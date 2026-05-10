Influencer sobe em telão de mansão de Virginia e causa prejuízo de R$ 150 mil

O influenciador Lucas Guedez causou um prejuízo de pelo menos R$ 150 mil à mansão de Virginia Fonseca, em Goiânia, durante a gravação de um vídeo de humor para as redes sociais.

O vídeo do momento em que ele se deita no painel gigante de LED da empresária já tem mais de quatro milhões de visualizações no Instagram. O equipamento fica "disfarçado" no piso de uma área externa da casa.

Segundo a revista Casa e Jardim, que visitou o imóvel quando Virginia ainda era casada com Zé Felipe, o televisor custa mais de R$ 150 mil e era usado para a família se entreter enquanto se refrescava na piscina.

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'O telão estragou'

Nos comentários da publicação de Lucas Guedez, Virginia comentou, em tom de brincadeira, que o painel parou de funcionar logo após a gravação do vídeo. "Ninguém contou, mas, depois disso, o telão estragou", escreveu.

"Ninguém foi tão forte na vida como este telão", acrescentou o influenciador Álvaro em outro comentário.