Angelina Jolie coloca mansão histórica de R$ 147 milhões à venda e deve deixar Hollywood

A atriz Angelina Jolie, de 50 anos, colocou à venda sua mansão em Los Angeles, nos Estados Unidos. O imóvel está estimado em aproximadamente R$ 147,8 milhões, contando com mais de seis quartos, dez banheiros, piscina e academia.

Com a decisão de venda, Angelina deve deixar Hollywood e Los Angeles em breve. Conforme o portal f5, com informações do Page Six, a atriz teria permanecido na cidade devido a um acordo de custódia dos filhos, firmado depois do divórcio com Brad Pitt.

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Nos termos, eles decidiram que ela seguiria morando na cidade até que os filhos mais novos completassem 18 anos. Os gêmeos Vivienne e Knox atingem a maioridade nos próximos meses. Eles nasceram no dia 12 de julho.

Brad e Angelina ficaram 12 anos juntos, sendo pais de Maddox, 24 anos; Pax, 21 anos; Zahara, 20 anos; Shiloh, 19 anos, e dos gêmeos Knox e Vivienne, de 17 anos.

Sobre a mansão

A mansão de Angelina Jolie é uma das antigas propriedades de Cecil B. DeMill, cineasta, produtor e roteirista estadunidense. Ele é considerado um dos fundadores de Hollywood.

Localizada no bairro de Los Feliz, a mansão ocupa uma área privativa de aproximadamente 8,5 mil metros quadrados dentro de Laughlin Park.

Devido à história, é considerada uma das residências mais icônicas da região. A mansão foi projetada em 1913 pelo arquiteto B. Cooper Corbett. Além de Cecil, o lugar também possui ligações históricas com nomes como Charlie Chaplin e Julia Morgan.

Conforme o anúncio da venda, o complexo inclui casa de hóspedes, pool house, estúdio de fitness, casa de chá, garagem e posto de segurança. O terreno também possui vista panorâmica para as Hollywood Hills e para o Griffith Observatory.