Criança superdotada cearense conquista medalha em olimpíada internacional de ciências nos EUA

O cearense Augusto de Paula Bezerra, de 8 anos de idade, conquistou nos Estados Unidos, no último domingo (25), uma medalha de bronze em uma prestigiada olimpíada internacional de ciências, a Copernicus Global Round 2026. Ele é superdotado e aluno da rede pública municipal de Baturité, e competiu na categoria de ciências naturais.

A competição reuniu estudantes de diversas partes do mundo na Universidade de Rice, na cidade de Houston, no Texas, entre os dias 21 e 26 de janeiro. Na celebração da conquista, Augusto ergueu a bandeira do Estado do Ceará no palco da premiação junto com outras crianças também reconhecidas que carregavam bandeiras de países como Turquia, Jordânia e Cazaquistão.

Conforme a mãe de Augusto, Vaneuda Almeida de Paula, ele foi premiado na categoria 1 de ciências naturais, pelo desempenho alcançado em uma prova escrita de múltipla escolha de alto nível feita no dia 23 de janeiro. Ele foi avaliado em questões sobre química, física, biologia e astronomia.

"A prova tinha tradução. Eles deixam as perguntas em inglês e embaixo colocavam a tradução. Mas ele tem preferência pelo inglês porque a tradução às vezes fica um pouco confusa", explica a mãe.

Veja também Ceará Quais os direitos na educação de crianças e jovens superdotados para a garantia da inclusão Ceará Como diagnosticar crianças e jovens superdotados Ceará 'A criança com altas habilidades tem também suas fragilidades', diz pesquisadora sobre superdotação

Vaneuda também relata que, durante a realização da prova, Augusto ficou "tranquilo e empolgado", e na premiação "ficou muito feliz e quando desceu do palco chorou bastante sem saber nomear a emoção".

Augusto é superdotado

A história de Augusto já foi contada no Diário do Nordeste em 2022, em reportagem sobre a necessidade de inclusão escolar para alunos superdotados. À época, a família relatou que Augusto já sabia ler aos 2 anos de idade.

No material, o Diário do Nordeste também mostrou que a condição de superdotação e altas habilidades, ao contrário do que os mitos e o imaginário costumam projetar, não garante apenas vantagens e conquistas. Muitas vezes, o percurso desses estudantes é marcado pela invisibilidade e pela solidão.

Legenda: Augusto na Universidade de Rice, na cidade de Houston, no Texas. Foto: Arquivo pessoal

No caso de Augusto, desde muito pequeno ele apresentou características de superdotação, sobretudo o ritmo acelerado de aprendizagem, a capacidade diferenciada para resolver problemas e inquietações evoluídas para a idade.

No Brasil, conforme o Ministério da Educação (MEC), estudantes com altas habilidades ou superdotação são aqueles que apresentam elevado potencial intelectual, acadêmico, de liderança, psicomotor e artístico, além de criatividade e forte envolvimento com a aprendizagem.

Legenda: Augusto no palco da premiação junto com crianças de diversas partes do mundo Foto: Arquivo pessoal

No final de 2025, Augusto ganhou novamente destaque no Diário do Nordeste após ter tido um bom desempenho em diversas competições e olimpíadas e ter conquistado a classificação para a etapa internacional da Copernicus Global Round 2026, realizada agora nos Estados Unidos.

Na época, os responsáveis buscavam recursos financeiros para viabilizar a participação do estudante na etapa internacional, já que a competição não oferecia ajuda de custo aos competidores.

Com a repercussão da matéria, o Governo do Ceará e a Prefeitura de Baturité decidiram custear, de forma conjunta, a participação do estudante na prestigiada competição. Os custos da viagem foram pagos pelas gestões.



Desde 2025, Augusto estuda na Escola Municipal de Tempo Integral Eduardo Taveira, localizada na zona rural de Baturité, onde a família possui um sítio. Antes disso, eles moravam em Fortaleza, e o estudante frequentava uma escola da rede privada.

Como é a premiação?

A Copernicus Olympiad é uma competição internacional criada em 2020 por educadores com experiência em eventos acadêmicos globais. A iniciativa é organizada pela Eve & Ant LLC, uma plataforma educacional com sede nos Estados Unidos, e reúne estudantes de diversos países em provas de alto nível científico.

Legenda: Augusto realizando a prova da competição Foto: Arquivo pessoal

Conforme a própria organização da olimpíada, os competidores são estudantes que estão entre o 3º ao 12º ano, o que no Brasil contempla parte do ensino fundamental e médio. No caso de Augusto, ele ganhou medalha e certificado.

Eles podem competir em quatro disciplinas: