Rosilândia Lima brinda novo ciclo em encontro intimista na casa dos pais

Rosilândia Lima celebrou novo ciclo em clima leve e cheio de afeto, nesta quarta (22). A aniversariante reuniu familiares e um grupo afinado de amigas para tarde animada no endereço dos pais, Auricélia e Deusmar Queirós.

Legenda: Auricélia Queirós, Rosilândia Lima e Deusmar Queirós 2 Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno, Rosilândia, Humberto e Letícia Lima 2 Foto: LC Moreira

Entre risos e abraços, o sopro de velinhas ganhou tom íntimo e elegante, com décor discreto e mood de celebração estendido noite adentro.

Legenda: Cláudia Majela, Rosilândia Lima e Aline Félix Barroso Foto: LC Moreira

O menu e os doces levaram assinatura do La Maison Buffet, enquanto o bolo ficou por conta da Cake Mania.

Legenda: Cláudia Gradvohl e Rosi Lima Foto: LC Moreira

No som, Marcio Campos conduziu o repertório, garantindo pista aquecida do começo ao fim.

Legenda: Marcinho Campos e Nara Accioly Foto: LC Moreira

Ao lado das pessoas mais amadas, Rosilândia brindou a data com gratidão.

Legenda: Rosilândia e Letícia Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Patriciana Rodrigues e Rosilândia Lima Foto: LC Moreira

Confira os registros de LC Moreira.

Legenda: Auricélia Queirós, Rosilândia Lima e Maninha Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Aragão, Germana Wanderley, Rosi Lima e Andréa Rios Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Chastinet, Letícia Mendonça, Rosilândia e Letícia Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Gena Campos, Elisa Oliveira, Roberta Ary, Rosilândia Lima, Martinha Assunção e Cláudia Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Katerine Queirós, Rosi Lima e Maria Clara Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Paola Brandão, Ana Virginia Martins e Nara Accioly Foto: LC Moreira

Legenda: Rosilândia Lima e Cristiane Faria Foto: LC Moreira

Legenda: Rosilândia Lima e Tersália Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Rios Montenegro, Juliana Sales, Gerogiana do Ceará, Michelle Aragão, Rosilândia Lima, Germana Wanderley, Desiree Montenegro e Karmilse Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Érica Linhares, LC Moreira, Nara Accioly e Flávia Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Luziane Bringel e Rosi Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção, Nara Accioly, Ana Virginia Ponte e Rosi Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Melânia e Patriciana Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Pessoa e Rosilândia Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Georgiana Sales, Rosilândia Lima e Juliana Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Georgiana do Ceará, Rosilândia Lima, Andréa Rios Montenegro e Juliana Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Rosi Lima e Gena Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Rios Montenegro e Rosi Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Francilene Alves, Rosilândia Lima e Aline Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Nádia Corrêa e Rosi Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ary e Rosilândia Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Rosilândia Lima e Maninha Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Rosa Alves e Rosilândia Lima Foto: LC Moreira