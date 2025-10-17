Marco Aurélio e Leila serão presos em 'Vale Tudo'? Veja o que se sabe

Após não conseguirem fugir do Brasil, Marco Aurélio e Leila serão presos pela Polícia Federal (PF) no último capítulo de "Vale Tudo", que vai ao ar nesta sexta-feira (17). O corrupto quase consegue uma saída magistral no penúltimo episódio, e até "deu uma banana" para o País, mas o jatinho deu pane e o piloto disse que eles teriam de pousar.

Assim que o avião pousar, o casal será preso por policiais que já estão os aguardando. Ainda não é certeza se eles ficarão de fato presos, pois uma prévia do último capítulo mostrou uma conversa entre Marco Aurélio e Leila que não parece ser atrás das grades.

A expectativa para o desfecho do casal era grande, pois a cena de Marco Aurélio "dando banana" para o Brasil foi uma das mais comentadas na versão original da novela, em 1988.

Como Marco Aurélio foi desmascarado?

A PF ficou na cola do presidente da TCA após Consuelo descobrir em relatórios que ele roubava a empresa há mais de 10 anos e que não devolveu nenhuma parte do dinheiro, mesmo após ser desmascarado por Odete Roitman, enquanto ela ainda estava viva.

Consuelo levou Afonso Roitman e provas da roubalheira e expôs o criminoso durante uma reunião do Conselho.