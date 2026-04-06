Plantas do BBB 26: para quem compensou se esconder no jogo do reality?

Desde a exibição do primeiro Big Brother Brasil, os fãs do programa não esquecem delas: as plantas. A expressão é usada para citar aqueles participantes que se escondem, não participam ativamente do jogo e vão, indubitavelmente, ganhando espaço sem se expor. Mas quando, de fato, esse comportamento vale a pena?

Em uma edição como a do BBB 26, na qual quase todos os participantes tiveram um momento de protagonismo, as plantas passaram quase despercebidas, mas foram permanecendo no confinamento. Alguns evitaram se comprometer, não votaram em consenso, não venceram provas ou até desperdiçaram a chance de ter embates próprios. Entre eles, há quem saiu logo do jogo, mas também quem continua por lá.

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Assim como o público percebe quem se coloca nessa posição, é nítido que há quem entre no jogo disposto a assumir este papel. Acaba sendo uma chance de permanecer em um reality por mais tempo, acumular mais prêmios e se fixar no imaginário de quem assiste. Por que não usar como estratégia?

Plantas marcaram o reality

Este ano, por exemplo, os destaques foram Aline Campos, Marcelo, Marciele, Solange Couto, Leandro Boneco e até mesmo Juliano, atual líder do reality. Nomes que, apesar de lembrados, não tiveram tantos embates próprios dentro do jogo ou não foram destaque como os demais.

Aline, por exemplo, primeira eliminada da disputa, aproveitou o pouco tempo na casa para meditar. Em um ensaio de embate com Ana Paula Renault, a dançarina preferiu assumir a persona de "boa moça" e amargou a eliminação ao perceber que a narrativa mais contida não teria adesão. Talvez rendesse no decorrer das semanas, mas não teve sequer a chance.

Enquanto isso, Marcelo e Marciele – um já eliminado e outra ainda integrante da casa do BBB 26 – podem ser citados em uma postura semelhante. Circundaram os amigos e os defenderam quando necessário, mas esqueceram de trilhar um caminho à parte, algo imprescindível aos que almejam o prêmio milionário.

Solange dispensa comentários. Foi de planta a uma das vilãs. Saiu com rejeição, algo que combinou um tanto com os comentários complexos e negativos feitos por ela em relação aos colegas.

Legenda: Solange Couto deixou o BBB 26 com a maior rejeição do público. Foto: Reprodução/Gshow.

Já os dois últimos, Leandro Boneco e Juliano, são aquelas "plantinhas" que buscam o próprio lugar ao sol, mas serão lembradas pela falta de empenho no objetivo principal. Apesar de bastante carismáticos, perderam destaque nos embates tão clássicos do programa e acabaram no papel de figura complementar de um grupo. Porém, avançaram no jogo, chegaram ao Top 10 e ainda podem, por muito custo, chegar ao final da edição.

Se o BBB é realmente um jogo de coragem, a falta dela também pode beneficiar, e isso é algo inegável. Muitas "plantas" chegam na reta final do jogo justamente por não serem prioridade de voto dentro da casa ou diante do público, sendo vistas quase como figurantes no meio de um embate intenso.

No fim das contas, elas vão continuar existindo e criando raízes a cada nova edição do programa. Como em uma novela, os figurantes fazem parte, compõem o ambiente e dão a sensação de casa cheia. O que nos resta é aceitar.