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Taís Araújo critica mudanças de Raquel em remake de 'Vale Tudo': 'achei esquisitíssimo aquilo'

Para atriz, as mudanças bateram em um "lugar muito duro, muito difícil", mas ela tentou continuar da melhor forma possível.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:41)
Zoeira
Imagem de Taís Araujo com o visual de Raquel em Vale Tudo, para matéria em que ela fala sobre o remake da novela.
Legenda: Rumos da personagem Raquel Acioli foram mudando ao longo da trama.
Foto: Divulgação/Globo/Fábio Rocha.

A atriz Taís Araújo criticou os rumos tomados no remake "Vale Tudo" durante participação no programa "Sem Censura". Na entrevista, a apresentadora Cissa Guimarães questionou sobre como ela recebeu as mudanças da personagem Raquel Acioli. "O que aconteceu é que eu fui contratada para fazer uma personagem que eu sabia a história dela e, de repente, me apresentaram outra. Eu achei esquisitíssimo aquilo", revelou Taís.

Para Taís, Raquel está entre as três personagens mais importantes de carreira. Durante a preparação, quis fazer uma personagem mais crua. "Esse é um exercício dificílimo de fazer. Em alguns momentos, eu consegui alcançar esse lugar, que foram momentos muito especiais na minha carreira. Fiquei muito orgulhosa do trabalho de construção", disse.

No entanto, apesar de saber que a novela teria atualizações, Taís se surpreendeu com as mudanças estruturais. "Mas eu entendi, porque a novela é uma obra aberta. Só não sabia também que o remake era aberto. A mudança na espinha dorsal, realmente não esperava. Romeu e Julieta têm que morrer no final, os dois, não dá pra ficar um vivo", disse.

Personagem Raquel perde rede de restaurantes

Uma das grandes mudanças do remake foi a reviravolta em que Raquel perdeu a rede de restaurantes "Paladar". Ela precisou voltar a vender sanduíches na praia, endividade. Na versão de 1988, a personagem enfrentou dificuldades, mas não perdeu tudo o que conquistou, nem voltou à miséria. 

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"Isso para mim bateu em um lugar muito duro, muito difícil", citou antes de acrescentar: "mas eu entendi também. Foram escolhas que foram feitas. Por mais que eu fique triste, chateada, frustrada, seja o que for, esse é o meu ofício. Depois que eu fiquei chateada, eu entendi: agora eu vou continuar entregando o melhor possível até o final. Eu não vou esmorecer. Não estou sozinha aqui. Vamos embora fazer o melhor possível".

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