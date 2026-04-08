300 anos de Fortaleza são homenageados pela Unifor com exposição e livro

Abertura de mostra fotográfica e lançamento de e-book acontecem na próxima terça-feira (14).

João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
Um entregador em uma bicicleta de carga percorre um beco estreito cercado por casas coloridas e escadas caracol metálicas que sobem pelas fachadas. Roupas estendidas em varais e o céu azul com nuvens ao fundo compõem uma cena urbana vibrante e cotidiana.
Legenda: Mostra fotográfica da Unifor em homenagem aos 300 anos de Fortaleza reúne imagens feitas por alunos e egressos da universidade.
Foto: Jooão / Divulgação.

O aniversário de 300 anos de Fortaleza, celebrado na próxima segunda-feira (13), será homenageado com uma exposição e lançamento de livro pela Universidade de Fortaleza (Unifor).

Na terça-feira (14), a instituição promove a abertura da mostra fotográfica “Fortaleza 300 anos – Unifor: a Cidade que Forma a Cidade” e o lançamento do e-book “Fortaleza em 300 palavras”.

O momento terá a presença do jornalista e historiador cearense Miguel Ângelo de Azevedo, o Nirez. A mostra, que ocupa o auditório da Biblioteca Central, será aberta a partir de 9h30. 

Promovida pela Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Universitária (Virex) da Unifor, por meio da Divisão de Arte e Cultura, a iniciativa tem curadoria do professor e fotógrafo Jari Vieira e reúne 31 fotos de diferentes locais de Fortaleza.

Todas as imagens são de alunos e egressos da instituição, sendo 18 fotógrafos no total.

Fotógrafos da exposição  “Fortaleza 300 anos – Unifor: a Cidade que Forma a Cidade”: Amanda Nogueira, Ares Soares, Clarisse Maciel, Elena Hilário, Fabiane de Paula, Gustavo Pellizzon, Humberto Lopes, Igor de Melo, Jari Vieira, Jooão, Lucas Emanuel, Lucas Plutarcho, Markos Montenegro, Rafa Eleutério, Rodrigo Frota, Sofia Herrero, Thais Mesquita e Thiago Gadelha. 

Crianças brincam na areia da praia ao entardecer, com suas silhuetas destacadas contra o céu suave enquanto uma delas empina uma pipa. Ao fundo, as ondas quebram na orla e turbinas eólicas se alinham no horizonte, completando a paisagem litorânea tranquila.
Legenda: 18 fotógrafos, entre alunos e egressos da Unifor, apresentam fotografias na exposição.
Foto: Igor de Melo / Divulgação.

Apresentando paisagens-símbolo da Cidade e lançando olhar para espaços e territórios diferentes, a mostra mergulha em vivências culturais, sociais e urbanas de Fortaleza. 

Na ocasião da abertura da exposição, haverá ainda o lançamento do e-book “Fortaleza em 300 palavras”, iniciativa do curso de Jornalismo da Unifor.

A publicação, produzida por docentes e estudantes, é composta por crônicas que também exploram relações distintas com a Capital

No lançamento, o jornalista e historiador Nirez participará de debate sobre a memória da Cidade

Abertura da mostra “Fortaleza 300 anos – Unifor: a Cidade que Forma a Cidade” e lançamento do e-book “Fortaleza em 300 palavras”

  • Quando: terça-feira, 14, às 9h30
  • Onde: Auditório da Biblioteca Unifor (av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)
  • Mais informações: no Instagram @uniforcomunica
