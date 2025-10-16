Diário do Nordeste
Pistas e teorias sobre quem matou Odete Roitman movimentam público; veja quais

Último capítulo da novela é aguardado por espectadores na sexta-feira (17).

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Zoeira
Odete Roitman, vivida por Deborah Bloch, em Vale Tudo
Legenda: Mistério sobre a morte de Odete Roitman é um dos mais aguardados do remake, assim como foi na trama original em 1988
Foto: Globo/ Beatriz Damy.

O cerco está fechado e finalmente os espectadores do remake de "Vale Tudo" saberão quem matou Odete Roitman no capítulo de sexta-feira (17), último dia da trama. Ainda que a própria novela não tenha dado muitas pistas, quem acompanha tem estado atento às cenas e muitas teorias já circulam na internet, por exemplo.

Para entrar no clima, resolvemos relembrar as principais suspeitas até o momento. Personagens que odiavam Odete, aliados estremecidos e até familiares, por exemplo, já foram vistos com maus olhos por quem assiste. E para você, quem matou a vilã mais famosa da história das telenovelas? 

Confira as principais teorias:

Cinco suspeitos

Suspeitas da morte de Odete Roitman na novela Vale Tudo
Legenda: Cinco suspeitos foram definidos pela novela para essa reta final.
Foto: Globo/Manoella Melo

Perto de a morte de Odete ser exibida oficialmente pelo remake, as peças de divulgação da TV Globo já apontavam um caminho escolhido pela autora Manuela Dias. Diferente da original, na qual a trama transforma quase todos os personagens em suspeitos, "Vale Tudo" agora resolveu determinar cinco possíveis autores do crime.

Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Maria de Fátima (Bella Campos) são os suspeitos, foram vistos na cena da morte de Odete e prestaram depoimento nos capítulos mais recentes da novela. Todos tinham motivo, seja pelas mentiras da empresária ou até pelas ameaças que ela havia feito ainda em vida. No entanto, será que um deles é realmente o responsável?

Segundo espectadores, o provável é que nenhum deles esteja envolvido, já que seriam a saída mais óbvia e, portanto, sem tanta emoção.

Cônsuelo

Cônsuelo, vivida por Belise Pombal, em Vale Tudo
Legenda: Cônsuelo foi secretária de Odete na TCA em 'Vale Tudo'.
Foto: Globo/Fabio Rocha.

Não falta criatividade a quem assiste "Vale Tudo", isso não se pode negar. Desde que Cônsuelo (Belize Pombal, secretária de Odete na TCA, recebeu 470% de aumento salarial muitos já ficaram atentos ao que estava por vir.

Para muitos, ela teria ajudado Odete a forjar a própria morte, algo completamente diferente da novela original, por exemplo. A teoria é embasada no fato de que Cônsuelo recebeu telefonemas misteriosos após o falecimento e chegou a mentir para a família, o que poderia ser um indicativo do envolvimento.

Freitas

Freitas conversando com Odete em cena de Vale Tudo
Legenda: Freitas se aliou a Odete após tentar se vingar de Marco Aurélio em 'Vale Tudo'.
Foto: Globo/Fabio Rocha.

Também da TCA, Freitas (Alessandro Lobianco) foi humilhado por Marco Aurélio durante toda a trama e agora, só perto do fim, se aliou a Odete ao se cansar dos abusos do chefe. No capítulo da morte, por exemplo, surgiu emocionado ao agradecer à vilã pelo apoio, afirmando que seria capaz de qualquer coisa por ela.

Nesse caso, as hipóteses são diferenciadas. A primeira aponta que junto de Cônsuelo ele teria sido o responsável por encobrir Odete, forjando a morte da patroa e possibilitando uma viagem dela ao exterior.

Em contrapartida, há quem diga que ele seria capaz de matar Odete para proteger Marco Aurélio, demonstrando ainda ser subserviente a ele.

Eugênio

Eugênio, vivido por Luis Salém, em Vale Tudo
Legenda: Eugênio passou anos acompanhando o sofrimento de Heleninha e Celina com Odete Roitman
Foto: Globo/Fabio Rocha

Um clássico: mordomo que mata a patroa. Não seria uma novidade nas histórias das telenovelas, e Eugênio (Luis Salém) teria todos os motivos para cometer o crime. Fosse para proteger Heleninha da mãe fria ou para vingar Celina por anos de maus tratos, o mordomo é apontado por muitos como o criminoso perfeito.

 A tese se enfraquece, entretanto, no fato de que Eugênio não esteve presente em nenhuma trama grandiosa e sequer chegou nas imediações do Copacabana Palace, onde o crime ocorreu.

Nice

Nice, vivida por Teca Pereira, em Vale Tudo
Legenda: Nice chegou a morrer na trama, mas espectadores apontam possibilidade de ela ainda estar viva.
Foto: reprodução/Globo

Até quem já morreu na novela ganhou espaço na lista. Nice (Teca Pereira) apareceu como um dos grandes segredos de Odete, sendo a cuidadora de Leonardo (Guilherme Magon) e alvo das maiores atrocidades proferidas pela personagem bilionária.

Mas a figura da mulher nem durou tanto tempo assim, já que a morte dela foi anunciada pela neta, Ana Clara (Samantha Jones). Ainda assim, o corpo nunca foi visto.

A teoria dos espectadores é que ela fingiu estar morta, ajudou a neta a chantagear Odete e conduziu a morte nessa reta final da trama.

