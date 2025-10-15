Shoppings exibem último capítulo de 'Vale Tudo' em Fortaleza e na RMF

Espectadores de televisão só pensam em uma coisa: Quem matou Odete Roitman? O mistério será revelado no último capítulo da novela, na sexta-feira (17), e em Fortaleza os fãs da trama já têm local marcado para acompanhar o momento icônico. Shoppings da Rede Ancar, em parceria com a TV Verdes Mares, exibirão o capítulo na Capital cearense e na Região Metropolitana.

O evento, que será gratuito, ocorrerá nas praças de alimentação dos seguintes shoppings: North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping.

Para quem já deseja se programar para o momento, o início deve ocorrer por volta das 21h, alguns minutos antes do horário de exibição do capítulo na TV Globo.

Segundo a organização, o objetivo é se acomodar antes de tudo ir ao ar. Além disso, alguns dos shoppings devem entregar brindes para o público.

E não apenas a novela deve movimentar os espectadores. Quem estiver no local ainda poderá acompanhar os flashes ao vivo realizados na programação da TV Verdes Mares, que fará passagem do jornalismo sobre o momento diretamente para o CETV 2ª edição.

Serviço

Exibição do último capítulo de "Vale Tudo"