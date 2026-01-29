Fortaleza projeta abrir três ‘Upinhas’ para atender crianças na quadra chuvosa; entenda

A Prefeitura de Fortaleza anunciou o projeto de abertura de três "Upinhas" na capital. Nesta quinta-feira (29), a secretária de Saúde, Riane Azevedo, detalhou que essas unidades provisórias devem ser instaladas em pontos estratégicos da cidade para atendimento exclusivamente infantil. No entanto, ainda haverá a avaliação do orçamento antes de liberar a instalação.

O funcionamento está previsto para o período entre os dias 1º de março e 31 de julho para atender, principalmente, casos relacionados às doenças da quadra chuvosa. As estruturas devem ser instaladas em uma proposta de contêineres, visando aumentar o número de consultórios e pediatras para atender crianças e jovens. Após esses cinco meses, esse suporte deve ser desmontado.

"Com isso, aumentamos bem o aporte de médicos, laboratórios, serviços de imagem. Para que isso possa ajudar nesse período na questão da emergência e, obviamente, em outras partes também", explicou a titular da pasta da saúde municipal.

A ação foi estipulada para esse período porque o planejamento considerou os meses em que costumam registrar o aumento de gripe em crianças. "A gente foi vendo historicamente, no período que a gente estuda a sazonalidade, que ela começa em março", disse.

Os detalhes foram divulgados durante coletiva de anúncio das ações da Operação Quadra Chuvosa de 2026. O evento contou com a participação do prefeito Evandro Leitão, assim como representantes de órgãos como a Defesa Civil, a Guarda Municipal e o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan Fortaleza).

Onde serão instaladas as três 'Upinhas'?

O projeto das 'Upinhas' planeja a instalação em bairros como Vila União, Carlito Pamplona e Montese, visando dar suporte ao volume de atendimentos nessas localidades.

Upinha 1: Próxima do Hospital Infantil Albert Sabin (Vila União);

Próxima do Hospital Infantil Albert Sabin (Vila União); Upinha 2: Próxima do Sopai, Hospital Infantil Filantrópico (Carlito Pamplona);

Próxima do Sopai, Hospital Infantil Filantrópico (Carlito Pamplona); Upinha 3: Próxima do Hospital da Criança (Montese).

No caso do Albert Sabin, Riane explicou que a escolha considerou a superlotação da unidade. Enquanto o Sopai é um hospital de muito apoio à Prefeitura de Fortaleza.

A equipe dessas unidades contaria com funcionários de contratação provisória.

Reforço nos postos

Além da construção das 'Upinhas' temporárias, a secretária municipal ainda detalhou que haverá um aumento na quantidade de postos funcionando. Assim, nos finais de semana, devem subir de 11 para 20 postos abertos. "Principalmente naqueles bairros em que foram registradas maiores ocorrências de viroses", ressaltou.

Nos postos, as 20 unidades serão abertas juntamente com as farmácias. "Porque não adianta nada a gente consultar e não ter o medicamento. Então, o paciente vai voltar na segunda ou terça-feira para um hospital numa situação mais grave, né? Porque não pegou o medicamento no final de semana", afirmou.