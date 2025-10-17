Casamentos emocionam final de 'Vale Tudo'; veja fotos
Raquel e Ivan e Cecília e Laís selam a união no último capítulo
Além de desvendar a morte de Odete Roitman, o último capítulo de "Vale Tudo" nesta sexta-feira (17) terá o final feliz de dois casais: Raquel (Taís Araújo) e Ivan (Renato Goés) e Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima).
Na cerimônia de Raquel e Ivan, segundo fotos divulgadas pela Globo, estão nomes como Poliana (Matheus Nachtergaele), Aldeíde (Karine Telles), Marisa (Rejane Faria), Pascoal (Leandro Leo), Gilda (Letícia Vieira) e Bartolomeu (Luís Melo).
Já Cecília e Laís oficializam a união em uma celebração na pousada de Paraty, junto à filha Sarita (Luara Telles). A pequena entrará com as alianças e vai surpreender as mães com uma declaração emocionante. Raquel e Ivan também estarão no casamento.
Veja fotos dos casamentos de Vale Tudo
Que horas começa a final de "Vale Tudo"?
O último capítulo do remake de "Vale Tudo" vai ao ar nesta sexta-feira, a partir das 21h20.