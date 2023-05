Rita Lee deixa 324 obras e 642 gravações; veja lista de músicas mais tocadas

Após a morte da eterna Rita Lee, uma lenda do rock brasileiro, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) divulgou as canções mais tocadas da artista. Ela deixou um repertório de 324 obras musicais e 642 gravações cadastradas em banco de dados do Ecad.

A canção "Mania de você", escrita em parceria com o marido Roberto de Carvalho, aparece não apenas como a mais tocada, mas também como a mais regravada.

Na última década, a execução das músicas em TVs, rádios e shows representaram mais de 80% dos rendimentos em direitos autorais da Rita Lee.

Lista das músicas mais tocadas

O levantamento do Ecad considerou as músicas mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil. Elas foram ouvidas em rádios, shows, músicas ao vivo, carnaval, festa junina, e até em casas de festas e diversão.

Mania de você, de Rita Lee e Roberto de Carvalho Colombina, de Ed Motta e Rita Lee Agora só falta você, de Rita Lee e Carlini Caso sério, de Rita Lee e Roberto de Carvalho Desculpe o auê, de Rita Lee e Roberto de Carvalho Ovelha negra, de Rita Lee Lança perfume, de Rita Lee e Roberto de Carvalho Ando meio desligado, de Rita Lee, Sergio Dias e Arnaldo Baptista Fora de lei, de Ed Motta e Rita Lee Baila comigo, de Rita Lee Amor e sexo, de Rita Lee, Roberto de Carvalho, e Arnaldo Jabor Nem luxo, nem lixo, de Rita Lee e Roberto de Carvalho Alô alô marciano, de Rita Lee e Roberto de Carvalho Reza, de Rita Lee e Roberto de Carvalho Jardins da Babilôia, de Rita Lee e Lee Marcucci Doce Vampiro, de Rita Lee Balada de louco, de Rita Lee e Arnaldo Baptista Murante, de Rita Lee e Roberto de Carvalho Saúde, de Rita Lee e Roberto de Carvalho Pagu, de Rita Lee e Zélia Duncan

Falecimento

O perfil de Rita Lee nas redes sociais anunciou que a cantora faleceu na noite de segunda, em casa, em São Paulo. O velório acontecerá quarta-feira (10), no Planetário do Parque Ibirapuera, de 10h às 17h. Ela tratava um câncer de pulmão desde 2021.