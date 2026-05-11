Carlinhos Maia e Lucas Guimarães são alvo de liminar em processo movido por motorista

Os influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, processados judicialmente pelo motorista Daniel Cancio Santos, tornaram-se alvos de um novo pedido liminar relacionado ao caso, no último dia 4 de maio.

O documento foi obtido pela colunista Fabia Oliveira, do portal Metrópoles, e aponta mais um detalhe do caso citado por Daniel, em que ele afirma ter sido humilhado por Carlinhos no dia 29 de abril deste ano.

Em um vídeo, publicado nas redes sociais, Carlinhos teria citado o motorista ao comentar a ação judicial. "Eu pensava que ele era um cara maravilhoso... e vi que não era", comentou. Além disso, o influenciador chegou a afirmar que iria oferecer jogos ao homem "para ele ficar rico".

A petição de Daniel pede para que o ex-casal não cite mais o nome dele, assim como não faça nenhuma publicação direta ou indireta sobre o caso.

O motorista ainda solicitou uma aplicação de multa diária de R$ 50 mil pelo descumprimento da liminar e por cada nova publicação. Encerrando o pedido, Daniel também pontua que deseja a remoção imediata de qualquer conteúdo relacionado a ele.

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Processo após demissão

O processo de Daniel contra Carlinhos Maia e Lucas Guimarães é de novembro de 2025, época em que o homem trabalhava para um cantor com residência no mesmo condomínio de luxo dos influenciadores.

Em determinada ocasião, Carlinhos e Lucas teriam pedido para entrar no carro em que o motorista estava para gravar um vídeo, mas ele acabou demitido por justa causa após a repercussão do conteúdo.

A situação, explicou Daniel, teria escalado quando Carlinhos prometeu um emprego ao motorista. Segundo ele, no entanto, a promessa, divulgada nas redes sociais, acabou não sendo cumprida.

O motorista também acusou os influenciadores de extrapolarem o entretenimento, expondo-o de forma vexatória. Ao todo, ele solicitou indenização de R$ 1 milhão.