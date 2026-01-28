Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Criança superdotada cearense conquista medalha em olimpíada internacional de ciências nos EUA

O Diário do Nordeste contou a história de Augusto, cuja viagem foi custeada pelo Governo do Ceará e pela Prefeitura de Baturité após a repercussão do caso

Escrito por
Thatiany Nascimento thatiany.nascimento@svm.com.br
(Atualizado às 12:53)
Ceará
Legenda: O cearense Augusto de Paula Bezerra, de 8 anos de idade, e superdotado e aluno da rede pública
Foto: Arquivo pessoal

O cearense Augusto de Paula Bezerra, de 8 anos de idade, conquistou nos Estados Unidos, no último domingo (25), uma medalha de bronze em uma prestigiada olimpíada internacional de ciências, a Copernicus Global Round 2026. Ele é superdotado e aluno da rede pública municipal de Baturité, e competiu na categoria de ciências naturais. 

A competição reuniu estudantes de diversas partes do mundo na Universidade de Rice, na cidade de Houston, no Texas, entre os dias 21 e 26 de janeiro. Na celebração da conquista, Augusto ergueu a bandeira do Estado do Ceará no palco da premiação junto com outras crianças também reconhecidas que carregavam bandeiras de países como Turquia, Jordânia e Cazaquistão. 

Conforme a mãe de Augusto, Vaneuda Almeida de Paula, ele foi premiado na categoria 1 de ciências naturais, pelo desempenho alcançado em uma prova escrita de múltipla escolha de alto nível feita no dia 23 de janeiro. Ele foi avaliado em questões sobre química, física, biologia e astronomia. 

"A prova tinha tradução. Eles deixam as perguntas em inglês e embaixo colocavam a tradução. Mas ele tem preferência pelo inglês porque a tradução às vezes fica um pouco confusa", explica a mãe. 

Veja também

teaser image
Ceará

Quais os direitos na educação de crianças e jovens superdotados para a garantia da inclusão

teaser image
Ceará

Como diagnosticar crianças e jovens superdotados

teaser image
Ceará

'A criança com altas habilidades tem também suas fragilidades', diz pesquisadora sobre superdotação

Vaneuda também relata que, durante a realização da prova, Augusto ficou "tranquilo e empolgado", e na premiação "ficou muito feliz e quando desceu do palco chorou bastante sem saber nomear a emoção". 

Augusto é superdotado

A história de Augusto já foi contada no Diário do Nordeste em 2022, em reportagem sobre a necessidade de inclusão escolar para alunos superdotados. À época, a família relatou que Augusto já sabia ler aos 2 anos de idade. 

No material, o Diário do Nordeste também mostrou que a condição de superdotação e altas habilidades, ao contrário do que os mitos e o imaginário costumam projetar, não garante apenas vantagens e conquistas. Muitas vezes, o percurso desses estudantes é marcado pela invisibilidade e pela solidão.

Legenda: Augusto na Universidade de Rice, na cidade de Houston, no Texas.
Foto: Arquivo pessoal

No caso de Augusto, desde muito pequeno ele apresentou características de superdotação, sobretudo o ritmo acelerado de aprendizagem, a capacidade diferenciada para resolver problemas e inquietações evoluídas para a idade.

No Brasil, conforme o Ministério da Educação (MEC), estudantes com altas habilidades ou superdotação são aqueles que apresentam elevado potencial intelectual, acadêmico, de liderança, psicomotor e artístico, além de criatividade e forte envolvimento com a aprendizagem.

Legenda: Augusto no palco da premiação junto com crianças de diversas partes do mundo
Foto: Arquivo pessoal

No final de 2025, Augusto ganhou novamente destaque no Diário do Nordeste após ter tido um bom desempenho em diversas competições e olimpíadas e ter conquistado a classificação para a etapa internacional da Copernicus Global Round 2026, realizada agora nos Estados Unidos.

Na época, os responsáveis buscavam recursos financeiros para viabilizar a participação do estudante na etapa internacional, já que a competição não oferecia ajuda de custo aos competidores.

Com a repercussão da matéria, o Governo do Ceará e a Prefeitura de Baturité decidiram custear, de forma conjunta, a participação do estudante na prestigiada competição. Os custos da viagem foram pagos pelas gestões. 
  
