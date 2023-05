Rita Lee fez pelo menos 10 shows em Fortaleza; veja imagens

A partida da cantora Rita Lee despertou a memória afetiva de muitos cearenses. Fortaleza recebeu a "padroeira da liberdade" pelo menos dez vezes em grandes espaços de eventos.

O Centro de Documento do Sistema Verdes Mares (Cedoc SVM) guarda páginas do jornal Diário do Nordeste e imagens da cantora em diferentes décadas com grandes públicos.

De 1980 aos anos 2000, Rita Lee realizou apresentações em locais como Barraca Biruta, Centro de Convenções, Ginásio Paulo Sarasate, Praia de Iracema, entre outros locais de evento.

Janeiro de 1983

Legenda: Rita Lee em show no Ginásio Paulo Sarasate Foto: Solon/Cedoc SVM

No Ginásio Paulo Sarasate, a cantora Rita Lee trouxe o projeto "Circo". Ao lado de Roberto de Carvalho, eles animaram cerca de 20 mil pessoas, que superlotaram o local. O evento foi promovido pelo Sistema Verdes Mares (SVM).

Legenda: Matéria publicada em 30 de janeiro de 1983, no Diário do Nordeste Foto: Cedoc SVM/Solon

Abril de 1991

Legenda: Matéria publicada em 21 abril de 1991, no Diário do Nordeste Foto: Cedoc SVM

A cantora realizou uma apresentação no Centro de Convenções do Ceará com o projeto "Bossa'n'roll", um show bem mais leve do que a maratona rock'n'roll.

Os fãs foram surpreendidos ainda pelo cancelamento de uma segunda apresentação da artista, no dia seguinte. Segundo a paulista, o cansaço fez ela evitar o show.

Novembro de 1995

Legenda: Matéria publicada em 23 de novembro de 1995, no Diário do Nordeste Foto: Cedoc SCM

Os fãs da paulista tiveram a oportunidade de assistir o repertório de "A Marca da Zorra" em apresentação única na capital cearense. O evento foi realizado no Aqua Fresh, na Praia do Futuro.

Novembro de 1997

Legenda: Matéria publicada em 22 de novembro de 1997, no Diário do Nordeste Foto: Cedoc SVM

A eterna ovelha negra comemorou os 30 anos de carreira com o projeto "Santa Rita de Sampa", nome de um álbum, com show em Fortaleza. Os fãs da cantora curtiram o evento na Barraca Biruta.

No mesmo local, ela realizou uma apresentação com Titãs em janeiro de 1998.

Maio de 2001

Legenda: Matéria publicada em 4 de maio de 2001 Foto: Cedoc SVM

Os cearenses curtiram apresentação de Rita Lee em um dos pontos turísticos mais visitado da capital cearense, a Praia de Iracema. No projeto"Pão Music 2001", cantaram ainda Lulu Santos, Jota Quest, Marisa Monte, Skank e os Titãs.

18 de abril de 2004

Legenda: Matéria publicada em 17 de abril de 2004, no Diário do Nordeste Foto: Cedoc SVM

Rita Lee apresentou ao público cearense o show do álbum "Balacobaco", o 31º disco da carreira. A festa foi realizada na Praça Verde do Centro Dragão do Mar.