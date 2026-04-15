BBB 26: veja participantes que eram favoritos e perderam força no reality

Ao longo de 100 dias de exibição, muita coisa pode acontecer dentro da casa do Big Brother Brasil. No caso da 26ª edição, por exemplo, essa afirmação foi levada ao extremo: tanta coisa aconteceu que, logo no início do reality, já parecia que o dobro de dias havia se passado.

Brigas, desistências, expulsões, Casa de Vidro ou Quarto Branco. Tudo isso foi mostrado ao longo desta edição, reunindo três grupos distintos: os pipocas, os camarotes e os veteranos. Mas, diante de tantos fatores, o que mudou quando o assunto é a análise de quem teve uma maior predisposição ao prêmio?

Em 100 dias — a serem completados na exibição da final do programa, na terça-feira (21) — muita coisa pode mudar. Entretanto, assim como em outros BBBs, alguns nomes se destacaram logo nos primeiros dias e, assim, permaneceram até a final do programa ou, em contrapartida, foram eliminados em uma espécie de anticlímax.

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Não é novidade que o nome de Ana Paula rondou a seção de favoritos da edição até a reta final. Ainda assim, outros participantes ganharam a simpatia do público, viram números crescerem nas redes sociais e viraram até o rosto de marcas de publicidade antes mesmo de deixarem a disputa pelo prêmio milionário.

Veja a lista de alguns dos favoritos do BBB 26:

Chaiany de Andrade

Legenda: Chaiany conquistou o público pelo carisma, mas deixou a disputa com pouco mais de 60% dos votos para a eliminação. Foto: Reprodução/Globoplay.

Carismática, Chaiany talvez tenha sido a única a rivalizar com Ana Paula no posto de favorita do programa. A goiana de 25 anos participou da Casa de Vidro do Centro-Oeste, mas perdeu a vaga para Jordana no voto do público.

O que parecia uma oportunidade perdida acabou virando a entrada triunfal no BBB 26 quando ela, junto de Gabriela, Mateus e Leandro Boneco, entrou no jogo por meio do Quarto Branco. Desde o início, ela emplacou bordões fortes e virou meme nas redes sociais.

A partir daí, a impressão é de que os fãs de Chaiany iriam levá-la à grande final da edição. No entanto, após deixar a aliança com Ana Paula de lado para favorecer uma amizade com Babu, a sister conseguiu a antipatia de parte dos espectadores. Muitos citaram o discurso mais "derrotista" dela dentro do jogo como um dos principais motivos para a perda de força como favorita.

Milena

Legenda: Milena ganhou público pela controvérsia, citada como a "maior pipoca da história do BBB". Foto: Reprodução/Globoplay.

Já Milena perdeu força como favorita por outros motivos. A mineira engatou uma amizade com a veterana Ana Paula desde o primeiro dia, mas virou figura controversa nas redes sociais por conta do comportamento mais explosivo, até citado como infantil por muitos espectadores.

Nas primeiras semanas, a sister dividiu opiniões ao chorar quando perdia uma prova, mas também ganhava força ao acolher Ana no quarto Sonho da Eternidade. A amizade das duas logo virou uma das mais comentadas e ganhou até fã-clube.

Na reta final do jogo, comportamentos da sister viraram motivo de disputa. Enquanto muitos lembraram da lealdade dela às alianças dentro da casa, muitos comentaram sobre uma tentativa de retirar Ana Paula do papel de favorita da edição. A divisão, inclusive, pode ser o grande motivo para que ela não despontasse de vez na busca pelo valor milionário.

Jonas Sulzbach

Legenda: Jonas foi o favorito do público rival ao de Ana Paula Renault. Foto: Reprodução/Globoplay.

Jonas nunca foi o favorito. Isso podemos dizer com muita clareza. Porém, há quem tenha citado o nome do influenciador como um dos mais fortes no grupo oposto ao de Ana Paula.

Vencedor de muitas provas da edição, ele ganhou o papel de grande jogador justamente pelo empenho na disputa. Para muitos, Jonas será lembrado como o principal rival da grande favorita, sendo frequentemente citado como um dos eliminados "injustiçados" nesse embate entre torcidas fora do confinamento.

A figura dele no jogo, inclusive, foi bastante louvável. Jonas soube se posicionar estrategicamente, ainda que rivalizando com o grupo mais querido no jogo. No fim das contas, é até interessante citá-lo como um dos favoritos, já que foi, se considerarmos, um dos mais amados de grande parte dos espectadores do reality.

Ana Paula Renault sempre foi a favorita

Legenda: Ana Paula viu na figura de Milena uma aliada importante e a amizade das duas refletiu no favoritismo do jogo. Foto: Reprodução/Globoplay.

Não teve mesmo para ninguém. A veterana de maior repercussão e também a participante mais amada da 26ª edição do Big Brother Brasil foi mesmo Ana Paula. Não só pela nostalgia do público, ela voltou ao jogo determinada pela vitória e deixou isso claro, por atitudes e movimentações, a cada nova semana.

Foi nesse caminho que se firmou nesse papel. Chegou à final com status absolutamente positivo, mesmo com a torcida negativa dos rivais.

A realidade é que chegará ao prêmio sem tantas dificuldades, seja por mérito próprio ou por ter conseguido, no meio dessa disputa tão imprevisível, a companhia de figuras tão carismáticas quanto ela, que a levaram adiante e conseguiram, em contrapartida, os próprios benefícios dessa amizade.