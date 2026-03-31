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Veja trajetória de Solange Couto, participante eliminada no 12º paredão do BBB 26

Sister entrou no grupo dos Camarotes, e saiu com 94,17% dos votos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:41)
Zoeira
Foto de Solange Couto.
Legenda: Solange protagonizou momentos importantes dentro do programa, além de falas polêmicas.
Foto: Divulgação/Globo.

Solange Couto foi a décima eliminada do Big Brother Brasil 26, na noite desta terça-feira (31). A atriz tem uma carreira consolidada e personagens que marcaram gerações na televisão brasileira.

A participante recebeu 94,17% na média dos votos do público, enquanto Jordana teve 3,54% dos votos e Marciele, 2,29%.

Solange protagonizou momentos importantes dentro do programa, além de falas polêmicas que repercutiram na internet.

A atriz é lembrada, sobretudo, pela inesquecível Dona Jura, de “O Clone”, novela de Glória Perez que virou fenômeno cultural no início dos anos 2000.

O bordão “Não é brinquedo, não!” atravessou décadas e voltou recentemente à cena: Solange retomou a personagem em “Dona de Mim”, trama das sete encerrada em janeiro, reacendendo a memória afetiva do público.

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Uma fala de Solange Couto na primeira noite do Big Brother Brasil 26 gerou forte repercussão nas redes sociais. A atriz comentou sobre benefícios sociais durante uma conversa na casa. Sem citar programas específicos, internautas passaram a associar o relato ao Bolsa Família, acusando-a de propagar desinformação.

Bloco do Paredão

Em fevereiro, foi realizada a dinâmica 'Bloco do Paredão', uma atividade inédita no BBB 26 que já começou com impacto imediato: participante emparedado, imunizado, poder de veto e até troca entre VIP e Xepa.

Solange Couto, Alberto Cowboy e Breno foram emparedados após não conseguirem entrar em um consenso de nome para serem emparedados.

Ofensa às origens de Samira

Solange Couto foi duramente criticada nas redes sociais, no final de fevereiro, após ofender Samira insinuando que a sister teria nascido de um "estupro" ou de uma "tr***** mal dada". "Eu nasci do prazer, não nasci de estupro", disparou a camarote do Big Brother Brasil 26.

O insulto foi dito após a atendente de bar perguntar se a atriz iria almoçar e informar que deixaria a comida dos colegas separada. "Eu como a hora que eu quiser e quando eu quiser", respondeu Solange, antes de sugerir que Samira seria infeliz por ter nascido de uma "tr#p@da mal dada".

Briga com Ana Paula

A atriz afirmou, um dia após a crítica à Samira, durante conversa na área externa da casa do Big Brother Brasil (BBB), que Deus não deu filhos à jornalista Ana Paula Renault porque ela “não gosta de gente”.

A declaração foi feita em diálogo com o ator Babu Santana no jardim do reality. Na roda de conversa estavam ainda Chaiany Andrade e Boneco.

“Artista sou eu”

Após a dinâmica do Sincerão, no início de março, Solange Couto comentou o comportamento de alguns participantes do reality durante conversa no Quarto Sonho do Grande Amor. A atriz criticou os rivais do jogo e afirmou que algumas delas estariam buscando atenção dentro da casa.

Enquanto arrumava o cabelo, Solange conversava com Gabriela sobre os desdobramentos da atividade. Durante o bate-papo, a paulista comentou uma discussão anterior envolvendo o participante Juliano Floss. "O Juliano sabe tanto que fez cagada, que, naquele dia, ele tentou me atacar e não me atacou mais. Falou que ia me infernizar", disse.

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