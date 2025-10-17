Casamentos emocionam final de 'Vale Tudo'; veja fotos

Além de desvendar a morte de Odete Roitman, o último capítulo de "Vale Tudo" nesta sexta-feira (17) terá o final feliz de dois casais: Raquel (Taís Araújo) e Ivan (Renato Goés) e Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima).

Na cerimônia de Raquel e Ivan, segundo fotos divulgadas pela Globo, estão nomes como Poliana (Matheus Nachtergaele), Aldeíde (Karine Telles), Marisa (Rejane Faria), Pascoal (Leandro Leo), Gilda (Letícia Vieira) e Bartolomeu (Luís Melo).

Já Cecília e Laís oficializam a união em uma celebração na pousada de Paraty, junto à filha Sarita (Luara Telles). A pequena entrará com as alianças e vai surpreender as mães com uma declaração emocionante. Raquel e Ivan também estarão no casamento.

Veja fotos dos casamentos de Vale Tudo

Legenda: Raquel e Ivan reúnem amigos em casamentos. Foto: Globo/ Estevam Avellar

Legenda: Após passarem por turbulências, Ivan e Raquel conseguem se casar. Foto: Globo/ Estevam Avellar.

Legenda: Laís e Cecília selam união ao lado da filha, Sarita. Foto: Globo/ Estevam Avellar.

Legenda: Casamento ocorre na pousada de Laís e Cecília. Foto: Globo/ Estevam Avellar.

Que horas começa a final de "Vale Tudo"?

O último capítulo do remake de "Vale Tudo" vai ao ar nesta sexta-feira, a partir das 21h20.