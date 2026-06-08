O influenciador Mayk Leão, que ganhou notoriedade na semana passada por ter gravado um suposto Objeto Voador Não Identificado (OVNI), fez um desabafo ao vivo durante o programa "Domingo Legal", do SBT, nesse domingo (7).

Durante a atração, Leão se emocionou ao contar dos impactos que vem sentido na vida pessoal desde que publicou os primeiros vídeos, em 31 de maio.

"Eu tinha uma vida tranquila e não está sendo fácil. Está sendo muito difícil lidar com tudo o que estou passando”, afirmou.

Veja relato do influenciador Mayk Leão

Segundo o influenciador, ele jamais teria compartilhado as imagens se soubesse da repercussão que o episódio teria. “Eu não postaria isso se soubesse que teria arma apontada para os meus pais”, disse.

Ao apresentador Celso Portiolli, Leão também abordou as acusações sobre ele estar inventando toda a situação. "Eu jamais viria em rede nacional para mentir para o Brasil. O que eu vi na minha frente não é daqui", reiterou.

"O tamanho, as cores, o formato, a dimensão daquilo, passou igual uma pluma na minha casa. Eu sei que fiquei diante de algo extremamente avançado e inteligente. Foi permitido isso acontecer, porque não é para qualquer pessoa”, finalizou Leão.

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O que aconteceu?

No fim de maio, Mayk Leão gravou stories no Instagram após presenciar acontecimentos estranhos no seu sítio, localizado em Campo Largo, no Paraná. Ele conta que percebeu algo de diferente após o comportamento agitado dos animais, e depois passou a escutar sons estranhos vindo da vegetação.

Em outro momento, o influenciador passou a registrar vídeos que mostravam luzes concentradas em um ponto elevado da área de mata.

"Gente estou muito assustado não sei o que era isso. Os sons de estalado a tarde em cima da casa e agr a noite essas luzes em um formato de prato lindíssimas acho q e a coisa mais linda que já vi. Gente por favor sem comentários odiosos eu realmente não sei o q é isso", escreveu o influenciador.

Apesar de não ter identificado exatamente o que viu, Mayk fez um desenho do suposto objeto e muitas pessoas passaram a associar os relatos com a aparição de um Ovni na região.