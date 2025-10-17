Quem saiu em 'A Fazenda'? Fernando Sampaio é eliminado
Ator deixou o reality show nessa quinta-feira (16)
O ator Fernando Sampaio foi o quarto participante de "A Fazenda 17" eliminado. Ele deixou o reality show nessa quinta-feira (16), ao receber apenas 15,63% dos votos.
Com o resultado, Rayane Figliuzzi e Yoná Sousa se salvaram da berlinda e retornaram ao jogo.
A saída do artista confirma o resultado da enquete do Diário do Nordeste, que apontou que ele deixaria o programa.
Fernando acabou na roça após ser indicado pelo fazendeiro Dudu Camargo. Vetado da Prova do Fazendeiro por Matheus Martins, não teve a chance de tentar se livrar da zona de eliminação.
Veja também
Como foi formada a quarta roça?
Escolha do jornalista, o ator foi o primeiro indicado à berlinda, na terça-feira (14).
Em seguida, Yoná ocupou o segundo banco ao ser a mais votada da casa, pela segunda semana seguida.
Então, a advogada puxou Rayane da Baia e Matheus sobrou no resta um.
Por fechar a roça provisória, o modelo pôde vetar Fernando da Prova do Fazendeiro.
Na dinâmica, Matheus venceu os demais e se salvou.