Rosilândia Lima brinda novo ciclo em encontro intimista na casa dos pais

Rosilândia Lima celebrou novo ciclo em clima leve e cheio de afeto, nesta quarta (22). A aniversariante reuniu familiares e um grupo afinado de amigas para tarde animada no endereço dos pais, Auricélia e Deusmar Queirós.
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Auricélia Queirós, Rosilândia Lima e Deusmar Queirós 2
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LC Moreira
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Bruno, Rosilândia, Humberto e Letícia Lima 2
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Entre risos e abraços, o sopro de velinhas ganhou tom íntimo e elegante, com décor discreto e mood de celebração estendido noite adentro.
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Cláudia Majela, Rosilândia Lima e Aline Félix Barroso
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O menu e os doces levaram assinatura do La Maison Buffet, enquanto o bolo ficou por conta da Cake Mania.
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Cláudia Gradvohl e Rosi Lima
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No som, Marcio Campos conduziu o repertório, garantindo pista aquecida do começo ao fim.
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Marcinho Campos e Nara Accioly
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Ao lado das pessoas mais amadas, Rosilândia brindou a data com gratidão.
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Rosilândia e Letícia Lima
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Patriciana Rodrigues e Rosilândia Lima
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Confira os registros de LC Moreira.
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Auricélia Queirós, Rosilândia Lima e Maninha Dias
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Michelle Aragão, Germana Wanderley, Rosi Lima e Andréa Rios Montenegro
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Letícia Chastinet, Letícia Mendonça, Rosilândia e Letícia Lima
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Gena Campos, Elisa Oliveira, Roberta Ary, Rosilândia Lima, Martinha Assunção e Cláudia Gradvohl
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Katerine Queirós, Rosi Lima e Maria Clara Queirós
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Paola Brandão, Ana Virginia Martins e Nara Accioly
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Rosilândia Lima e Cristiane Faria
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Rosilândia Lima e Tersália Santos
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Andréa Rios Montenegro, Juliana Sales, Gerogiana do Ceará, Michelle Aragão, Rosilândia Lima, Germana Wanderley, Desiree Montenegro e Karmilse Marinho
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Érica Linhares, LC Moreira, Nara Accioly e Flávia Braga
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Luziane Bringel e Rosi Lima
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Martinha Assunção, Nara Accioly, Ana Virginia Ponte e Rosi Lima
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Melânia e Patriciana Rodrigues
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Rafaela Pessoa e Rosilândia Lima
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Georgiana Sales, Rosilândia Lima e Juliana Sales
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Georgiana do Ceará, Rosilândia Lima, Andréa Rios Montenegro e Juliana Sales
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Rosi Lima e Gena Campos
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Andréa Rios Montenegro e Rosi Lima
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Francilene Alves, Rosilândia Lima e Aline Girão
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Nádia Corrêa e Rosi Lima
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Roberta Ary e Rosilândia Lima
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Rosilândia Lima e Maninha Dias
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Rosa Alves e Rosilândia Lima
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A aniversariante com as amigas
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