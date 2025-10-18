Após 'Vale Tudo', Taís Araujo estrela série de terror nacional no Globoplay
Atriz irá viver policial em “Reencarne”, produção ambientada em Goiás
Taís Araujo não vai ficar muito tempo longe da TV. Após “Vale Tudo”, a atriz passará a ser vista em uma rara produção de terror nacional. Trata-se de “Reencarne”, série do Globoplay que estreia na próxima quinta (23) no serviço de streaming da Globo.
As filmagens ocorreram no primeiro semestre de 2024, antes de “Vale Tudo” começar a ser gravada pela emissora. O convite a Taís foi feito por José Luiz Villamarim, diretor de dramaturgia da Globo, e surpreendeu a atriz.
“Quando o Zé me chamou, falei: 'você está maluco? É uma série de terror!'. Achei que era maluquice. Mas quando li o roteiro, achei tão bom que falei: 'vou fazer esse negócio, sabe Deus como vai ser'”, brincou Taís durante o evento de lançamento da produção, à coluna de Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo.
Ambientada em Goiás, “Reencarne” acompanha Túlio (Welket Bunguê), um ex-policial civil que é solto após passar 18 anos preso, acusado de matar Caio (Pedro Caetano), seu parceiro na corporação. Ao sair da cadeia, ele decide tirar a própria vida, mas antes disso, recebe a visita de Verônica (Julia Dalavia), uma jovem que afirma ser a reencarnação de Caio. Juntos, eles precisam descobrir quem o assassinou em sua outra vida.
Assassinatos em série
Na trama, Taís interpreta Bárbara, uma policial que começa a investigar uma série de assassinatos semelhantes aos que envolveram Túlio. “O terror é um gênero muito técnico. Tem que ter muita fé cênica, acreditar muito naquilo ali”, afirma a atriz.
Para Taís, o gênero é desafiador e, ao mesmo tempo, divertido. “Fazer terror é divertidíssimo. Dar susto nos outros não é engraçado? É engraçado para quem dá, né? Para quem leva o susto é horroroso. É a mesma sensação. A gente dá susto nos outros. Isso é muito legal (risos). Parece que a gente vira um pouco criança”, comenta.
“Reencarne” é escrita por Igor Verde, Amanda Jordão, Elísio Lopes Jr., Juan Jullian e Flávia Lacerda. Segundo a produção, a série não terá uma segunda temporada.