Com Lino Villaventura na moda e Johnny Hooker na música, veja atrações do último dia de DFB Festival

Após três dias de programação intensa no Centro de Eventos do Ceará, a 25ª edição do DFB Festival, um dos maiores eventos de moda autoral da América Latina, chega ao fim neste sábado (27), com uma série de atividades culturais gratuitas.

Na moda, o destaque é o estilista Lino Villaventura, que apresenta o desfile de encerramento do festival. Já na música, quem fecha com chave de ouro é o cantor Johnny Hooker, que traz sucessos como "Flutua" e "Cuba" para Fortaleza.

Ainda na programação de desfiles, o festival apresenta o resultado do Concurso dos Novos, que reúne estudantes de moda de faculdades de todo o País com o intuito de enaltecer o cenário autoral e revelar novos estilistas. Neste ano, participam turmas de cursos do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Minas Gerais e do Paraná. O grande vencedor levará o prêmio de R$ 20 mil.

Até o momento, já passaram pela passarela da 25ª edição do DFB as marcas 100% CE, Almir França, Almerinda Maria, Marina Bitu, Vitor Cunha, Fruto do Conde, Lindebergue, David Lee, Bruno Olly, Melk ZDA, Baba e Catarina Mina. O evento também contou com shows de Silvero Pereira, Mulher Barbada, DJ Xarada, Emiciomar, Wavzin e Má Dame, além de palestras e workshops.

Confira a programação completa:

Sábado (27/07)

16h30 – DFB Summit | Instituto Europeo di Design (IED) - Ancestralidade na moda, com Rodrigo Tremembé, Sofia Gama e Julia Vidal

17h10 – DFB Summit | DFB 25 anos - Dragão em Transformação, com Cláudio Silveira e convidados

17h55 – DFB Summit | Vida BR - Considerações sustentáveis, com Rafael Studart

18h – Desfile Concurso dos Novos - Resultado

20h – Desfile especial de encerramento - Lino Villaventura

22h – Show - Johnny Hooker

Serviço

DFB Festival

Quando: Sábado (27), a partir das 16h30

Onde: Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Acesso gratuito | Ingressos para o DFB Summit devem ser retirados gratuitamente no Sympla

Mais informações: @dfbfestival