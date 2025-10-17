Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quem saiu em 'A Fazenda'? Fernando Sampaio é eliminado

Ator deixou o reality show nessa quinta-feira (16)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem mostra participante de A Fazenda, Fernando Sampaio, usando blusa preta e com expressão de surpresa.
Legenda: No programa, artista comanda a cozinha e protagonizou confusões envolvendo comida.
Foto: Reprodução/RecordTV.

O ator Fernando Sampaio foi o quarto participante de "A Fazenda 17" eliminado. Ele deixou o reality show nessa quinta-feira (16), ao receber apenas 15,63% dos votos. 

Com o resultado, Rayane Figliuzzi e Yoná Sousa se salvaram da berlinda e retornaram ao jogo

A saída do artista confirma o resultado da enquete do Diário do Nordeste, que apontou que ele deixaria o programa.

Fernando acabou na roça após ser indicado pelo fazendeiro Dudu Camargo. Vetado da Prova do Fazendeiro por Matheus Martins, não teve a chance de tentar se livrar da zona de eliminação. 

Veja também

teaser image
Zoeira

Martina e Tamires brigam pesado em 'A Fazenda', e produção interfere

teaser image
Zoeira

Michelle Barros, de A Fazenda 17, é casada? Jornalista se envolveu com peão no reality

Como foi formada a quarta roça?

Escolha do jornalista, o ator foi o primeiro indicado à berlinda, na terça-feira (14). 

Em seguida, Yoná ocupou o segundo banco ao ser a mais votada da casa, pela segunda semana seguida. 

Então, a advogada puxou Rayane da Baia e Matheus sobrou no resta um. 

Por fechar a roça provisória, o modelo pôde vetar Fernando da Prova do Fazendeiro. 

Na dinâmica, Matheus venceu os demais e se salvou.

Assuntos Relacionados
Imagem mostra participante de A Fazenda, Fernando Sampaio, usando blusa preta e com expressão de surpresa.
Zoeira

Quem saiu em 'A Fazenda'? Fernando Sampaio é eliminado

Ator deixou o reality show nessa quinta-feira (16)

Redação
Há 51 minutos
Assim como na versão original, a personagem Odete Roitman morreu
Zoeira

Último capítulo de 'Vale Tudo' vai ao ar nesta sexta (17); saiba horário

Assassino de Odete Roitman terá identidade revelada

Redação
Há 58 minutos
Ace Frehley tocando em show no ano de 2016.
Zoeira

Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, morre aos 74 anos

Músico foi o primeiro integrante original da banda a falecer

Redação
16 de Outubro de 2025
montagem de fotos de Gracyanne Barbosa e João Vicente.
Zoeira

João Vicente nega rumores de namoro com Gracyanne Barbosa: 'Coisa mais louca que ouvi'

Boatos de que os artistas estariam vivendo um romance tomaram conta da internet

Redação
16 de Outubro de 2025
Fernando Sampaio em A Fazenda. Ele está de blusão preto e com o microfone da fazenda.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado de quem você acha que deve sair do reality

Roça será definida no programa ao vivo desta quinta-feira

Redação
16 de Outubro de 2025
Foto de Tamires e Martina brigando em A Fazenda.
Zoeira

Martina e Tamires brigam pesado em 'A Fazenda', e produção interfere

A discussão teve direito a jatos de desodorante e creme na cara

Redação
16 de Outubro de 2025
Odete Roitman, vivida por Deborah Bloch, em Vale Tudo
Zoeira

Pistas e teorias sobre quem matou Odete Roitman movimentam público; veja quais

Último capítulo da novela é aguardado por espectadores na sexta-feira (17).