Desde 2025, Augusto estuda na Escola Municipal de Tempo Integral Eduardo Taveira, localizada na zona rural de Baturité, onde a família possui um sítio. Antes disso, eles moravam em Fortaleza, e o estudante frequentava uma escola da rede privada.

Como é a premiação?

A Copernicus Olympiad é uma competição internacional criada em 2020 por educadores com experiência em eventos acadêmicos globais. A iniciativa é organizada pela Eve & Ant LLC, uma plataforma educacional com sede nos Estados Unidos, e reúne estudantes de diversos países em provas de alto nível científico.

Legenda: Augusto realizando a prova da competição
Foto: Arquivo pessoal

Conforme a própria organização da olimpíada, os competidores são estudantes que estão entre o 3º ao 12º ano, o que no Brasil contempla parte do ensino fundamental e médio. No caso de Augusto, ele ganhou medalha e certificado. 

Eles podem competir em quatro disciplinas:

  • Ciências Naturais
  • Física e Astronomia 
  • Empreendedorismo 
  • Matemática 

 

 

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Ceará

Criança superdotada cearense conquista medalha em olimpíada internacional de ciências nos EUA

O Diário do Nordeste contou a história de Augusto, cuja viagem foi custeada pelo Governo do Ceará e pela Prefeitura de Baturité após a repercussão do caso

Thatiany Nascimento
Há 43 minutos
Homem de costas, de camisa verde e bermuda jeans segurando guarda chuva azul e caminhando na chuva em Fortaleza.
Ceará

Ceará tem dois novos avisos de chuvas e ventos intensos; veja locais

Avisos laranja e amarelo indicam níveis distintos de perigo pelas condições meteorológicas.

Theyse Viana
Há 2 horas
Vista aérea de Itapipoca, no Ceará, com colina com névoa ao fundo e, abaixo, casas simples.
Ceará

Com 264,8 mm, cidade do interior tem 5ª maior chuva da história do CE

Itapipoca teve fortes precipitações em vários locais, entre ontem (27) e hoje (28).

Theyse Viana
28 de Janeiro de 2026
Veículo ficou 'engolido' por cratera em via pública.
Ceará

Asfalto cede e 'engole' carro em Fortaleza; veja vídeo

Em entrevista, condutor chorou com situação.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Sana 2026 Parte 1 destaca vozes da dublagem nacional
Ceará

Sana 2026 Parte 1 destaca vozes da dublagem nacional

Evento acontece de 30 de janeiro a 1º de fevereiro e reúne nomes ligados à cultura pop

Agência de Conteúdo DN
28 de Janeiro de 2026
Vista ampla do Açude Castanhão com águas calmas e vegetação aquática em primeiro plano. À direita, a imponente estrutura de concreto da barragem sob um céu carregado de nuvens escuras e pesadas de chuva.
Ceará

Recarga dos açudes do CE está ameaçada mesmo se chover bem; entenda

Aporte de água depende de condições favoráveis do solo.

Nicolas Paulino
28 de Janeiro de 2026
Imagem mostra uma mulher atravessando a rua alagada. Imagem usada em matéria sobre alertas de risco da Defesa Civil.
Ceará

Saiba como receber alertas de risco disparados pela Defesa Civil

Serviço gratuito informa, em tempo real, sobre chuvas intensas, alagamentos e outros perigos.

Lucas Monteiro
27 de Janeiro de 2026
Sala de aula vazia com carteiras azuis e brancas dispostas em fileiras, de frente para uma lousa branca.
Ceará

Pais de alunos denunciam falta de vagas e lotação ‘confusa’ na matrícula da rede estadual do CE

A dias do início das aulas, famílias dizem viver indefinição sobre onde filhos vão estudar.

Theyse Viana
27 de Janeiro de 2026
Examinador do DETRAN Ceará em colete amarelo supervisionando veículo de prova para exames práticos de direção.
Ceará

Baliza no exame da CNH no Ceará permanece obrigatória, informa Detran

Alguns estados retiraram a manobra de seus testes.

