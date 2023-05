Última aparição de Rita Lee foi em abril, assistindo à homenagem na TV

A última aparição de Rita Lee aconteceu em abril, ao lado do marido, Roberto de Carvalho. Ele registrou a cantora emocionada em sua casa, enquanto assistia a uma homenagem do programa “Altas Horas” a ela. O vídeo foi publicado no Instagram de Roberto. Rita Lee faleceu aos 75 anos, nessa segunda-feira (8), em São Paulo.

Ela não participou do programa. Rita mantinha uma vida pessoal discreta e se tornou mais avessa à exposição após ser diagnosticada com um câncer de pulmão, em 2010. O tumor entrou em remissão em abril de 2022.

O “Altas Horas”, apresentado por Serginho Groisman, reuniu no último dia 15 de abril vários famosos para homenagear Rita Lee e o novo cenário do programa em homenagem ao ícone da música brasileira.

Estiveram no programa nomes como Beto Lee (filho da artista), Céu, Fernanda Abreu, Luísa Sonza, Manu Gavassi, Paula Tolejar, Paulo Ricardo, Tiago Iorc, Tico Santa Cruz, Tom Zé e Zezé Mota. Eles apresentaram números musicais com hits da carreira de Rita, como "Amor e Sexo" e "Chega Mais".

Falecimento

O perfil de Rita Lee nas redes sociais anunciou que a cantora faleceu na noite dessa segunda, em casa, em São Paulo. O velório acontecerá quarta-feira (10), no Planetário do Parque Ibirapuera, de 10h às 17h.