Fortaleza 300 anos: Maratona Internacional estreia com 10 mil atletas e coloca a cidade no cenário mundial

A Maratona Internacional de Fortaleza desponta como um dos grandes eventos do calendário esportivo nacional. Marcada para o dia 12 de abril, a prova integra as comemorações pelos 300 anos de Fortaleza e deve reunir cerca de 10 mil corredores, entre atletas brasileiros e estrangeiros, consolidando sua vocação internacional logo na estreia.

A dimensão global do evento é reforçada pela presença de competidores vindos de oito países, como Estados Unidos, Argentina, Portugal, Chile, França, Itália, Reino Unido e o Brasil. A diversidade de nacionalidades reforça o potencial da capital cearense como destino que une esporte e turismo, atraindo atletas em busca de desempenho e também de uma experiência diferenciada.

De acordo com Alexandre Freire, o interesse internacional já na primeira edição é um indicativo da força do projeto e contribui para inserir Fortaleza no circuito global das corridas de rua.

“Estamos muito satisfeitos em ver a Maratona de Fortaleza despertar o interesse de atletas de várias partes do mundo logo em sua estreia. Esse alcance internacional fortalece o evento e contribui para posicionar a cidade como uma nova referência no calendário global de corridas”, destaca Freire, diretor da K1 Sports, empresa organizadora do evento.

Evento

A largada será realizada na Avenida Beira-Mar, um dos principais cartões-postais da cidade, a partir das 4h. O evento contará com quatro distâncias: 42 km, 21 km, 10 km e 5 km, contemplando desde atletas de elite até corredores amadores. A expectativa é de uma divisão equilibrada entre os participantes, com maior concentração nas provas principais.

Muito além da competição

Com seu litoral privilegiado, clima favorável e forte cultura esportiva, Fortaleza vem se consolidando como um dos principais polos para corridas de rua no país. A cidade lidera o ranking nacional de corredores simultâneos, segundo o relatório do Strava, o que evidencia o crescimento da modalidade na região.

Além do impacto esportivo, a maratona também deve gerar reflexos positivos na economia local, impulsionando setores como turismo, hotelaria e serviços. Grandes provas ao redor do mundo movimentam cifras bilionárias, e Fortaleza começa a trilhar esse caminho ao entrar de vez no mapa das grandes corridas internacionais.

Serviço:

Evento: 1ª Maratona de Fortaleza

Data: 12 de abril de 2026

Local: Fortaleza/CE e Região Metropolitana

Percursos: 5 km, 10 km, 21 km e 42 km

Site: www.maratonadefortaleza.com.br