Mylena Gadelha
16 de Outubro de 2025
Fabiano Moraes, Rayane Figliuzzi e Yoná Sousa estão na quarta roça
Zoeira

Parcial de 'A Fazenda 17' mostra Fernando Sampaio eliminado contra Yoná e Rayane

Escolhido pelo fazendeiro Dudu Camargo, ator foi o primeiro indicado à berlinda da quarta roça

Redação
16 de Outubro de 2025
Diane Keaton deixou dois filhos, que adotou após os 50 anos
Zoeira

Família revela causa da morte de Diane Keaton

A atriz de 79 anos faleceu no último sábado (11)

Redação
16 de Outubro de 2025
selfie de bianca Sessa, que tem uma má formação congênita dos dedos da mão esquerda. ela foi alvo de capacitismo por humorista.
Zoeira

Humorista é condenado por 'piada' capacitista com participante de reality

Marcelo Duque fez comentário sobre Bianca Sessa, participante do 'Casamento às Cegas'

Redação
16 de Outubro de 2025
imagem de Mateus Solano. ele veste roupa preta e está diante de um fundo claro. ator bateu em celular de espectadora durante peça.
Zoeira

Mateus Solano dá tapa em celular de espectadora durante peça

A assessoria do ator emitiu um comunicado falando sobre a situação

Redação
16 de Outubro de 2025
Mulher em uma extensão de carro, usando vestido vermelho e tênis, aparentando estar com uma lesão na perna, enquanto outra pessoa está ao lado.
Zoeira

Gracyanne Barbosa tem carro de mais de R$ 800 mil levado em assalto

Ex-BBB estava retornando do ensaio da escola de samba União da Ilha do Governador quando o crime aconteceu

Geovana Almeida*
16 de Outubro de 2025
foto de Liam Payne, cantor que faleceu em outubro de 2024. ele veste camiseta branca e sorri diante de painel escuro com nomes de marcas.
Zoeira

Fortuna de Liam Payne vira disputa familiar após retirada de mansão milionária do mercado

Propriedade de R$ 23,4 milhões foi retirada de venda em meio à divisão judicial da herança deixada pelo ex-One Direction

Redação
16 de Outubro de 2025
Imagem mostra fotos dos participantes do reality show a fazenda, Fernando Sampaio, Yoná Sousa e Rayane Figliuzzi, que disputam o voto do público na quarta roça do programa.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda': Quem você quer que fique na roça? Vote

Menos votado pelo público é eliminado nesta quinta-feira (16).

Redação
16 de Outubro de 2025
Matheus Martins reage a sua vitória na Prova do Fazendeiro.
Zoeira

A Fazenda 17: Matheus vence a Prova do Fazendeiro e escapa da roça

O peão ganhou o tão cobiçado chapéu após virada contra Rayane

Redação
16 de Outubro de 2025
Grupo de modelos da marca desfilando juntas no evento.
Zoeira

Brasileiras Adriana Lima e Alessandra Ambrosio brilham no desfile da Victoria’s Secret; veja fotos

Bella Hadid, Gigi Hadid, Irina Shayk e Candice Swanepoel também subiram à passarela

Lucas Monteiro
15 de Outubro de 2025
Gabi é brasileira e tem apenas 21 anos.
Zoeira

Brasileira Gabi Moura desfila no Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Influenciadora de 21 anos divide a passarela com nomes como Alessandra Ambrósio e Adriana Lima

Redação
15 de Outubro de 2025
Sérgio Mattos participou recentemente da novela Vale Tudo
Zoeira

Morre Sérgio Mattos, descobridor de Gisele Bündchen

Empresário baiano fundou a 40 Graus Models e revelou grandes nomes da moda e da TV brasileira

Redação
15 de Outubro de 2025
Foto da modelo Daiane Sodré posando em frente ao painel do evento 'An Evening of Delivering Good Gala 2024', vestindo um vestido preto brilhante com corte na perna. O fundo exibe logotipos de patrocinadores como Paul Weiss, Saks OFF 5TH, Delivering Good, Accenture, Impact Analytics e KOMAR.
Zoeira

Quem é Daiane Sodré, nordestina que estreia no desfile da Victoria's Secret

A baiana já foi capa das revistas Vogue, Elle Beauty, V Magazine, L'Officiel e Marie Claire

Redação
15 de Outubro de 2025
Cartaz do evento que exibirá último capítulo da novela Vale Tudo em Fortaleza
Zoeira

Shoppings exibem último capítulo de 'Vale Tudo' em Fortaleza e na RMF

Evento será realizado em parceria entre shoppings da Rede Ancar e a TV Verdes Mares

Redação
15 de Outubro de 2025