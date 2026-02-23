Fortaleza vai abrir ‘Upinhas’ e postos aos fins de semana para atender crianças; veja locais

A Prefeitura de Fortaleza definiu a abertura de postos de saúde e farmácias aos finais de semana, das 8h às 17h, para otimizar os atendimentos e reduzir internações e o agravamento dos casos relacionados a doenças respiratórias típicas da quadra chuvosa no público infantil. Além disso, deve abrir em breve unidades temporárias chamadas de “Upinhas”, como o Diário do Nordeste antecipou ainda em janeiro.

As medidas foram anunciadas na divulgação do Plano para Atendimento Pediátrico na Sazonalidade 2026, na manhã desta segunda-feira (23), no Paço Municipal.

O prefeito Evandro Leitão destacou que os problemas de síndromes respiratórias “aumentam exponencialmente” na cidade durante o período chuvoso. Isso motivou a elaboração do plano, que não foi executado pela gestão em 2025.

No último fim de semana, já foram abertos oito postos no regime especial, e mais cinco devem garantir o reforço no próximo. Ao todo, há capacidade para manter até 20 unidades de saúde abertas simultaneamente, mas o serviço será iniciado de forma gradual, a partir da demanda (confira lista ao fim da matéria).

Além disso, a partir de abril, a Capital também contará com três “Upinhas”, estruturas temporárias de atendimento 24 horas. A primeira será aberta no bairro Carlito Pamplona, e mais duas terão sequência no Vila União e no Jóquei Clube. Os equipamentos temporários terão custo de R$1,5 milhão por mês.

As Upinhas darão suporte aos postos e a três hospitais: Hospital da Criança de Fortaleza (HCF), Hospital Infantil Albert Sabin (Hias) e Hospital Infantil Filantrópico Sopai. Cada uma delas terá veículos sanitários específicos para transportar pacientes em caso de superlotação, podendo trafegar pelas faixas exclusivas para ônibus.

No Sopai, haverá capacidade para ampliar até 170 leitos, sendo 20 de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), que serão ocupados conforme a demanda.

Reforço de médicos

Além das estruturas físicas, a SMS informou que ampliará a presença de médicos nas UPAs. Haverá incremento de 6 pediatras durante a sazonalidade, sendo um para cada UPA gerenciada pelo município.

Segundo a secretária municipal da Saúde, Riane Azevedo, o plano foi elaborado “para que a gente possa atravessar esse período de uma forma mais tranquila do que em anos anteriores”.

Postos selecionados para abrir aos fins de semana:

Regional de Saúde 1

Antônio Teixeira (Quintino Cunha);

Casemiro Filho (Barra do Ceará);

Domingos da Silva (Vila Velha);

Regional de Saúde 2

Fátima Maria Quezado (Cais do Porto);

Geraldo Madeira Sobrinho - Pio XII (São João do Tauape);

Regional de Saúde 3

Sobreira Amorim (Jóquei Clube);

Waldemar de Alcântara (Pici);

Cícera Carla Almeida (João XXIII);

Regional de Saúde 4

Roberto Bruno (Fátima);

José Turbay Barreira (Vila União);

Raimundo Pontes Filho (Jardim América);

Regional de Saúde 5

Argeu Herbster (Bom Jardim);

Régis Jucá (Mondubim);

Parque São José (Parque São José);

Maciel de Brito (Conjunto Ceará);

Guarany Mont'alverne (Granja Lisboa);

Regional de Saúde 6

Pedro Sampaio (Conjunto Palmeiras);

Mattos Dourado (Edson Queiroz);

Marcia Maria Mesquita Veloso (Guajeru);

Lúcia Belém (Messejana).

As unidades abertas serão divulgadas semanalmente.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Karine Zaranza.