Primavera Sound divulga line-up com Lily Allen, Gorillaz e The Strokes; confira
Edição acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 5 e 6 de dezembro.
O Primavera Sound São Paulo 2026 anunciou, nesta segunda-feira (11), o tão esperado line-up completo do festival. Entre os headliners confirmados estão Lily Allen, Gorillaz, The Strokes e FKA Twigs.
Neste ano, a edição acontece no Autódromo de Interlagos, nos dias 5 e 6 de dezembro (sábado e domingo).
Depois de 15 anos, Lily Allen estará de volta ao Brasil trazendo seu último álbum, "West End Girl", sucesso mundial em que a cantora expôs os casos de traição do ex-marido.
Outra novidade anunciada é a presença da atriz e modelo Cara Delevingne, que vai apresentar seu primeiro projeto musical.
Quando começam as vendas do Primavera Sound 2026?
O público poderá comprar os ingressos por meio da plataforma Ingresse. Para acessar de forma antecipada a venda dos tickets, é necessário fazer o cadastro no site. Informações sobre o início das vendas ainda serão anunciadas.
Quanto custa o ingresso para o Primavera Sound?
Os valores dos ingressos para o PrimaveraSound ainda não foram divulgados. Tendo como referência as edições anteriores, as entradas podem variar em torno de R$ 600 (meia) e R$ 1.200 (inteira).
Confira o line-up completo
- Gorillaz
- The Strokes
- FKA twigs
- Lily Allen
- Yung Lean
- CMAT
- Courtney Barnett
- underscores
- Danny L Harle
- Nation of Language
- Duquesa
- Cara Delevingne
- Smerz
- ATARASHII GAKKO!
- Gaby Amarantos
- Ebony
- Zé Ibarra
- Ana Frango Elétrico
- Ecco2k
- John Talabot
- Los Thuthanaka
- Machine Girl
- Mannequin Pussy
- Model/Actriz
- Nick León
- Sophia Stel
- This Is Lorelei
- Black Pantera
- DJ Ramon Sucesso
- Gab Ferreira
- Johnny Hooker
- Josyara
- Juana Molina
- Julia Mestre
- Melly
- Metrika
- Paulete Lindacelva