita. Para as escolas privadas, a inscrição será feita mediante pagamento da taxa de inscrição de acordo com o número de alunos inscritos.

A prova tem duas fases. A primeira envolve a aplicação da prova objetiva, de 20 questões, diferenciadas por níveis em cada escola inscrita. Para os alunos classificados, a segunda é uma prova discursiva contendo 6 questões, aplicada em centros escolhidos pela Obmep.