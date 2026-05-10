Ator Paulinho Vilhena volta às novelas da TV Globo após oito anos

O ator Paulinho Vilhena voltará à TV Globo após oito anos afastado das novelas. Na última sexta (8), segundo informações da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, ele assinou contrato para integrar o elenco de "Por Você", trama das sete que estreia em agosto na emissora.

A preparação para o folhetim, que substitui "Coração Acelerado", começou no fim de abril, enquanto as gravações estão previstas para serem iniciadas ainda em maio.

Paulinho deve interpretar um dos médicos do hospital onde se passa a história da novela, mas ainda não teve o personagem revelado oficialmente.

Veja também Zoeira Angelina Jolie coloca mansão histórica de R$ 147 milhões à venda e deve deixar Hollywood Zoeira Artistas vão apresentar versões sertanejas de clássicos do rock nacional na 'Dupla do Brasil'

O ator não fazia novelas desde "O Sétimo Guardião", exibida em 2018, mas integrou séries como "Tremembé" (2025), da Amazon Prime Video, e até uma edição do "No Limite" (2023), na Globo.

A trama será assinada por Juliana Peres e Dino Cantelli, estreando como titulares na emissora. Ele era um dos colaboradores de "Coração Acelerado", enquanto ela participou de tramas como "Volta por Cima" (2024).

Já a direção será de André Câmara, que trabalhou com Peres em "Volta por Cima". Alinne Moraes e Thiago Lacerda são outros nomes confirmados no folhetim.