Solange Couto, que ganhou apartamento no BBB 26, já morou no Retiro dos Artistas

A atriz Solange Couto, participante do Big Brother Brasil 26, ganhou um apartamento na noite dessa segunda-feira (30). Ela disputou a dinâmica com todos os confinados da casa, mas foi para a final apenas com Gabriela e Marciele, do grupo "Pipoca". Após a vitória, subiram no Google as buscas por informações sobre a atual morada da "Camarote".

Um dos resultados aponta que Solange já morou no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, mas não reside mais lá. À época, entre 2020 e 2022, durante a pandemia de Covid-19, a "Dona Jura" da novela "O Clone" afirmou que se mudou para a instituição para ficar perto da mãe.

"Minha mãe vive no Retiro há um ano e meio. É uma instituição não de caridade, é uma instituição bem-mantida, bem organizada. O Stepan [Nercessian] é brilhante. [...] Aqui não é como as pessoas pensam, um depósito de gente", comentou a artista à revista Caras. O local é conhecido por abrigar artistas idosos que enfrentam dificuldades financeiras.

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Couto acrescentou ainda que possuía uma casa em Pernambuco e que um dos filhos dela morava no estado, próximo dos avós, mas outro residia no RJ. "Estar no Retiro dos Artistas não quer dizer estar abandonada, falida, lascada, desempregada, nada disso", declarou.

Atualmente, a artista voltou a morar na casa própria.

Marcos Oliveira, o 'Beiçola', mora no Retiro dos Artistas

Um dos moradores mais "polêmicos" do Retiro dos Artistas atualmente é o ator Marcos Oliveira, conhecido por seu papel como "Beiçola" em "A Grande Família". Depois de relutar a morar no local, ele aceitou o abrigo em abril do ano passado, mas critica o equipamento.

Em entrevista à revista Veja, o artista reclamou de dificuldades de convivência, falta de privacidade e falta de possibilidade de fazer sexo no local. Em nota, a instituição afirmou que as declarações do morador "foram infelizes e não refletem a realidade da maioria dos residentes".

Como Solange Couto ganhou um apartamento no BBB 26?

Solange e os outros confinados do "Top 10" do BBB 26 participaram de uma dinâmica nessa segunda-feira em que valia um apartamento de um dos patrocinadores do programa. Ela foi para a final com Gabriela e Marciele, mas acabou levando a melhor e conquistou o imóvel próprio.

"Obrigada, meu Deus. Obrigada, BBB. Meus filhos, é para vocês", dedicou a atriz.