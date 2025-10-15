Shoppings exibem último capítulo de 'Vale Tudo' em Fortaleza e na RMF
Evento será realizado em parceria entre shoppings da Rede Ancar e a TV Verdes Mares
Espectadores de televisão só pensam em uma coisa: Quem matou Odete Roitman? O mistério será revelado no último capítulo da novela, na sexta-feira (17), e em Fortaleza os fãs da trama já têm local marcado para acompanhar o momento icônico. Shoppings da Rede Ancar, em parceria com a TV Verdes Mares, exibirão o capítulo na Capital cearense e na Região Metropolitana.
O evento, que será gratuito, ocorrerá nas praças de alimentação dos seguintes shoppings: North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping.
Para quem já deseja se programar para o momento, o início deve ocorrer por volta das 21h, alguns minutos antes do horário de exibição do capítulo na TV Globo.
Veja também
Segundo a organização, o objetivo é se acomodar antes de tudo ir ao ar. Além disso, alguns dos shoppings devem entregar brindes para o público.
E não apenas a novela deve movimentar os espectadores. Quem estiver no local ainda poderá acompanhar os flashes ao vivo realizados na programação da TV Verdes Mares, que fará passagem do jornalismo sobre o momento diretamente para o CETV 2ª edição.
Serviço
Exibição do último capítulo de "Vale Tudo"
- Onde: Shoppings da rede Ancar Incanhoe (North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping)
- Horário: a partir das 21h