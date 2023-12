Marisa Monte homenageia Rita Lee com Roberto de Carvalho no palco do Primavera Sound; veja vídeo As músicas "Doce Vampiro" e "Mania de Você" foram os sucessos escolhidos para relembrar a rainha do rock

Escrito por Redação , 11:31 - 03 de Dezembro de 2023 Atualizado às 11:51