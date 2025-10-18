Após 'Vale Tudo', Taís Araujo estrela série de terror nacional no Globoplay

Taís Araujo não vai ficar muito tempo longe da TV. Após “Vale Tudo”, a atriz passará a ser vista em uma rara produção de terror nacional. Trata-se de “Reencarne”, série do Globoplay que estreia na próxima quinta (23) no serviço de streaming da Globo.

As filmagens ocorreram no primeiro semestre de 2024, antes de “Vale Tudo” começar a ser gravada pela emissora. O convite a Taís foi feito por José Luiz Villamarim, diretor de dramaturgia da Globo, e surpreendeu a atriz.

“Quando o Zé me chamou, falei: 'você está maluco? É uma série de terror!'. Achei que era maluquice. Mas quando li o roteiro, achei tão bom que falei: 'vou fazer esse negócio, sabe Deus como vai ser'”, brincou Taís durante o evento de lançamento da produção, à coluna de Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo.

Ambientada em Goiás, “Reencarne” acompanha Túlio (Welket Bunguê), um ex-policial civil que é solto após passar 18 anos preso, acusado de matar Caio (Pedro Caetano), seu parceiro na corporação. Ao sair da cadeia, ele decide tirar a própria vida, mas antes disso, recebe a visita de Verônica (Julia Dalavia), uma jovem que afirma ser a reencarnação de Caio. Juntos, eles precisam descobrir quem o assassinou em sua outra vida.

Assassinatos em série

Na trama, Taís interpreta Bárbara, uma policial que começa a investigar uma série de assassinatos semelhantes aos que envolveram Túlio. “O terror é um gênero muito técnico. Tem que ter muita fé cênica, acreditar muito naquilo ali”, afirma a atriz.

Para Taís, o gênero é desafiador e, ao mesmo tempo, divertido. “Fazer terror é divertidíssimo. Dar susto nos outros não é engraçado? É engraçado para quem dá, né? Para quem leva o susto é horroroso. É a mesma sensação. A gente dá susto nos outros. Isso é muito legal (risos). Parece que a gente vira um pouco criança”, comenta.

“Reencarne” é escrita por Igor Verde, Amanda Jordão, Elísio Lopes Jr., Juan Jullian e Flávia Lacerda. Segundo a produção, a série não terá uma segunda temporada.