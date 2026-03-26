1ª 'Upinha' de Fortaleza inicia atendimentos de doenças gripais em crianças; veja onde

Os primeiros meses do ano em Fortaleza são marcados por um aumento expressivo nos casos de doenças respiratórias, período em que as crianças se tornam o grupo mais vulnerável devido à imaturidade natural do sistema imunológico. Para tentar conter a sobrecarga nas emergências hospitalares, a Prefeitura iniciou, na última terça-feira (24), os atendimentos na primeira “Upinha” Pediátrica 24h.

A unidade recém-inaugurada está localizada na avenida Francisco Sá, no bairro Carlito Pamplona. Nesta quinta-feira (26), ela recebeu a visita de uma comitiva da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e do prefeito Evandro Leitão.

A capacidade da unidade, segundo a secretária da saúde Riane Azevedo, é de até 2,5 mil atendimentos por mês. A "Upinha" opera com uma equipe de dois médicos em regime 24 horas, permitindo uma consulta a cada 15 minutos, em média.

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O equipamento foi planejado para descentralizar a assistência infantil e organizar os fluxos de atendimento, garantindo que casos de menor complexidade sejam resolvidos sem a necessidade de deslocamento para unidades de maior complexidade.

A proposta das “Upinhas” foi apresentada pela SMS no fim de janeiro e os detalhes foram consolidados em fevereiro dentro do Plano de Atendimento da Sazonalidade 2026. Além do Carlito Pamplona, o plano prevê mais duas "Upinhas", nos bairros Vila União - com abertura prevista para abril - e Jóquei Clube, nas proximidades do Hospital da Mulher.

A escolha dessas localidades visou dar suporte direto a áreas que concentram hospitais de referência, como o Hospital Infantil Albert Sabin (Hias). A gestão estipulou que as três unidades funcionem de forma ininterrupta até o dia 31 de julho.

O prefeito Evandro Leitão enfatizou que, diferentemente de anos anteriores, a Prefeitura buscou se antecipar à maior demanda com um planejamento propositivo, sem aguardar provocações de órgãos fiscalizatórios, como o Ministério Público do Ceará (MPCE).

Moradora do bairro Padre Andrade, Letícia Victória Costa, 20, buscou atendimento para os três filhos gripados assim que soube da novidade. “Me encaminharam para um posto muito longe, e aqui foi mais perto. Quando fiquei sabendo que abriu, corri pra cá”, disse.

Na unidade, as crianças passaram por triagem e regulação. Dois receberam medicamentos e devem fazer o tratamento em casa. Já o terceiro, de apenas um ano de idade, foi encaminhado para exames mais especializados.

Aumento de síndromes respiratórias

A motivação para a criação das estruturas veio do monitoramento epidemiológico da SMS, que aponta o mês de março como o início da circulação mais intensa de vírus gripais na Cidade.

A secretária Riane Azevedo informou que já foram notificados entre 35 mil e 40 mil casos de doenças virais, em 2026 em Fortaleza. Segundo a gestora, houve uma estabilidade nos indicadores depois de um pico registrado logo após o Carnaval, o que permitiu que o atendimento fosse absorvido pelos 13 postos atualmente abertos aos sábados e domingos. “Não houve superlotação”, garante.

Contudo, disse que a rede não pode relaxar. “Nós vamos ter um novo feriado agora, da Semana Santa, e neste primeiro semestre também tem outros feriados que geram muita movimentação na Cidade. As pessoas viajam, tem muitas festas, muitas comemorações, e com isso a gente também não pode baixar a guarda”, projeta.

Mais agilidade nos atendimentos

Riane Azevedo ressaltou ainda que a estratégia das "Upinhas" foca na redução do tempo de espera para evitar que o quadro clínico dos pacientes evolua de uma classificação de risco "verde" para "amarela" (que já demandaria internação).

As unidades temporárias funcionam integradas à rede de saúde e contam com veículos sanitários exclusivos para o transporte de pacientes. Esses veículos são autorizados a trafegar pelas faixas exclusivas de ônibus, garantindo agilidade caso uma criança atendida na "Upinha" precise de transferência imediata para um hospital de maior porte.

O investimento para manter cada estrutura é de cerca de R$ 1,5 milhão por mês, custeando o aporte de médicos, laboratórios e serviços de imagem. Seis novos pediatras devem ser integrados às escalas para garantir que o sistema de saúde de Fortaleza atravesse o período chuvoso com maior capacidade.

Outras ações do Plano de Sazonalidade

Dentro do Plano de Atendimento da Sazonalidade 2026, a Prefeitura determinou o reforço no funcionamento dos postos de saúde aos sábados e domingos. Até 20 deles podem ser abertos aos finais de semana, das 8h às 17h, priorizando bairros onde há maior incidência de viroses. A divulgação ocorre semanalmente nos canais oficiais da SMS.

Outro diferencial da estratégia é manter as farmácias dos postos em operação conjunta com os consultórios. A disponibilidade do medicamento no ato da consulta é essencial para evitar que o quadro clínico da criança se agrave.

No âmbito hospitalar, o plano ainda inclui uma parceria com o Hospital Infantil Filantrópico Sopai para a ativação de até 170 novos leitos. Desse total, 20 são destinados a Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), que podem ser ocupadas gradualmente conforme a evolução da demanda.

*Estagiária sob supervisão das jornalistas Dahiana Araújo e Mariana Lazari.