Matheus Facundo
27 de Janeiro de 2026
Teto da sede do Projeto 4 Varas desaba após chuva intensa em Fortaleza
Ceará

Teto da sede do Projeto 4 Varas desaba após chuva intensa em Fortaleza

Entidade estava sem apoio financeiro da Prefeitura de Fortaleza desde 2024.

Carol Melo e Raísa Azevedo
27 de Janeiro de 2026
Foto de populares auxiliando na busca de adolescente desaparecido após ser arrastado em canal de Fortaleza.
Ceará

Corpo de adolescente desaparecido em canal de Fortaleza é encontrado

Jovem tomava banho de rio e foi arrastado pela correnteza.

Clarice Nascimento e Bergson Araujo Costa
27 de Janeiro de 2026
Ceará

Com 125 mm, Fortaleza tem a 2ª maior chuva de janeiro dos últimos 10 anos

Neste período do ano, o Ceará registra chuvas de pré-estação que ocorrem entre dezembro e janeiro.

Thatiany Nascimento
27 de Janeiro de 2026
Agente da Defesa Civil de Fortaleza.
Ceará

Defesa Civil registra desabamentos no Pirambu e no Siqueira

Órgão atua em regime de monitoramento e atendimento, com apoio de um sistema multissetorial junto da Guarda Municipal.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Vista aérea do bairro Sabiaguaba mostra uma ponte totalmente coberta por alagamento. Acima da água, há árvores e algumas residências.
Ceará

Fortaleza deve receber obras em 22 áreas e 3 lagoas; veja locais

Intervenções de drenagem e urbanização estão previstas para 13 bairros.

Theyse Viana e Nicolas Paulino
27 de Janeiro de 2026
Pessoa caminhando com guarda-chuva em dia de chuva na cidade, vestindo camiseta amarela, shorts pretos e carregando uma sacola amarela, com lojas e carros ao fundo.
Ceará

132 cidades do CE têm aviso de chuvas e ventos intensos até quarta (28); veja locais

Quase todo território cearense está sob alerta laranja, com risco de chuvas entre 50mm e 100mm.

Paulo Roberto Maciel*
27 de Janeiro de 2026
Um longo canal de irrigação do Eixão das Águas, no Ceará, de concreto com água calma atravessa uma paisagem árida de terra vermelha, com um caminhão amarelo estacionado à direita e vegetação seca ao redor.
Ceará

Eixão das Águas recebe mais R$ 623 milhões para concluir duplicação no CE; veja prazo

Obra deve transportar água do açude Castanhão para a Grande Fortaleza.

Theyse Viana e Nicolas Paulino
27 de Janeiro de 2026
Um homem de costas segurando um guarda-chuva azul e amarelo, observa o mar agitado da praia de Iracema que bate contra rochas. O dia está nublado e chuvoso, com uma névoa densa que reduz a visibilidade ao fundo.
Ceará

Entenda por que a quadra chuvosa do CE em 2026 depende do Oceano Atlântico

Águas mais aquecidas ou mais frias afetam o regime de chuvas.

Nícolas Paulino
27 de Janeiro de 2026
Socorristas ou bombeiros equipados com coletes salva-vidas vermelhos e trajes de mergulho, patrulhando uma área úmida próxima a um rio após a chuva.
Ceará

Adolescente de 15 anos desaparece após ser arrastado em canal durante chuva em Fortaleza

Ele estava com um amigo, brincando nas proximidades do canal. Bombeiros fazem buscas na região.

João Lima Neto, Mylena Gadelha e Clarice Nascimento
27 de Janeiro de 2026
Pessoa com guarda-chuva andando na rua encharcada devido à forte chuva, durante dia nublado em uma área urbana com alguns pedestres e bicicletas ao fundo.
Ceará

Chove em mais de 120 cidades no Ceará nesta terça-feira (27); veja previsão do tempo

Segundo a Funceme, a previsão é de céu variando entre nublado e parcialmente nublado durante todo o dia.

Paulo Roberto Maciel*
27 de Janeiro de 2026
Alas do HIAS alagadas.
Ceará

Água invade Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza; veja vídeo

O Diário do Nordeste apurou que a água teria entrado pelo teto e pelas tomadas

Redação
27 de Janeiro de 2026